Двое эсбэушников продавали секретную информацию представителям преступного мира

Прокуратура Киевской области сообщила двум сотрудникам СБУ о подозрении в разглашении государственной тайны. По версии следствия, они торговали данными о контрразведывательных и оперативно-розыскных делах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел", - сказано в сообщении.

Сотрудникам СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 (разглашение гостайны).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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