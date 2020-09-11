Прокуратуру Львівської області очолив 35-річний прокурор з Умані Войтенко
Офіс генерального прокурора призначив головою Львівської обласної прокуратури Антона Войтенка.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури Львівської області.
Зазначають, що Войтенко призначений наказом Офісу генерального прокурора з 11 вересня 2020 року терміном на 5 років.
Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.
До призначення головою Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області (з січня 2020 року), а також займав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України.
Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що прокурор Львівської області Ірина Діденко припиняє повноваження на посаді.
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