Глава НАЗК Новіков презентував проєкт Національної антикорупційної стратегії

Національне агентство із запобігання корупції представило проєкт Національної антикорупційної стратегії.

Документ, який визначає вісім пріоритетів, представив голова НАЗК Олександр Новіков під час засідання Кабінету Міністрів 9 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до проведених опитувань, корупція є одним з основних питань, які хвилюють 91 відсоток громадян України, навіть перевищує рівень проблеми з військовими діями на Донбасі. Тобто, є найбільшою проблемою для громадян України", - зазначив голова НАЗК.

За словами Новікова, з 2017 року в Україні відсутня антикорупційна стратегія, а отже немає координації у впровадженні антикорупційних ініціатив, знижується ефективність антикорупційних заходів.

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При розробці стратегії був застосований таргетований підхід, коли пріоритети визначалися на основі вивчення думки громадян, бізнесу, експертів, аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики, експертних досліджень, міжнародних практик, зобов'язань України в рамках конвенції ООН проти корупції та європейських конвенцій, відкритих фахових та громадських обговорень.

За підсумком такого аналізу було визначено вісім пріоритетів Національної антикорупційної стратегії.

Зокрема, як пріоритет були визначені суди, прокуратура і поліція. За словами Новікова, 62% громадян вважають що суди корумповані, більш того, так вважають навіть 25% самих суддів.

Другий пріоритетом Антикорупційної стратегії визначено державне регулювання економіки. Голова НАЗК повідомив, що 74% бізнесу вважає корупцію найбільшою перешкодою.

Третім пріоритетом в Стратегії визначено державний і приватний сектор економіки. За словами Новікова, на 4 бали з 5 оцінюють підприємці рівень корупції під час приватизації.

Четвертим приорітетом Стратегії визначено податки і митницю. Згідно аналізу НАЗК, на 4,5 бала з 5 оцінюють громадяни рівень корупції у цій сфері.

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П'ятий пріоритет - будівництво, земля та інфраструктура. Новіков наголосив, що бізнес та експерти оцінили цю сферу як одну з найкорумпованіших.

Шостий пріоритет - сектор оборони, оскільки він стосується питань територіальної цілісності України.

Сьомий пріоритет - охорона здоров'я і соціальний захист. 57% громадян України мали корупційний досвід взамодії із закладами МОЗ.

Восьмий пріоритет - система запобігання корупції, оскільки, на думку експертів, вона є недостатньою ефективною.

За підсумками презентації Прем`єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Стратегія буде ухвалена після доопрацювання, на яке піде до трьох днів.

"Перед засіданням уряду ми домовилися, що візьмемо три дні на її завершальне опрацювання. І після цього приймемо рішення", - підсумував глава уряду.