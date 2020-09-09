Саакашвили в грузинской тюрьме ждет лучшая еда, - глава минюста Цулукиани

В Министерстве юстиции Грузии с иронией отреагировали на возможное возвращение Михаила Саакашвили в страну, заявив, что в тюрьме политика будут хорошо кормить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Рустави 2" заявила глава Минюста Грузии Теа Цулукиани.

"Сегодняшняя тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. В ней будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - похвасталась министр, отвечая на вопрос, буде ли Саакашвили комфортно в заключении

Она также добавила, что экс-президент "не может вызвать волнений в Грузии ни из тюрьмы, ни за ее пределами".

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Напомним, ранее Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию.

В Минюсте Грузии еще тогда, фактически мгновенно, отреагировали на такие слова политика и пригрозили тюрьмой.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.