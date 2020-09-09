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Грузия (3175) Саакашвили (3210) тюрьма (807)

Саакашвили в грузинской тюрьме ждет лучшая еда, - глава минюста Цулукиани

Саакашвили в грузинской тюрьме ждет лучшая еда, - глава минюста Цулукиани

В Министерстве юстиции Грузии с иронией отреагировали на возможное возвращение Михаила Саакашвили в страну, заявив, что в тюрьме политика будут хорошо кормить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Рустави 2" заявила глава Минюста Грузии Теа Цулукиани.

"Сегодняшняя тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. В ней будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - похвасталась министр, отвечая на вопрос, буде ли Саакашвили комфортно в заключении

Она также добавила, что экс-президент "не может вызвать волнений в Грузии ни из тюрьмы, ни за ее пределами".

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Напомним, ранее Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию.

В Минюсте Грузии еще тогда, фактически мгновенно, отреагировали на такие слова политика и пригрозили тюрьмой.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
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Топ комментарии
+15
Сракашвиль уже передумал домой возвращаться...
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09.09.2020 09:41
+14
миша. ехай на... домой короче едь
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09.09.2020 09:48
+12
а в тюрьме сейчас макароны
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09.09.2020 09:40
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а в тюрьме сейчас макароны
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09.09.2020 09:40 Ответить
Что любил Карлсон... Кроме варенья?

Карлсон любил бездельничать и говорить, что он самый лучший в мире...
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09.09.2020 11:17 Ответить
с котлеткой?
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09.09.2020 11:21 Ответить
Сракашвиль уже передумал домой возвращаться...
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09.09.2020 09:41 Ответить
Испуситель. Знает чем Карсона привлечь! Если Карсон улетит на историческую родину то растрояться только Киевские рестораторы!
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09.09.2020 09:44 Ответить
"В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом" и шашлык хороший
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09.09.2020 09:45 Ответить
и ноутбук ему там дайте, что б он с зеленским переписывался по поводу реформ в Украине
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09.09.2020 09:48 Ответить
а может пусть вместе сидят, им так удобнее про реформы будет переписываться
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09.09.2020 10:38 Ответить
это было бы вообще идеально
вся Украина даже бы скинулась и подарила зеленую краску для их камеры
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09.09.2020 10:45 Ответить
миша. ехай на... домой короче едь
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09.09.2020 09:48 Ответить
поясняю:
єто не инициатива Михо
к нему обратилась оппозиция и предложила исполнить временного премьера в случае их победі на вьіборах
Михо согласился
Но шансов у них почти ноль
в Грузии теперь на вьіборах считают голоса как в Беларуси
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09.09.2020 09:48 Ответить
С чего это вдруг? Грузия демократическая страна и в ЕС и НАТО она вступит быстрей Украины! Кстати обдолбаного Карсона-Сулугуни простой народ в Грузии не навидит!
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09.09.2020 09:51 Ответить
А кто интересно сделал Грузию дамократической страной?
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09.09.2020 09:57 Ответить
Парашенка конечно. А кто же еще?
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09.09.2020 09:58 Ответить
Балалаешник или с лугандона строчишь?
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09.09.2020 10:09 Ответить
Кацап, брысь под лавку.
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09.09.2020 10:51 Ответить
Ти так не зловживай словами кац, а то ***** накаже.
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09.09.2020 11:36 Ответить
Тебя уже наказало, свинособака? На бутылке сидишь?
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09.09.2020 12:02 Ответить
Тоді понятно Шо ти балалаєшний кац
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09.09.2020 13:09 Ответить
Тебе с бутылки виднее.
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09.09.2020 13:47 Ответить
Убога ти людина... А взагалі то кац не совсім то й людина...
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09.09.2020 18:47 Ответить
Бендукидзе
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09.09.2020 10:03 Ответить
О, як чітко ми "спрацювали" - хвилина в хвилину... (Цікаво, хто кому "через плече заглядав"?).
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09.09.2020 10:15 Ответить
ну вообще то разница 10 минут. но то такое
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09.09.2020 10:19 Ответить
- Что, зрение плохое?
- Да нет... Зрение хорошее... Руки короткие стали...
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09.09.2020 10:45 Ответить
Каха Бендукідзе... А Карлсон, при ньому, "щоки надимав", як і у нас, пізніше...
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09.09.2020 10:13 Ответить
Кто тебе это сказал, что вступит раньше Украины?
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09.09.2020 10:10 Ответить
Читаю одного блогера, еще дней 5 тому писал( а), о том что возможно Михо вернут в Грузию премьером по просьбе США ( нынешние геополитические расклады), как обычно написанное подтверждается в течении нескольких дней ( всего не проверишь, но многое).
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09.09.2020 10:37 Ответить
шютка..
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09.09.2020 09:48 Ответить
Покушать оно любит. Пасётся в кабаке "Сулугуни", что в переулке Музейном. И вообще, мужик сказал - мужик сделал, а этот сказал, что уезжает в свои горы, и не уехал. Получается, что Михуил БАБА, а не мужик. Корабельная сосна он получается. или корабельный сосун? ЗеДятлы и члены секты "РеХформ Саакашвили в Украине", как будет правильнее?
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09.09.2020 09:50 Ответить
А, думаю че его Антиколорадос Сулугуни называет. Думал шо от какого-то (у)блюда.
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09.09.2020 09:53 Ответить
Торт и банка варенья конечно сильный аргумент...
Но, там же не будут выпускать на прогулки по крышам!
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09.09.2020 09:50 Ответить
Запугать на старте чтоб потом не получить головную боль.
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09.09.2020 09:56 Ответить
Я служил в Грузии в 80-х, когда в Украине, в столовой, можно было поесть за 60 копеек(первое, второе, блинчики,стакан сметаны..), то в Грузии первое блюдо всегда суп харчо за 1рубль, на второе солянка за 1.5 рубля, но очень вкусно. Так что пусть Михо едет, министр не лжёт.
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09.09.2020 09:58 Ответить
Солянка второе блюдо?))))
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09.09.2020 10:01 Ответить
да
солянка это
* суп острый с лимоном и копченостями
* тушеная капуста с мясом
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09.09.2020 10:21 Ответить
Немножко поправлю, Что на первое, харчо, три рубля, на второе, харчо, три рубля, а на десерт, а, бэри чай, бесплатно. Это не анекдот, бывал там. 82 год. Народ хороший, не жадный, гостеприимный.
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09.09.2020 10:22 Ответить
Вообще то ,,первое-второе", это кацапское название, правильно было бы сказать ,, главное блюдо". Солянка, это мясо в соусе(в грузинской версии), а что вы представляете под солянкой, не знаю.
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09.09.2020 10:23 Ответить
Малюська шо за діла? Тебе як пацана протролили.
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09.09.2020 09:59 Ответить
Карлсон не поедет пока ему не гарантируют кокс три раза в день.

