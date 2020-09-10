Двоє СБУшників продавали секретну інформацію представникам злочинного світу

Прокуратура Київської області повідомила 2 співробітникам СБУ про підозру в розголошенні державної таємниці. За версією слідства, вони торгували даними про контррозвідувальні та оперативно-розшукові справи.

Про це інформує пресслужба прокуратури Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрювані, маючи допуск і доступ до державної таємниці, з метою особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавали останнім відомості СБУ про об'єкти оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, у тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ", - сказано в повідомленні.

Співробітникам СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 (розголошення держтаємниці).

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

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