В Берлине начинаются переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки"
В Берлине, в ведомстве канцлера, начинаются переговоры в нормандском формате на уровне политических советников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Украинскую сторону на переговорах представляют вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В состав делегации также входят представители СНБО, Верховной Рады, министерств обороны и иностранных дел и тому подобное.
Российскую делегацию возглавляет заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
Предыдущая подобная встреча состоялась в Берлине 3 июля. Анонсированные на 28 августа переговоры были отменены.
Основной задачей этих встреч является подготовка саммита лидеров "Нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России. Саммит планировалось провести еще в апреле, однако из-за пандемии и несогласованности позиций он был перенесен на более поздний срок. Когда именно эта встреча состоится, пока неизвестно.
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Это недавние слова Козака, а теперь он едет на встречу... "это ж-ж-ж не спроста". В чём капитулянты пообещали уступить Мордору на этот раз?