Вот ЗЕ насыпает и гляньте - Саакашвили уже до дыр зализал очко клоуна-наркомана ЗЕ.
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09.09.2020 10:00 Ответить
На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 5387На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 6633

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09.09.2020 10:04 Ответить
А де "продовження"?...
- В "коксе", Карлсон, в "коксе"...
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09.09.2020 10:17 Ответить
А чому Міхо так миттєво здувся? Немає реформ в Україні і пропали поштовши іхати в Грузію. Що сталося? Брехав?
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09.09.2020 10:08 Ответить
Ну он же не какой-то дурачок, в ресторанах вкуснее.
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09.09.2020 10:13 Ответить
Заманивают... Едь Михо, едь
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09.09.2020 10:36 Ответить
Сакашвили- и умная и красивая. Как обезьяна из анекдота.
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09.09.2020 10:37 Ответить
похоже, Саакашвили не читает цензор.нет)
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09.09.2020 10:42 Ответить
Не понял: а что, Зе Михо только мивиной кормит?
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09.09.2020 10:45 Ответить
На Саакашвілі в грузинській в'язниці чекає найкраща їжа, - глава Мін'юсту Цулукіані - Цензор.НЕТ 365

https://www.youtube.com/watch?v=K2oB8EpRsyE А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
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09.09.2020 10:51 Ответить
шашлык и грузинское гостеприимство ?
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09.09.2020 12:35 Ответить
заманивают) михуил как раз вкусно пожрать любит
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09.09.2020 12:45 Ответить
подкацапные шестёрки из Грузии и какао-боты гыгыкают в унисон.
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10.09.2020 00:48 Ответить
 
 