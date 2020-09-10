Прокурор Львовской области Диденко ушла с должности

Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что прекращает полномочия в должности.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мои полномочия прокурора Львовской области сегодня закончены. Спасибо Львовщина! Невероятный край с неповторимым городом Льва с собственной, несокрушимой позицией, которая захватывает. Спасибо всем за открытое сердце, с которым приняли. В свою очередь сделала за это время все, что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы", - рассказала Диденко.

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