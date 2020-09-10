Двое эсбэушников продавали секретную информацию представителям преступного мира
Прокуратура Киевской области сообщила двум сотрудникам СБУ о подозрении в разглашении государственной тайны. По версии следствия, они торговали данными о контрразведывательных и оперативно-розыскных делах.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, с целью личного обогащения, по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение передавали последним сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-розыскных дел", - сказано в сообщении.
Сотрудникам СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 328 (разглашение гостайны).
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
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Забота наша такая -
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
Не думай, что все пропели,
Что бури все отгремели,
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдет.
Досягли рівня мусарні.
Касается ~40-50 млн. граждан.
И 2 года?
Очень мило.