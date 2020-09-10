В распределении карантинных зон в регионах нет политики, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в определении уровней эпидемиологической опасности и карантинных зон в регионах нет никакой политики, только показатели распространения COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"При распределении учитываются сугубо показатели заболеваемости на территории того или иного города или района. Министерство здравоохранения ориентируется только на эти показатели, политика нас не интересует, нас беспокоит исключительно здоровье и жизни украинцев, - сказал чиновник на брифинге по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в четверг.
Степанов напомнил, что "каждый день у нас растет количество заболевших, растет количество госпитализаций, мы вводим каждый день новые больницы, которые должны бороться с COVID-19".
Министр сообщил, что инициирует проведение в понедельник, 14 сентября, селекторного совещания с мэрами городов.
"В понедельник хочу произвести такой селектор, рассчитываю на откровенный разговор, так как невыполнение и легкомысленное отношение ко всем противоэпидемическим мерам в перспективе несет очень большую угрозу в целом для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - сказал глава Минздрава.
"В любой медицинской системе при любом количестве коек есть определенный предел, за которой мы не можем переходить ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул Степанов.
Напоминаем, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.
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А то Степанов что-то может- говорящая голова- Тоько Швеция и РБ во главе с Лукашенко послали ТНК подальше!
А остальные правительства в мире надо срочно менять - заигралсь ка наперсточники - зона красная, зона зеленая... Тьфу!
А то Степанов что-то может- говорящая голова- Тоько Швеция и РБ во главе с Лукашенко послали ТНК подальше!
А остальные правительства в мире надо срочно менять - заигралсь ка наперсточники - зона красная, зона зеленая... Тьфу!