В Україні вакцину від COVID-19 отримають насамперед групи ризику, - Степанов

Вакцину від COVID-19 у рамках ініціативи COVAX насамперед отримають групи ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю в ході прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки в Чернігівську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"COVAX - це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що вакцину отримають 20% населення (близько 8 млн доз для України). Насамперед отримають вакцину групи ризику, люди із захворюваннями (цукровий діабет, серцево-судинні захворювання), медпрацівники, педагоги", - сказав голова МОЗ.

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