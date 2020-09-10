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Новини Коронавірус і карантин
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У розподілі карантинних зон у регіонах немає політики, - Степанов

У розподілі карантинних зон у регіонах немає політики, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у визначенні рівнів епідеміологічної небезпеки і карантинних зон у регіонах немає ніякої політики, тільки показники поширення COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"При розподілі враховуються суто показники захворюваності на території того чи іншого міста або району. Міністерство охорони здоров'я орієнтується тільки на ці показники, політика нас не цікавить, нас турбує виключно здоров'я і життя українців, - сказав чиновник на брифінгу за підсумками засідання комісії з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у четвер.

Степанов нагадав, що "кожного дня у нас зростає кількість хворих, зростає кількість госпіталізацій, ми вводимо щодня нові лікарні, які повинні боротися з COVID-19".

Міністр повідомив, що ініціює проведення в понеділок, 14 вересня, селекторної наради з мерами міст.

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"У понеділок хочу зробити такий селектор, розраховую на відверту розмову, оскільки невиконання та легковажне ставлення до всіх протиепідемічних заходів у перспективі несе дуже велику загрозу в цілому для України, для життя і здоров'я українців", - сказав глава МОЗ.

"У будь-якій медичній системі за будь-якої кількості ліжок є певна межа, за яку ми не можемо переходити за жодних обставин", - підкреслив Степанов.

Нагадуємо, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в четвер встановила нове епідемічне зонування в Україні з 14 вересня.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а Одесса и до сих пор в оранжевой зоне бабки погода надо тру-хляво лампочковым ублюдкам успеть еще нарубить капусты на их вонючих загаженных овном пляжах ****** и ночных кабаках... и да нема политики никакой... уже в ручном режиме манипулируют цифрами ковид 19 типа даже снижение пошло ага после того как выяснилось нема тестов или просто тупо прикрыли то началась вонь и типа отговорки все есть и так далее..ага...
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10.09.2020 20:06 Відповісти
но Степанову так понравилось воровать на вирусе, что остановится он уже не можент

А то Степанов что-то может- говорящая голова- Тоько Швеция и РБ во главе с Лукашенко послали ТНК подальше!
А остальные правительства в мире надо срочно менять - заигралсь ка наперсточники - зона красная, зона зеленая... Тьфу!
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10.09.2020 21:12 Відповісти
ЗЕбуїни до того забрехалися, що мимоволі, навіть коли вони кажуть правду, думаєш навпаки... А тут відразу "мислЯ" проскакує - як тільки Степанов починає говорить про погіршення епідемічної ситаації в тому чи іншому регіоні, значить, вони бояться, що в цьому регіоні люди можуть "вийти на Майдан"...
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10.09.2020 20:00 Відповісти
но Степанову так понравилось воровать на вирусе, что остановится он уже не можент

А то Степанов что-то может- говорящая голова- Тоько Швеция и РБ во главе с Лукашенко послали ТНК подальше!
А остальные правительства в мире надо срочно менять - заигралсь ка наперсточники - зона красная, зона зеленая... Тьфу!
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10.09.2020 21:13 Відповісти
стебан,ты-не политик,не врач,ты-гнилое зечмо,нв селекторе тебЯ все ...уй пошлют,поц,поцоватого олух...
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10.09.2020 21:18 Відповісти
 
 