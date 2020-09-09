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Глава НАЗК Новіков презентував проєкт Національної антикорупційної стратегії

Глава НАЗК Новіков презентував проєкт Національної антикорупційної стратегії

Національне агентство із запобігання корупції представило проєкт Національної антикорупційної стратегії.

Документ, який визначає вісім пріоритетів, представив голова НАЗК Олександр Новіков під час засідання Кабінету Міністрів 9 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до проведених опитувань, корупція є одним з основних питань, які хвилюють 91 відсоток громадян України, навіть перевищує рівень проблеми з військовими діями на Донбасі. Тобто, є найбільшою проблемою для громадян України", - зазначив голова НАЗК.

За словами Новікова, з 2017 року в Україні відсутня антикорупційна стратегія, а отже немає координації у впровадженні антикорупційних ініціатив, знижується ефективність антикорупційних заходів.

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При розробці стратегії був застосований таргетований підхід, коли пріоритети визначалися на основі вивчення думки громадян, бізнесу, експертів, аналізу ефективності реалізації антикорупційної політики, експертних досліджень, міжнародних практик, зобов'язань України в рамках конвенції ООН проти корупції та європейських конвенцій, відкритих фахових та громадських обговорень.

За підсумком такого аналізу було визначено вісім пріоритетів Національної антикорупційної стратегії.

Зокрема, як пріоритет були визначені суди, прокуратура і поліція. За словами Новікова, 62% громадян вважають що суди корумповані, більш того, так вважають навіть 25% самих суддів.

Другий пріоритетом Антикорупційної стратегії визначено державне регулювання економіки. Голова НАЗК повідомив, що 74% бізнесу вважає корупцію найбільшою перешкодою.

Третім пріоритетом в Стратегії визначено державний і приватний сектор економіки. За словами Новікова, на 4 бали з 5 оцінюють підприємці рівень корупції під час приватизації.

Четвертим приорітетом Стратегії визначено податки і митницю. Згідно аналізу НАЗК, на 4,5 бала з 5 оцінюють громадяни рівень корупції у цій сфері.

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П'ятий пріоритет - будівництво, земля та інфраструктура. Новіков наголосив, що бізнес та експерти оцінили цю сферу як одну з найкорумпованіших.

Шостий пріоритет - сектор оборони, оскільки він стосується питань територіальної цілісності України.

Сьомий пріоритет - охорона здоров'я і соціальний захист. 57% громадян України мали корупційний досвід взамодії із закладами МОЗ.

Восьмий пріоритет - система запобігання корупції, оскільки, на думку експертів, вона є недостатньою ефективною.

За підсумками презентації Прем`єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Стратегія буде ухвалена після доопрацювання, на яке піде до трьох днів.

"Перед засіданням уряду ми домовилися, що візьмемо три дні на її завершальне опрацювання. І після цього приймемо рішення", - підсумував глава уряду.

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Топ коментарі
+2
Шо, опять?
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09.09.2020 15:56
+1
шта ?
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09.09.2020 15:40
+1
итить колыхать...
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09.09.2020 15:42
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шта ?
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09.09.2020 15:40 Відповісти
Шта шта... Коррупционеры букаф понаписывали, как бороться с коррупцией!
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09.09.2020 15:42 Відповісти
итить колыхать...
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09.09.2020 15:42 Відповісти
Бандитская власть рассказывает что будет бороться с коррупцией? Ха! А пчёлы - с мёдом!
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09.09.2020 15:44 Відповісти
сколько еще антикоррупционных контор планируется создать? по каждому приоритету?...
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09.09.2020 15:46 Відповісти
Новиков, Бабиков, Соколов -щирі українські призвіща)))
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09.09.2020 15:50 Відповісти
Они определили приоритеты, потом утвердят приоритеты в Раде и дальше что? Напечатают всем раздадут и будем радоваться? Как в реальности они собираются бороться пусть они расскажут.
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09.09.2020 15:51 Відповісти
создадут агентство, через год примут антикоррупционный кодекс, омбудсмэн по коррупции опять жеж...
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09.09.2020 15:52 Відповісти
Но, что характерно, ведь прокатит жеж! Опять прокатит!
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09.09.2020 15:51 Відповісти
Шо, опять?
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09.09.2020 15:56 Відповісти
Офис генпрокурора, СБУ, напк, Набу, антиуоррупционный суд, гбр, сап... Может кого забыл или перепутал. И вот теперь "стратегия".
Бл....! КОГДА ВЫ УЖЕ ЦУКО НАЖРЕТЕСЬ?!?!
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09.09.2020 16:09 Відповісти
Новые песни о старом...
🤣
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09.09.2020 16:14 Відповісти
Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤔
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09.09.2020 16:18 Відповісти
Хм мертворожденная структура.... кому угодная с рентабельностью 0% и миллионными затратами на Её содержание!
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09.09.2020 16:32 Відповісти
...... з видіденням додатково 1млрд. гривнев
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09.09.2020 16:39 Відповісти
ще одна москалота вішає лапшу на вуха
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09.09.2020 17:13 Відповісти
 
 