Саакашвили в грузинской тюрьме ждет лучшая еда, - глава минюста Цулукиани
В Министерстве юстиции Грузии с иронией отреагировали на возможное возвращение Михаила Саакашвили в страну, заявив, что в тюрьме политика будут хорошо кормить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Рустави 2" заявила глава Минюста Грузии Теа Цулукиани.
"Сегодняшняя тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. В ней будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - похвасталась министр, отвечая на вопрос, буде ли Саакашвили комфортно в заключении
Она также добавила, что экс-президент "не может вызвать волнений в Грузии ни из тюрьмы, ни за ее пределами".
Напомним, ранее Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию.
В Минюсте Грузии еще тогда, фактически мгновенно, отреагировали на такие слова политика и пригрозили тюрьмой.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
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Карлсон любил бездельничать и говорить, что он самый лучший в мире...
вся Украина даже бы скинулась и подарила зеленую краску для их камеры
єто не инициатива Михо
к нему обратилась оппозиция и предложила исполнить временного премьера в случае их победі на вьіборах
Михо согласился
Но шансов у них почти ноль
в Грузии теперь на вьіборах считают голоса как в Беларуси
- Да нет... Зрение хорошее... Руки короткие стали...
Но, там же не будут выпускать на прогулки по крышам!
солянка это
* суп острый с лимоном и копченостями
* тушеная капуста с мясом
Вот ЗЕ насыпает и гляньте - Саакашвили уже до дыр зализал очко клоуна-наркомана ЗЕ.
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- В "коксе", Карлсон, в "коксе"...
https://www.youtube.com/watch?v=K2oB8EpRsyE А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!