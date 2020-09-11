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У Берліні починаються переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки"

У Берліні починаються переговори радників лідерів країн

У Берліні, у відомстві канцлера, починаються переговори в нормандському форматі на рівні політичних радників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українську сторону на переговорах представляють віце-прем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входять представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони і закордонних справ тощо.

Російську делегацію очолює заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська делегація прибула до Берліна на переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки", - ОП

Попередня подібна зустріч відбулася в Берліні 3 липня. Анонсовані на 28 серпня переговори були скасовані.

Основним завданням цих зустрічей є підготовка саміту лідерів "Нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії. Саміт планувалося провести ще в квітні, проте через пандемію і неузгодженості позицій він був перенесений на більш пізній термін. Коли саме ця зустріч відбудеться - поки що невідомо.
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Топ коментарі
+5
Ермак поехал сдавать интересы Украины 100 %
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11.09.2020 14:09
+3
"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников четверки ... Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию"
------------
Это недавние слова Козака, а теперь он едет на встречу... "это ж-ж-ж не спроста". В чём капитулянты пообещали уступить Мордору на этот раз?
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11.09.2020 13:59
+2
ЗеДятлы и другая, н7едоразвитая в умственном отношении публика, вот вы мне поясьните, отот поц дЕрьмак, он кто, завхоз Офиса Предателя Украины или он советник одного из лидеров номмандской четвёрки. Хотя к нашему вместо лидера, более подойдёт слово с заменой буквы Л на П, в слове "лидер".
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11.09.2020 14:03
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О чем они там говорят постоянно? Не будет никто там ничего выполнять
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11.09.2020 13:56 Відповісти
"Козырь2 передаст секретную информацию советнику кремлёвского плидера, возможно с согласия свроего плидера. Или даже может быть и по поручению.
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11.09.2020 14:05 Відповісти
"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников четверки ... Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию"
------------
Это недавние слова Козака, а теперь он едет на встречу... "это ж-ж-ж не спроста". В чём капитулянты пообещали уступить Мордору на этот раз?
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11.09.2020 13:59 Відповісти
Какое-то хреновое предчувствие в связи с этим сходняком. Опять чего-то сольют.
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11.09.2020 14:00 Відповісти
ЗеДятлы и другая, н7едоразвитая в умственном отношении публика, вот вы мне поясьните, отот поц дЕрьмак, он кто, завхоз Офиса Предателя Украины или он советник одного из лидеров номмандской четвёрки. Хотя к нашему вместо лидера, более подойдёт слово с заменой буквы Л на П, в слове "лидер".
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11.09.2020 14:03 Відповісти
Ермак поехал сдавать интересы Украины 100 %
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11.09.2020 14:09 Відповісти
А "представители СНБО" случайно не Королевская?
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11.09.2020 15:19 Відповісти
 
 