УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3892 відвідувача онлайн
Новини
1 551 7
Кабмін (13943) українська мова (829)

Кабмін затвердить концепцію розвитку української мови як державної до 2028 року

Кабмін затвердить концепцію розвитку української мови як державної до 2028 року

Кабінет міністрів має намір у листопаді прийняти концепцію державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2028 року.

Про це йдеться в плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначають, що реалізація такого рішення дозволить створити правові інструменти для зміцнення української ідентичності, а також правові передумови для поступового формування єдиного мовно-інформаційного простору та збільшення кількості україномовних громадян.

Крім того, в жовтні буде прийнято план заходів щодо реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава".

Також на Цензор.НЕТ: Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Концепція розвитку державної мови, спрямована на виконання до 2028 року?! Тобто, я можу не дожити до часів коли українська мова стане дійсно державною?!
показати весь коментар
09.09.2020 14:31 Відповісти
Ви помиляєтеся, програма розвитку мови це означає поступовий перехід на українську на телебаченні, радіо, рекламі. Переклад значущої літератури, особливо технічної, наукові розробки і т. д. Українська мова вже єдина державна.
показати весь коментар
09.09.2020 14:44 Відповісти
Сколько можно муссировать эту тему И так понятно , что в стране украинский есть государственный .Других проблем нет , что ли?Все фабрики-заводы построены , сельское хозяйство дает прибыль в 100% ..ну и далее по списку ... что было угроблено и что восстановили .Пандемия исчезла , медицина на высшем уровне и образование тоже...Ох-ох...
показати весь коментар
09.09.2020 14:46 Відповісти
Чувак, спочатку будують заводський корпус, а потім там монтують станки.
Так і тут.
СПОЧАТКУ БУДУЮТЬ ДЕРЖАВУ, а потім вже фабрики - заводи в ній.
А для будівництва ДЕРЖАВИ, в першу чергу необхідні: Армія. Мова. Віра.
показати весь коментар
09.09.2020 14:51 Відповісти
такіЖда... а марамої і своєї материнської мови=ідіш НЕ ЗНАЮТЬ і по-під ноґами ЛЮДЕЙ плентаються зі своїм язиком
показати весь коментар
09.09.2020 15:21 Відповісти
чувак ,с набором букв вместо имени , не надо было разорять наследство , была бы и армия , и мова , и вера .А теперь и веры не осталось .Нет в кого и кому верить .
показати весь коментар
09.09.2020 15:34 Відповісти
Кабмін затвердить концепцію розвитку української мови як державної до 2028 року - Цензор.НЕТ 1080
показати весь коментар
09.09.2020 15:46 Відповісти
 
 