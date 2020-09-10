УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6206 відвідувачів онлайн
Новини
4 275 15

ЧАЕС перевозить ядерні відходи в нове сховище

ЧАЕС перевозить ядерні відходи в нове сховище

Чорнобильська АЕС розпочала перевезення відпрацьованого ядерного палива зі сховища "мокрого" типу (СВЯП-1) до сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2).

Про це повідомили у пресслужбі Державного агентства з управління Зоною відчуження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні у рамках проведення "гарячих" випробувань до сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу СВЯП-2 було перевезено першу партію з 9 відпрацьованих паливних збірок, які напередодні було завантажено зі сховища "мокрого" типу СВЯП-1. Перевезення відпрацьованого ядерного палива відбувається у рамках окремого дозволу на введення в експлуатацію ядерної установки — сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2, який було надано Державною інспекцією ядерного регулювання України", - розповіли в ДАЗВ.

Сховище "сухого" дозволить надійно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС упродовж найближчих 100 років.

Як зазначив в.о. генерального директора ДСП "ЧАЕС" Володимир Пєсков, початку "гарячих" випробувань передувала тривала підготовча робота як на СВЯП-1, так і на СВЯП-2.

Відпрацьоване паливо перевозять спеціальним вагоном-контейнером, який додатково виконує функцію захисту персоналу від радіаційного опромінення. Щоб перевезти усе відпрацьоване ядерне паливо, яке зараз зберігається у сховищі "мокрого" типу СВЯП-1, потрібно буде близько десяти років.

Читайте також: У регіоні, що постраждав унаслідок аварії на ЧАЕС, ще належить виконати велику роботу, - ООН

"Всі операції, що здійснюються в СВЯП-2, є новими, а поводження з тепловидільними збірками безпосередньо на новому сховищі є досить складним і включає різку, перепакування, висушування, герметизацію в спеціальному пеналі та подальше горизонтальне розміщення в сухому бетонному модулі для зберігання", - пояснили в Агентстві.

Раніше 7 вересня Державна інспекція ядерного регулювання видала Чорнобильській АЕС дозвіл на введення в експлуатацію ядерної установки - проміжного Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). СВЯП-2 призначено для прийому, підготовки і зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловиділяючих збірок і додаткових поглиначів, які накопичилися на ЧАЕС.

За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива "мокрого" типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений. Усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу СВЯП-2.

Автор: 

ЧАЕС (537) атомна енергетика (509) ядерні відходи (146) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Вот бы под Кремль..
показати весь коментар
10.09.2020 21:36
+2
Ядерные отходы - это тоже мощное оружие! Из них можно дешево наделать боеприпасов долговременного радиационного заражения. Поэтому пусть будет на всякий, мож для Хренлостана пригодится.
Простой ядерный, а тем более термоядерный заряд дает очень мало радиации по сравнению с радиационной бомбой. При ядерном взрыве большая часть радиационного материала выгорает. А при чисто термоядерном взрыве радиации нет вообще, а комбинированный заряд дает ее очень мало. Например, Чернобыль - это 1000 Хиросим, если сравнить по радиационному загрязнению.
показати весь коментар
10.09.2020 22:55
+1
переныкали...а забодяжить корысну фарбу для покраски заборов в мокшании?
показати весь коментар
10.09.2020 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот бы под Кремль..
показати весь коментар
10.09.2020 21:36 Відповісти
переныкали...а забодяжить корысну фарбу для покраски заборов в мокшании?
показати весь коментар
10.09.2020 21:39 Відповісти
Почему Цензор не публикует эту новость.
https://ukranews.com/news/725412-sud-obyazal-ofis-genprokurora-otkryt-eshhe-odno-delo-protiv-poroshenko Суд обязал расследовать еще одно дело против Порошенко по иску Портнова
показати весь коментар
10.09.2020 21:39 Відповісти
«Напомним, суд https://ukranews.com/news/724966-kollektsiya-kartin-poroshenko-snova-arestovana повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко ...
Ранее https://ukranews.com/news/709533-iz-za-tomosa-i-ptsu-protiv-poroshenko-vozbudili-delo-o-razzhiganii-mezhreligioznoj-vrazhdy Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).»
показати весь коментар
10.09.2020 22:51 Відповісти
Наверно потому, что Портнов эти "дела" штампует десятками, как электро веник?
Скоро этих дел будет больше, чем поправок к закону о земле.
показати весь коментар
10.09.2020 22:52 Відповісти
Все эти ядерные отходы надо отправить на РАССИЮ!
Как "правоприемнице эСэСэС-эРу"!
показати весь коментар
10.09.2020 22:54 Відповісти
Так воно і має бути. За міжнародним законодавством відпрацьовані паливні елементи ПОВЕРТАЮТЬСЯ ВИРОБНИКУ.
показати весь коментар
11.09.2020 06:46 Відповісти
Ядерные отходы - это тоже мощное оружие! Из них можно дешево наделать боеприпасов долговременного радиационного заражения. Поэтому пусть будет на всякий, мож для Хренлостана пригодится.
Простой ядерный, а тем более термоядерный заряд дает очень мало радиации по сравнению с радиационной бомбой. При ядерном взрыве большая часть радиационного материала выгорает. А при чисто термоядерном взрыве радиации нет вообще, а комбинированный заряд дает ее очень мало. Например, Чернобыль - это 1000 Хиросим, если сравнить по радиационному загрязнению.
показати весь коментар
10.09.2020 22:55 Відповісти
Саме тому за міжнародним законодавством відпрацьовані паливні елементи ПОВЕРТАЮТЬСЯ ВИРОБНИКУ, щоб ніхто їх не міг використати для виробництва ядерної зброї або "брудної бомби".
показати весь коментар
11.09.2020 06:48 Відповісти
обсчитайте стоимость саркофага и стоимость захоронения ЯТ для любителей "самой дешёвой " энергии.
показати весь коментар
10.09.2020 23:59 Відповісти
Порахуйте вартість та недоотриманий врожай з земель, що затоплені ГЕС. Про обсяги радіоактивних викидів ТЕС я взагалі промовчу. Можете порахувати шкоду від "звичайних" викидів шлак, зола, окисли азоту, сірки, вуглецю тощо. І все це - в БЕЗАВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ.
показати весь коментар
11.09.2020 06:52 Відповісти
До чого тут гэс и тэс якщо мова йде за ВДЭ&АЭС
показати весь коментар
11.09.2020 08:20 Відповісти
До цього: "обсчитайте стоимость саркофага и стоимость захоронения ЯТ для любителей "самой дешёвой " энергии." Чи забув, про що сам написав?
показати весь коментар
11.09.2020 11:48 Відповісти
Чукча не читатель? Я сравнивал АЭС, ГЭС, ТЭС?
показати весь коментар
11.09.2020 11:52 Відповісти
Ти що, за зЕ голосував? Вартість ее ти також не зачіпав? (Нагадую "для любителей"самой дешёвой " энергии".)
показати весь коментар
11.09.2020 11:56 Відповісти
 
 