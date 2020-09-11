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Новости Агрессия России против Украины
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В Берлине начинаются переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки"

В Берлине начинаются переговоры советников лидеров стран

В Берлине, в ведомстве канцлера, начинаются переговоры в нормандском формате на уровне политических советников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Украинскую сторону на переговорах представляют вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В состав делегации также входят представители СНБО, Верховной Рады, министерств обороны и иностранных дел и тому подобное.

Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки", - ОП

Предыдущая подобная встреча состоялась в Берлине 3 июля. Анонсированные на 28 августа переговоры были отменены.

Основной задачей этих встреч является подготовка саммита лидеров "Нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России. Саммит планировалось провести еще в апреле, однако из-за пандемии и несогласованности позиций он был перенесен на более поздний срок. Когда именно эта встреча состоится, пока неизвестно.

Автор: 

Берлин (225) переговоры (4939) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+5
Ермак поехал сдавать интересы Украины 100 %
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11.09.2020 14:09
+3
"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников четверки ... Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию"
------------
Это недавние слова Козака, а теперь он едет на встречу... "это ж-ж-ж не спроста". В чём капитулянты пообещали уступить Мордору на этот раз?
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11.09.2020 13:59
+2
ЗеДятлы и другая, н7едоразвитая в умственном отношении публика, вот вы мне поясьните, отот поц дЕрьмак, он кто, завхоз Офиса Предателя Украины или он советник одного из лидеров номмандской четвёрки. Хотя к нашему вместо лидера, более подойдёт слово с заменой буквы Л на П, в слове "лидер".
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11.09.2020 14:03
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О чем они там говорят постоянно? Не будет никто там ничего выполнять
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11.09.2020 13:56 Ответить
"Козырь2 передаст секретную информацию советнику кремлёвского плидера, возможно с согласия свроего плидера. Или даже может быть и по поручению.
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11.09.2020 14:05 Ответить
"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников четверки ... Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию"
------------
Это недавние слова Козака, а теперь он едет на встречу... "это ж-ж-ж не спроста". В чём капитулянты пообещали уступить Мордору на этот раз?
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11.09.2020 13:59 Ответить
Какое-то хреновое предчувствие в связи с этим сходняком. Опять чего-то сольют.
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11.09.2020 14:00 Ответить
ЗеДятлы и другая, н7едоразвитая в умственном отношении публика, вот вы мне поясьните, отот поц дЕрьмак, он кто, завхоз Офиса Предателя Украины или он советник одного из лидеров номмандской четвёрки. Хотя к нашему вместо лидера, более подойдёт слово с заменой буквы Л на П, в слове "лидер".
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11.09.2020 14:03 Ответить
Ермак поехал сдавать интересы Украины 100 %
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11.09.2020 14:09 Ответить
А "представители СНБО" случайно не Королевская?
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11.09.2020 15:19 Ответить
 
 