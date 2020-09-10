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Новости Силовики
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Двое эсбэушников продавали секретную информацию представителям преступного мира

Двое эсбэушников продавали секретную информацию представителям преступного мира

Прокуратура Киевской области сообщила двум сотрудникам СБУ о подозрении в разглашении государственной тайны. По версии следствия, они торговали данными о контрразведывательных и оперативно-розыскных делах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел", - сказано в сообщении.

Сотрудникам СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 (разглашение гостайны).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Прокурора Луганщины будут судить за разглашение гостайны, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Киевская область (4128) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5011) СБУ (19890) силовики (2798) государственная тайна (24)


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Топ комментарии
+8
Неожиданно.
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10.09.2020 17:26
+3
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, это что прикол, за слив инфы чуть ли не условный срок.
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10.09.2020 17:27
+3
Нельзя сильно давить на бизнес! Рейтинг упадёт
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10.09.2020 17:31
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Неожиданно.
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10.09.2020 17:26 Ответить
работа у ніх такая...))
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10.09.2020 17:58 Ответить
Работа у нас простая,
Забота наша такая -
Жила бы страна родная,
И нету других забот!

Не думай, что все пропели,
Что бури все отгремели,
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет.
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10.09.2020 18:26 Ответить
***** через его кума Мертвечука ?..
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10.09.2020 17:26 Ответить
А преступники небось фсб-мвд наРаши контролируются. Правильно я угадал?
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10.09.2020 17:27 Ответить
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, это что прикол, за слив инфы чуть ли не условный срок.
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10.09.2020 17:27 Ответить
Нельзя сильно давить на бизнес! Рейтинг упадёт
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10.09.2020 17:31 Ответить
У нас-же, - самый гуманный суд в мире...
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10.09.2020 19:51 Ответить
не здивуюсь,якщо саме ці співробітники причетні до розробки вилупків вагнера..
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10.09.2020 17:28 Ответить
Скільки у вас таких? Половина, чи ще більше?
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10.09.2020 17:31 Ответить
ну а как им ещё им деньги зарабатывать .менты хоть наркоту крышевать могут . или вопросы на месте сразу порешать . а этим только гос. тайнами торговать зубожилым
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10.09.2020 17:36 Ответить
Тут на такій державній роботі тільки чистокровні французи.
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10.09.2020 17:47 Ответить
Сбушники "зарабатывают" поболе ментов
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10.09.2020 17:41 Ответить
В администрации президента поняли ,что от провала с "вагнеровцами" так просто не отбрешешься. Вот и подготовили козлов отпущения.
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10.09.2020 17:42 Ответить
Тут, щоб потрапити на державну роботу треба бути французом. Навіть ті що сміття збирають французькі громадяни, бо то державна робота. А щоб потрапити на роботу в поліцію чи в якісь подібні органи, то перевіряють порядно, телефон на прослуховуванню, інтернет під контролем і т.д. мін рік. Туди не так просто потрапити.
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10.09.2020 17:45 Ответить
Він тут народився і народився з французьким громадянством. І його перевірили до порядку, та й дружбанів в політиці мав купу. Тут в політиці купа жидів, в паспорті національність чи походження не пишуть..
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10.09.2020 17:57 Ответить
Навіть після президенства прослуховували і навіть судили, але поки що йому вдавалось викрутитись.
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10.09.2020 17:59 Ответить
Бардак!!!
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10.09.2020 17:51 Ответить
Наверно про вагноровцев. Наше фсбу самое фсбу.
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10.09.2020 17:53 Ответить
Драні ж ви копита!
Досягли рівня мусарні.
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10.09.2020 18:16 Ответить
Ти ба які падлюки! Відмажуться, підуть на роботу в АП як люди з досвідом.
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10.09.2020 18:19 Ответить
Мабуть це ті що передали матеріали по вагнерівцям...
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10.09.2020 18:23 Ответить
И почему я не удивился...
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10.09.2020 18:46 Ответить
Узнаю родное СБУ
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10.09.2020 19:45 Ответить
Тайна государственная.
Касается ~40-50 млн. граждан.
И 2 года?
Очень мило.
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10.09.2020 21:20 Ответить
Двое? )))))))))))
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10.09.2020 21:49 Ответить
А шо, СБУ - це не злочинний світ?
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10.09.2020 22:20 Ответить
 
 