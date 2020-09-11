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Прокуратуру Львовской области возглавил 35-летний прокурор из Умани Войтенко

Прокуратуру Львовской области возглавил 35-летний прокурор из Умани Войтенко

Офис генерального прокурора назначил главой Львовской областной прокуратуры Антона Войтенко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что Войтенко назначен приказом Офиса генерального прокурора с 11 сентября 2020 года сроком на 5 лет.

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Получил юридическое образование в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения главой Львовской областной прокуратуры, работал прокурором Ривненской области (с января 2020 года), а также занимал различные должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Напомним, 10 сентября стали изветно, что прокурор Львовской области Ирина Диденко прекращает полномочия в должности.

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Автор: 

прокуратура (5012) Львовская область (2903)


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Це зрада чи перемога?
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11.09.2020 14:36 Ответить
срок нормальньій....потом продлят
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11.09.2020 14:41 Ответить
Кадровая политика у зеко-манды, отсутствует от слова совсем. Новый прокурор Львовской области - ярый приверженец Порошенко. Впрочем это хорошо, для украинского народа.
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11.09.2020 15:07 Ответить
Не знаю, декларація, як на людину все життя пропрацювавшу в покуратурі бідненька і їздить на Ланосі, аж не віриться.
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11.09.2020 15:18 Ответить
Та то декларация его кота...
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11.09.2020 15:57 Ответить
Реформи не спинити! © Висококваліфіковані кадри вже просто з-під плінтуса витікають...
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11.09.2020 16:13 Ответить
 
 