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ЧАЭС перевозит ядерные отходы в новое хранилище

ЧАЭС перевозит ядерные отходы в новое хранилище

Чернобыльская АЭС начала перевозку отработанного ядерного топлива из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2).

Об сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в рамках проведения "горячих" испытаний в хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2 была перевезена первая партия из 9 отработанных топливных сборок, которые накануне были загружены из хранилища "мокрого" типа ХОЯТ-1. Перевозка отработанного ядерного топлива происходит в рамках отдельного разрешения на ввод в эксплуатацию ядерной установки - хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2, которое было предоставлено Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины", - рассказали в ГАЗО.

Хранилище "сухого" типа позволит надежно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

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Отработанное топливо перевозят специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию защиты персонала от радиационного облучения. Чтобы перевезти все отработанное ядерное топливо, которое сейчас хранится в хранилище "мокрого" типа ХОЯТ-1, нужно будет около десяти лет.

"Все операции, совершаемые в ХОЯТ-2, новые, а обращение с тепловыделяющими сборками непосредственно на новом хранилище является достаточно сложным и включает резку, переупаковку, высушивание, герметизацию в специальном пенале и дальнейшее горизонтальное размещение в сухом бетонном модуле для хранения", - пояснили в Агентстве.

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Ранее 7 сентября Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2). ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.

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За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен. Все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новопостроенное промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2.

Автор: 

ЧАЭС (566) атомная энергетика (294) ядерные отходы (65) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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Топ комментарии
+2
Вот бы под Кремль..
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10.09.2020 21:36
+2
Ядерные отходы - это тоже мощное оружие! Из них можно дешево наделать боеприпасов долговременного радиационного заражения. Поэтому пусть будет на всякий, мож для Хренлостана пригодится.
Простой ядерный, а тем более термоядерный заряд дает очень мало радиации по сравнению с радиационной бомбой. При ядерном взрыве большая часть радиационного материала выгорает. А при чисто термоядерном взрыве радиации нет вообще, а комбинированный заряд дает ее очень мало. Например, Чернобыль - это 1000 Хиросим, если сравнить по радиационному загрязнению.
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10.09.2020 22:55
+1
переныкали...а забодяжить корысну фарбу для покраски заборов в мокшании?
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10.09.2020 21:39
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Вот бы под Кремль..
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10.09.2020 21:36 Ответить
переныкали...а забодяжить корысну фарбу для покраски заборов в мокшании?
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10.09.2020 21:39 Ответить
Почему Цензор не публикует эту новость.
https://ukranews.com/news/725412-sud-obyazal-ofis-genprokurora-otkryt-eshhe-odno-delo-protiv-poroshenko Суд обязал расследовать еще одно дело против Порошенко по иску Портнова
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10.09.2020 21:39 Ответить
«Напомним, суд https://ukranews.com/news/724966-kollektsiya-kartin-poroshenko-snova-arestovana повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко ...
Ранее https://ukranews.com/news/709533-iz-za-tomosa-i-ptsu-protiv-poroshenko-vozbudili-delo-o-razzhiganii-mezhreligioznoj-vrazhdy Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).»
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10.09.2020 22:51 Ответить
Наверно потому, что Портнов эти "дела" штампует десятками, как электро веник?
Скоро этих дел будет больше, чем поправок к закону о земле.
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10.09.2020 22:52 Ответить
Все эти ядерные отходы надо отправить на РАССИЮ!
Как "правоприемнице эСэСэС-эРу"!
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10.09.2020 22:54 Ответить
Так воно і має бути. За міжнародним законодавством відпрацьовані паливні елементи ПОВЕРТАЮТЬСЯ ВИРОБНИКУ.
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11.09.2020 06:46 Ответить
Ядерные отходы - это тоже мощное оружие! Из них можно дешево наделать боеприпасов долговременного радиационного заражения. Поэтому пусть будет на всякий, мож для Хренлостана пригодится.
Простой ядерный, а тем более термоядерный заряд дает очень мало радиации по сравнению с радиационной бомбой. При ядерном взрыве большая часть радиационного материала выгорает. А при чисто термоядерном взрыве радиации нет вообще, а комбинированный заряд дает ее очень мало. Например, Чернобыль - это 1000 Хиросим, если сравнить по радиационному загрязнению.
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10.09.2020 22:55 Ответить
Саме тому за міжнародним законодавством відпрацьовані паливні елементи ПОВЕРТАЮТЬСЯ ВИРОБНИКУ, щоб ніхто їх не міг використати для виробництва ядерної зброї або "брудної бомби".
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11.09.2020 06:48 Ответить
обсчитайте стоимость саркофага и стоимость захоронения ЯТ для любителей "самой дешёвой " энергии.
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10.09.2020 23:59 Ответить
Порахуйте вартість та недоотриманий врожай з земель, що затоплені ГЕС. Про обсяги радіоактивних викидів ТЕС я взагалі промовчу. Можете порахувати шкоду від "звичайних" викидів шлак, зола, окисли азоту, сірки, вуглецю тощо. І все це - в БЕЗАВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ.
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11.09.2020 06:52 Ответить
До чого тут гэс и тэс якщо мова йде за ВДЭ&АЭС
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11.09.2020 08:20 Ответить
До цього: "обсчитайте стоимость саркофага и стоимость захоронения ЯТ для любителей "самой дешёвой " энергии." Чи забув, про що сам написав?
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11.09.2020 11:48 Ответить
Чукча не читатель? Я сравнивал АЭС, ГЭС, ТЭС?
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11.09.2020 11:52 Ответить
Ти що, за зЕ голосував? Вартість ее ти також не зачіпав? (Нагадую "для любителей"самой дешёвой " энергии".)
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11.09.2020 11:56 Ответить
 
 