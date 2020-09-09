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Кабмин (13507) украинский язык (1186)

Кабмин утвердит концепцию развития украинского языка как государственного до 2028 года

Кабмин утвердит концепцию развития украинского языка как государственного до 2028 года

Кабинет Министров намерен в ноябре принять концепцию государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года.

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что реализация такого решения позволит создать правовые инструменты для укрепления украинской идентичности, а также правовых предпосылок для постепенного формирования единого языково-информационного пространства и увеличения количества украиноязычных граждан.

Кроме того, в октябре будет принят план мероприятий по реализации Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык – успешное государство".

Также на Цензор.НЕТ: Около 200 тыс. учеников в этом году перешли с русского на украинский язык обучения, - языковой омбудсмен Креминь

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Концепція розвитку державної мови, спрямована на виконання до 2028 року?! Тобто, я можу не дожити до часів коли українська мова стане дійсно державною?!
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09.09.2020 14:31 Ответить
Ви помиляєтеся, програма розвитку мови це означає поступовий перехід на українську на телебаченні, радіо, рекламі. Переклад значущої літератури, особливо технічної, наукові розробки і т. д. Українська мова вже єдина державна.
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09.09.2020 14:44 Ответить
Сколько можно муссировать эту тему И так понятно , что в стране украинский есть государственный .Других проблем нет , что ли?Все фабрики-заводы построены , сельское хозяйство дает прибыль в 100% ..ну и далее по списку ... что было угроблено и что восстановили .Пандемия исчезла , медицина на высшем уровне и образование тоже...Ох-ох...
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09.09.2020 14:46 Ответить
Чувак, спочатку будують заводський корпус, а потім там монтують станки.
Так і тут.
СПОЧАТКУ БУДУЮТЬ ДЕРЖАВУ, а потім вже фабрики - заводи в ній.
А для будівництва ДЕРЖАВИ, в першу чергу необхідні: Армія. Мова. Віра.
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09.09.2020 14:51 Ответить
такіЖда... а марамої і своєї материнської мови=ідіш НЕ ЗНАЮТЬ і по-під ноґами ЛЮДЕЙ плентаються зі своїм язиком
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09.09.2020 15:21 Ответить
чувак ,с набором букв вместо имени , не надо было разорять наследство , была бы и армия , и мова , и вера .А теперь и веры не осталось .Нет в кого и кому верить .
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09.09.2020 15:34 Ответить
Кабмін затвердить концепцію розвитку української мови як державної до 2028 року - Цензор.НЕТ 1080
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09.09.2020 15:46 Ответить
 
 