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Прокурор Львовской области Диденко ушла с должности

Прокурор Львовской области Диденко ушла с должности

Прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила, что прекращает полномочия в должности.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мои полномочия прокурора Львовской области сегодня закончены. Спасибо Львовщина! Невероятный край с неповторимым городом Льва с собственной, несокрушимой позицией, которая захватывает. Спасибо всем за открытое сердце, с которым приняли. В свою очередь сделала за это время все, что было в моих силах и полномочиях, чтобы мы хоть немного приблизились к западным стандартам работы", - рассказала Диденко.

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Прокурор Львовской области Диденко ушла с должности 01

Автор: 

прокуратура (5011) увольнение (2679) прокурор (1131) Диденко Ирина (4) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+3
Похоже съела Система потенциально честного прокурора.
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10.09.2020 15:36
+2
"потенциально честного прокурора" це, що за звір такий? Ви хоч знаєте, скільки коштує квиток за вхід?
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10.09.2020 15:46
+1
Неповний ОДИН рік? Щось інші прокурори роками.
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10.09.2020 18:24
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Правила форума Совет форумчан
Похоже съела Система потенциально честного прокурора.
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10.09.2020 15:36 Ответить
"потенциально честного прокурора" це, що за звір такий? Ви хоч знаєте, скільки коштує квиток за вхід?
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10.09.2020 15:46 Ответить
А ти "в курсі", що "повноваження прокурора" обмежені в часі? Він на посаді конкретній, може перебувать визначений строк. Цей строк закінчився, і її тепер призначать або на рівнозначну посаду в іншу область, або на якусь посаду в ГПУ... І все... А ви "на голому місці" "хіпішь" піднімаєте...
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10.09.2020 16:19 Ответить
Неповний ОДИН рік? Щось інші прокурори роками.
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10.09.2020 18:24 Ответить
Ну, взагалі-то, там п"ятирічний строк каденції...Однак у статті не вказано, скільки вона на цій посаді пропрацювала... Це раз... По-друге, там, нижче, хтось зауважив, що вона може і на підвищення піти... В такому випадку, для "дикоростучої" дівчинки (якщо вона такою є), посада у Львові - своєрідний "трамплін"...
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10.09.2020 18:32 Ответить
Просто новость непонятно подана, Диденко сама ушла раньше срока, иначе тогда не было бы новости. Редакторы недоработали надо было подзаголовок правильно сделать.
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10.09.2020 19:32 Ответить
До мене є претензії?... У нас же статті тут, "професійні журналісти" пишуть... (Колись зайнявся журналістикою. Ну, зустрів одного знайомого журналіста, що працював у центральному виданні, і він,"надуваючи щоки", запропонував мені підручники, щоб я навчився писать "професійно". Ну, мені було не до того, тому я не взяв. А пізніше, якось, обмовився про це з людиною, що читала і мої публікації, і його. Так він довго сміявся: "Це йому у тебе повчиться треба, як писать!...".).
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10.09.2020 19:52 Ответить
а отходной банкет ? Подарки и пожелания КАКлегтива ?
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10.09.2020 15:40 Ответить
ну да и обе на кухне ой миль пардон в Офисе хрен еще бы чем занимались....
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10.09.2020 15:43 Ответить
А завтра виявиться що, вона пішла на підвищення. Хоча у прокурорських зараз зовсім втратили берега. Ніякого вшанування традицій. Гроші можуть взяти, а посаду не дати чи звільнити за пару місяців для нового представника з більшим гаманцем.
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10.09.2020 16:00 Ответить
Кастинг у бенядиктовой не прошла
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10.09.2020 16:03 Ответить
копайте глибше..
ЧОМУ.
І у яку суму це обійшлося Садовому "наверх" цікаве питання )))))

https://portal.lviv.ua/news/2020/05/06/prokuratura-vzialas-za-pidlehlu-sadovoho-iaka-viddala-samopomochi-prymishchennia-za-zanyzhenoiu-orendoiu Прокуратура взялась за підлеглу Садового, яка віддала ...
https://portal.lviv.ua/news/2020/05/06/prokuratura-vzialas-za-pidlehlu-sadovoho-iaka-viddala-samopomochi-prymishchennia-za-zanyzhenoiu-orendoiu portal.lviv.ua › news › 2020/05/06 › prokuratura-vzial...


https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&aqs=chrome..69i57.14790j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CAlCMoih78kJ:https://portal.lviv.ua/news/2020/05/06/prokuratura-vzialas-za-pidlehlu-sadovoho-iaka-viddala-samopomochi-prymishchennia-za-zanyzhenoiu-orendoiu+&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

6 трав. 2020 р. - Також Ірина Діденко додала, що слідство перевіряє й інші факти заниження вартості об'єктів нерухомості



https://varianty.lviv.ua/75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvatyme-prokuraturu-lvivshchyny
Діденко більше не очолюватиме прокуратуру Львівщини
https://varianty.lviv.ua/75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvatyme-prokuraturu-lvivshchyny varianty.lviv.ua › 75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvat...


https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&oq=%D0%B4%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&aqs=chrome..69i57.14790j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:utL-Iu9uvFcJ:https://varianty.lviv.ua/75070-didenko-bilshe-ne-ocholiuvatyme-prokuraturu-lvivshchyny+&cd=6&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

4 години тому - Сьогодні Ірина Діденко склала свої повноваження....
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10.09.2020 18:20 Ответить
Як підлеглі Садового наживаються на вивозі сміття зі Львова

Щонайменше двох перевізників прокурори підозрюють у завищені цін на вивіз сміття зі Львова.
Про це інформує "https://www.youtube.com/watch?v=rGDnYFSDfbs 5 канал - Львів ", пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія .
Прокурорка Львівської області Діденко пішла з посади - Цензор.НЕТ 4359

За даними обласної прокуратури, частину відходів, які мали вивезти в Київську область, насправді викинули на сільськогосподарських землях в межах Жидачівського району, розповідає керівник прокуратури області Ірина Діденко.
У міськраді відповідальність за перевезення повністю покладають на фірми-перевізників
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10.09.2020 18:23 Ответить
Ну як може прокурор з настільки чесним обличчям працювати в наскрізь корумпованій зеленій системі? ну нічьо, скоро буде замгенпрокурора (генпрокурор - Касько)
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10.09.2020 18:21 Ответить
 
 