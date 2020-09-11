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В Україні вакцину від COVID-19 отримають насамперед групи ризику, - Степанов
Вакцину від COVID-19 у рамках ініціативи COVAX насамперед отримають групи ризику.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю в ході прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки в Чернігівську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримають 20% населення (близько 8 млн доз для України). Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання), медпрацівники, педагоги", - сказав голова МОЗ.
Топ коментарі
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воспалительные
аутоиммунные заболевания
красная волчанка
системные заболевания крови.
Опасность использования недостаточно проверенного препарата заключается в том, что он может вызвать аутоиммунное заболевание, когда иммунитет начинает атаковать организм изнутри. Специалист назвал такой исход при лечении прогнозируемым у людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям из-за генетической предрасположенности людей.
https://lenta.ru/news/2020/04/21/vacvac/
В мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и поэтому представляющие опасность
Где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов
Подобное может произойти в Китае или в России.
Надо же на ком-то протестировать, прежде чем получат вакцину, которую можно предложить и богатеньким.
От отметил, что современные технологии позволяют сократить сроки испытаний и проверки безопасности вакцин до нескольких месяцев, хотя ранее такие исследования длились годами.
Из-за сокращения периода проверки вакцины на эффективность и безопасность и быстрого внедрения в массы, возрастает риск проявления побочных эффектов.
Беркун привел в пример массовую вакцинацию от ротавируса в Израиле.
Спешка с внедрением препарата привела к тому, что у пациентов развились тяжелый гастроэнтерит и другие заболевания.
«Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», - цитирует врача 28 мая https://ria.ru/20200528/1572092467.html «РИА Новости» .
https://iz.ru/1016664/2020-05-28/nazvana-opasnost-skorogo-**********-vaktciny-ot-koronavirusa
Разработка вакцины против коронавируса должна проводиться с соблюдением всех стандартных сроков, заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов, 10 мая сообщают «Аргументы и факты».
«Спешка не приведет ни к чему хорошему», - отметил Костинов. По его мнению, побочные действия вакцинации могут оказаться «более серьезными, чем последствия коронавируса».
https://rossaprimavera.ru/news/4981f806
А вот вакцину пусть протестируют на себе.
А мы посмотрим, подумаем.
Если к моменту ее массового применения штамм мутирует и сильно изменится, препарат может вызвать негативную реакцию организма.
«Последняя попытка создать вакцину против коронавируса у свиней не увенчалась успехом. Антитела образовывались, но они оказывались токсичными, в результате чего животные погибали. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать точно, найдут ли вакцину», - пояснил вирусолог.
Зверев подчеркнул, что обычно на изучение вакцины уходит пять лет!
Иногда этот срок удаётся сократить, если совместить фазы испытаний.
Но в данном случае речь идёт о создании вакцины за год.
https://www.pnp.ru/social/virusolog-rasskazal-o-glavnoy-opasnosti-vakciny-ot-koronavirusa.html
Иначе можно получить такие болячки, что навек стать инвалидами, а то и откинуть копытами. И тебе скажут, что ты просто "что-то не то скушал" и выгребай теперь сам. Ищи деньги, продавай квартиру и лечись.
Только сбившийся с курса иммунитет уже никогда не вылечится и будет букет аутоиммуных заболеваний, которые НЕ лечатся.
Даже от давно внедренных вакцин болеют и умирают дети, становятся инвалидами, потому что у нынешних деток слабый иммунитет.
Я против таких экспериментов!!!