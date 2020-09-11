У Берліні починаються переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки"

У Берліні, у відомстві канцлера, починаються переговори в нормандському форматі на рівні політичних радників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Українську сторону на переговорах представляють віце-прем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входять представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони і закордонних справ тощо.

Російську делегацію очолює заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.

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Попередня подібна зустріч відбулася в Берліні 3 липня. Анонсовані на 28 серпня переговори були скасовані.

Основним завданням цих зустрічей є підготовка саміту лідерів "Нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії. Саміт планувалося провести ще в квітні, проте через пандемію і неузгодженості позицій він був перенесений на більш пізній термін. Коли саме ця зустріч відбудеться - поки що невідомо.