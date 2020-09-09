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МЗС вдячний Євросоюзу за продовження "кримських" санкцій проти Росії

МЗС вдячний Євросоюзу за продовження

Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність Європейському Союзу за згоду продовжити на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, що підірвали територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це повідомила в твіттері заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дякуємо нашим партнерам з ЄС за згоду продовжити на 6 місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, які підірвали територіальну цілісність і суверенітет України. Санкції повинні бути запроваджені проти Росії щоразу, коли вона порушує міжнародні закони в Криму. В очікуванні нових санкцій за будівництво Керченського моста", - написала Джапарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжив "кримські" санкції проти РФ: скоро до списку внесуть 15 осіб і низку організацій за будівництво Керченського моста, - журналіст Йозвяк

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) 9 вересня погодив без обговорення продовження на пів року індивідуальних обмежувальних заходів стосовно осіб і організацій, які, за оцінкою Євросоюзу, підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

МЗС вдячний Євросоюзу за продовження кримських санкцій проти Росії 01

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Это есть хорошо и правильно!
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09.09.2020 14:41 Відповісти
Курам на смех те т. н. санкции! Сугубо чтобы Европа казалась хоть немного приличной.
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09.09.2020 15:13 Відповісти
Это хорошо и правильно. Продление и расширение санкций это отлично! Но как только враги Украины подадут днепровскую воду в Крым, санкции будут сняты
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09.09.2020 15:26 Відповісти
Продление и расширение санкций это благодать для кокошников!
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09.09.2020 15:28 Відповісти
 
 