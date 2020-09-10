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Новини Силовики
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Двоє СБУшників продавали секретну інформацію представникам злочинного світу

Двоє СБУшників продавали секретну інформацію представникам злочинного світу

Прокуратура Київської області повідомила 2 співробітникам СБУ про підозру в розголошенні державної таємниці. За версією слідства, вони торгували даними про контррозвідувальні та оперативно-розшукові справи.

Про це інформує пресслужба прокуратури Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрювані, маючи допуск і доступ до державної таємниці, з метою особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавали останнім відомості СБУ про об'єкти оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, у тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ", - сказано в повідомленні.

Співробітникам СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 (розголошення держтаємниці).

Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Також на Цензор.НЕТ: Прокурора Луганщини судитимуть за розголошення держтаємниці, - Офіс Генпрокурора

Київська область (4017) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3675) СБУ (12809) силовики (2513) державна таємниця (24)


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Топ коментарі
+8
Неожиданно.
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10.09.2020 17:26
+3
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, это что прикол, за слив инфы чуть ли не условный срок.
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10.09.2020 17:27
+3
Нельзя сильно давить на бизнес! Рейтинг упадёт
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10.09.2020 17:31
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Неожиданно.
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10.09.2020 17:26 Відповісти
работа у ніх такая...))
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10.09.2020 17:58 Відповісти
Работа у нас простая,
Забота наша такая -
Жила бы страна родная,
И нету других забот!

Не думай, что все пропели,
Что бури все отгремели,
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет.
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10.09.2020 18:26 Відповісти
***** через его кума Мертвечука ?..
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10.09.2020 17:26 Відповісти
А преступники небось фсб-мвд наРаши контролируются. Правильно я угадал?
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10.09.2020 17:27 Відповісти
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, это что прикол, за слив инфы чуть ли не условный срок.
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10.09.2020 17:27 Відповісти
Нельзя сильно давить на бизнес! Рейтинг упадёт
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10.09.2020 17:31 Відповісти
У нас-же, - самый гуманный суд в мире...
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10.09.2020 19:51 Відповісти
не здивуюсь,якщо саме ці співробітники причетні до розробки вилупків вагнера..
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10.09.2020 17:28 Відповісти
Скільки у вас таких? Половина, чи ще більше?
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10.09.2020 17:31 Відповісти
ну а как им ещё им деньги зарабатывать .менты хоть наркоту крышевать могут . или вопросы на месте сразу порешать . а этим только гос. тайнами торговать зубожилым
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10.09.2020 17:36 Відповісти
Тут на такій державній роботі тільки чистокровні французи.
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10.09.2020 17:47 Відповісти
Сбушники "зарабатывают" поболе ментов
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10.09.2020 17:41 Відповісти
В администрации президента поняли ,что от провала с "вагнеровцами" так просто не отбрешешься. Вот и подготовили козлов отпущения.
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10.09.2020 17:42 Відповісти
Тут, щоб потрапити на державну роботу треба бути французом. Навіть ті що сміття збирають французькі громадяни, бо то державна робота. А щоб потрапити на роботу в поліцію чи в якісь подібні органи, то перевіряють порядно, телефон на прослуховуванню, інтернет під контролем і т.д. мін рік. Туди не так просто потрапити.
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10.09.2020 17:45 Відповісти
Він тут народився і народився з французьким громадянством. І його перевірили до порядку, та й дружбанів в політиці мав купу. Тут в політиці купа жидів, в паспорті національність чи походження не пишуть..
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10.09.2020 17:57 Відповісти
Навіть після президенства прослуховували і навіть судили, але поки що йому вдавалось викрутитись.
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10.09.2020 17:59 Відповісти
Бардак!!!
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10.09.2020 17:51 Відповісти
Наверно про вагноровцев. Наше фсбу самое фсбу.
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10.09.2020 17:53 Відповісти
Драні ж ви копита!
Досягли рівня мусарні.
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10.09.2020 18:16 Відповісти
Ти ба які падлюки! Відмажуться, підуть на роботу в АП як люди з досвідом.
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10.09.2020 18:19 Відповісти
Мабуть це ті що передали матеріали по вагнерівцям...
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10.09.2020 18:23 Відповісти
И почему я не удивился...
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10.09.2020 18:46 Відповісти
Узнаю родное СБУ
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10.09.2020 19:45 Відповісти
Тайна государственная.
Касается ~40-50 млн. граждан.
И 2 года?
Очень мило.
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10.09.2020 21:20 Відповісти
Двое? )))))))))))
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10.09.2020 21:49 Відповісти
А шо, СБУ - це не злочинний світ?
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10.09.2020 22:20 Відповісти
 
 