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Новости Коронавирус и карантин
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В распределении карантинных зон в регионах нет политики, - Степанов

В распределении карантинных зон в регионах нет политики, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в определении уровней эпидемиологической опасности и карантинных зон в регионах нет никакой политики, только показатели распространения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"При распределении учитываются сугубо показатели заболеваемости на территории того или иного города или района. Министерство здравоохранения ориентируется только на эти показатели, политика нас не интересует, нас беспокоит исключительно здоровье и жизни украинцев, - сказал чиновник на брифинге по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в четверг.

Степанов напомнил, что "каждый день у нас растет количество заболевших, растет количество госпитализаций, мы вводим каждый день новые больницы, которые должны бороться с COVID-19".

Министр сообщил, что инициирует проведение в понедельник, 14 сентября, селекторного совещания с мэрами городов.

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"В понедельник хочу произвести такой селектор, рассчитываю на откровенный разговор, так как невыполнение и легкомысленное отношение ко всем противоэпидемическим мерам в перспективе несет очень большую угрозу в целом для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - сказал глава Минздрава.

"В любой медицинской системе при любом количестве коек есть определенный предел, за которой мы не можем переходить ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул Степанов.

Напоминаем, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.

Также читайте: За 1,5 недели обучения на самоизоляции оказались 5 тыс. школьников, COVID-19 заболели 168 учеников и 130 учителей, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а Одесса и до сих пор в оранжевой зоне бабки погода надо тру-хляво лампочковым ублюдкам успеть еще нарубить капусты на их вонючих загаженных овном пляжах ****** и ночных кабаках... и да нема политики никакой... уже в ручном режиме манипулируют цифрами ковид 19 типа даже снижение пошло ага после того как выяснилось нема тестов или просто тупо прикрыли то началась вонь и типа отговорки все есть и так далее..ага...
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10.09.2020 20:06 Ответить
но Степанову так понравилось воровать на вирусе, что остановится он уже не можент

А то Степанов что-то может- говорящая голова- Тоько Швеция и РБ во главе с Лукашенко послали ТНК подальше!
А остальные правительства в мире надо срочно менять - заигралсь ка наперсточники - зона красная, зона зеленая... Тьфу!
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10.09.2020 21:12 Ответить
ЗЕбуїни до того забрехалися, що мимоволі, навіть коли вони кажуть правду, думаєш навпаки... А тут відразу "мислЯ" проскакує - як тільки Степанов починає говорить про погіршення епідемічної ситаації в тому чи іншому регіоні, значить, вони бояться, що в цьому регіоні люди можуть "вийти на Майдан"...
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10.09.2020 20:00 Ответить
но Степанову так понравилось воровать на вирусе, что остановится он уже не можент

А то Степанов что-то может- говорящая голова- Тоько Швеция и РБ во главе с Лукашенко послали ТНК подальше!
А остальные правительства в мире надо срочно менять - заигралсь ка наперсточники - зона красная, зона зеленая... Тьфу!
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10.09.2020 21:13 Ответить
стебан,ты-не политик,не врач,ты-гнилое зечмо,нв селекторе тебЯ все ...уй пошлют,поц,поцоватого олух...
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10.09.2020 21:18 Ответить
 
 