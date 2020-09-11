Прокуратуру Львовской области возглавил 35-летний прокурор из Умани Войтенко
Офис генерального прокурора назначил главой Львовской областной прокуратуры Антона Войтенко.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт прокуратуры Львовской области.
Отмечается, что Войтенко назначен приказом Офиса генерального прокурора с 11 сентября 2020 года сроком на 5 лет.
Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Получил юридическое образование в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года.
До назначения главой Львовской областной прокуратуры, работал прокурором Ривненской области (с января 2020 года), а также занимал различные должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины.
Напомним, 10 сентября стали изветно, что прокурор Львовской области Ирина Диденко прекращает полномочия в должности.
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