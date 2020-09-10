У розподілі карантинних зон у регіонах немає політики, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у визначенні рівнів епідеміологічної небезпеки і карантинних зон у регіонах немає ніякої політики, тільки показники поширення COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"При розподілі враховуються суто показники захворюваності на території того чи іншого міста або району. Міністерство охорони здоров'я орієнтується тільки на ці показники, політика нас не цікавить, нас турбує виключно здоров'я і життя українців, - сказав чиновник на брифінгу за підсумками засідання комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у четвер.

Степанов нагадав, що "кожного дня у нас зростає кількість хворих, зростає кількість госпіталізацій, ми вводимо щодня нові лікарні, які повинні боротися з COVID-19".

Міністр повідомив, що ініціює проведення в понеділок, 14 вересня, селекторної наради з мерами міст.

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"У понеділок хочу зробити такий селектор, розраховую на відверту розмову, оскільки невиконання та легковажне ставлення до всіх протиепідемічних заходів у перспективі несе дуже велику загрозу в цілому для України, для життя і здоров'я українців", - сказав глава МОЗ.

"У будь-якій медичній системі за будь-якої кількості ліжок є певна межа, за яку ми не можемо переходити за жодних обставин", - підкреслив Степанов.

Нагадуємо, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в четвер встановила нове епідемічне зонування в Україні з 14 вересня.