Прокурорка Львівської області Діденко пішла з посади
Прокурорка Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє повноваження на посаді.
Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено. Дякую Львівщино! Неймовірний край з неповторним містом Лева з власною, незламною позицією, яка захоплює. Дякую всім за відкрите серце, з яким прийняли. У свою чергу зробила за цей час ВСЕ що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи", - розповіла Діденко.
Топ коментарі
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ЧОМУ.
І у яку суму це обійшлося Садовому "наверх" цікаве питання )))))
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/06/prokuratura-vzialas-za-pidlehlu-sadovoho-iaka-viddala-samopomochi-prymishchennia-za-zanyzhenoiu-orendoiu Прокуратура взялась за підлеглу Садового, яка віддала ...
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/06/prokuratura-vzialas-za-pidlehlu-sadovoho-iaka-viddala-samopomochi-prymishchennia-za-zanyzhenoiu-orendoiu portal.lviv.ua › news › 2020/05/06 › prokuratura-vzial...
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&aqs=chrome..69i57.14790j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CAlCMoih78kJ:https://portal.lviv.ua/news/2020/05/06/prokuratura-vzialas-za-pidlehlu-sadovoho-iaka-viddala-samopomochi-prymishchennia-za-zanyzhenoiu-orendoiu+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
6 трав. 2020 р. - Також Ірина Діденко додала, що слідство перевіряє й інші факти заниження вартості об'єктів нерухомості
https://varianty.lviv.ua/75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvatyme-prokuraturu-lvivshchyny
Діденко більше не очолюватиме прокуратуру Львівщини
https://varianty.lviv.ua/75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvatyme-prokuraturu-lvivshchyny varianty.lviv.ua › 75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvat...
https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&aqs=chrome..69i57.14790j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:utL-Iu9uvFcJ:https://varianty.lviv.ua/75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvatyme-prokuraturu-lvivshchyny+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
4 години тому - Сьогодні Ірина Діденко склала свої повноваження....
Щонайменше двох перевізників прокурори підозрюють у завищені цін на вивіз сміття зі Львова.
Про це інформує "https://www.youtube.com/watch?v=rGDnYFSDfbs 5 канал - Львів ", пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
За даними обласної прокуратури, частину відходів, які мали вивезти в Київську область, насправді викинули на сільськогосподарських землях в межах Жидачівського району, розповідає керівник прокуратури області Ірина Діденко.
У міськраді відповідальність за перевезення повністю покладають на фірми-перевізників