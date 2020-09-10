Прокурорка Львівської області Діденко пішла з посади

Прокурорка Львівської області Ірина Діденко повідомила, що припиняє повноваження на посаді.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено. Дякую Львівщино! Неймовірний край з неповторним містом Лева з власною, незламною позицією, яка захоплює. Дякую всім за відкрите серце, з яким прийняли. У свою чергу зробила за цей час ВСЕ що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи", - розповіла Діденко.

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