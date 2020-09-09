МЗС вдячний Євросоюзу за продовження "кримських" санкцій проти Росії
Міністерство закордонних справ України висловлює вдячність Європейському Союзу за згоду продовжити на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, що підірвали територіальну цілісність і суверенітет України.
Про це повідомила в твіттері заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми дякуємо нашим партнерам з ЄС за згоду продовжити на 6 місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій, які підірвали територіальну цілісність і суверенітет України. Санкції повинні бути запроваджені проти Росії щоразу, коли вона порушує міжнародні закони в Криму. В очікуванні нових санкцій за будівництво Керченського моста", - написала Джапарова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) 9 вересня погодив без обговорення продовження на пів року індивідуальних обмежувальних заходів стосовно осіб і організацій, які, за оцінкою Євросоюзу, підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
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