ЧАЭС перевозит ядерные отходы в новое хранилище

Чернобыльская АЭС начала перевозку отработанного ядерного топлива из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2).

Об сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в рамках проведения "горячих" испытаний в хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2 была перевезена первая партия из 9 отработанных топливных сборок, которые накануне были загружены из хранилища "мокрого" типа ХОЯТ-1. Перевозка отработанного ядерного топлива происходит в рамках отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ядерной установки - хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, которое было предоставлено Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины", - рассказали в ГАЗО.

Хранилище "сухого" типа позволит надежно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

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Отработанное топливо перевозят специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию защиты персонала от радиационного облучения. Чтобы перевезти все отработанное ядерное топливо, которое сейчас хранится в хранилище "мокрого" типа ХОЯТ-1, нужно будет около десяти лет.

"Все операции, совершаемые в ХОЯТ-2, новые, а обращение с тепловыделяющими сборками непосредственно на новом хранилище является достаточно сложным и включает резку, переупаковку, высушивание, герметизацию в специальном пенале и дальнейшее горизонтальное размещение в сухом бетонном модуле для хранения", - пояснили в Агентстве.

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Ранее 7 сентября Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.

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За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен. Все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новопостроенное промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2.