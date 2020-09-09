МИД благодарит Евросоюз за продление "крымских" санкций против России

Министерство иностранных дел Украины выражает благодарность Европейскому Союзу за согласие продлить на полгода санкции против физических и юридических лиц, подорвавших территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сообщила в Твиттере заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы благодарим наших партнеров из ЕС за согласие продлить на 6 месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, которые подорвали территориальную целостность и суверенитет Украины. Санкции должны быть введены против России каждый раз, когда она нарушает международные законы в Крыму. В ожидании новых санкций за строительство Керченского моста", - написала Джапарова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) 9 сентября согласовал без обсуждения продление на полгода индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц и организаций, которые, по оценке Евросоюза, подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.