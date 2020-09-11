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Житомир (564) маршрутки (345) Антитерористична операція (6636)

Водій у Житомирі висадив із маршрутки матір загиблого воїна

Водій у Житомирі висадив із маршрутки матір загиблого воїна

Син Роми Забродської загинув під Краматорськом у 2014 році. Водій маршрутки №110 всупереч пільгам висадив жінку з маршрутки, коли вона поверталася з поліклініки.

Про це Рома Забродська розповіла Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій чоловік пережив інсульт, я ледве ходжу, нещодавно вийшла з лікарні. Вчора (10 вересня – ред.) я їхала з поліклініки, близько 11 години дня, і водій мене з двома сумками висадив з маршрутки. Він сказав мені, щоб я вийшла, але я не хотіла виходити. Потім він сказав, що виставить мене, тому я не стала сваритися і вийшла. Водій мені сказав, що за цим посвідченням пільг немає. 26 серпня така ж ситуація сталася зі мною на зупинці вулиця Лесі Українки. Сьогодні діставала посвідчення, маршрутка зупинялася, водій, мабуть, побачив посвідчення, рушив і поїхав, не чекав", - розповіла мати загиблого воїна.

Заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук каже, що пільга для матері загиблого військовослужбовця передбачена законом.

"Ми зобов’язані перевозити таких пільговиків. Те, що деякі водії з нерозумінням до них ставляться, то з ними буде окрема розмова. Понад 500 водіїв виїжджають на наші дороги кожного дня. Тому, якщо десь присутній людський фактор, і якась частина (водіїв – ред.), 5-10%, створює таку ситуацію, то треба ставитись із розумінням", - сказав він.

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Директорка міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Юрченко сказала, що до них постійно надходять скарги на маршрутників, які висаджують матерів загиблих захисників України.

"У нашому міському центрі АТО не буває такого місяця, щоб не було таких звернень. Нещодавно всі перевізники просили вибачення у наших мам. Вони всі поїхали на Смолянське кладовище, поклали квіти і сказали, що в місті питання транспортування таких родин не буде. Перевізники говорять одне, а водії роблять інше", - розповіла вона.

Перевізник 110 маршруту Аркадій Савіцький відмовився на камеру коментувати ситуацію із перевезенням матерів загиблих військових. Телефоном чоловік розповів, що про випадки, коли їм відмовляють у проїзді, йому не відомо.
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Топ коментарі
+50
Вот такое дерьмо, которое не уважает украинских воинов и им плевать на Украину, и выбрало гниду ЗЕ.
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11.09.2020 18:00
+40
Значит раз в неделю водителей возить на кладбище - за их счёт . Профилактика никогда не мешает
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11.09.2020 17:59
+19
Мокшанин, не две области, а рашку, чьи войска вторглись в Украину.
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11.09.2020 18:14
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Скоро пошкодує. Якщо виживе, звичайно.
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11.09.2020 19:43 Відповісти
+
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11.09.2020 22:17 Відповісти
На мікроавтобусах (їх і називають невірно "маршрутками") водіями працюють відбраковані звідусіль дуже слабенькі кадри. Більшості з них не вистачає не знань ПДР, а КУЛЬТУРИ водіння у великому місті і загальної культури. Коли я їздив в Житомирі на маршруті №53 (комунальний), то ніяких порушень, свинства, наглості водіїв не помічав, а на десятках приватних маршрутів таке можна побачити, що очі на лоб вилазять. Іще одне: рано вранці або ввечері, коли опускається тиша, на сотні метрів від зупинки чутно скрегіт заліза по залізу в гальмах! Зупинилась" маршрутка". І нікому до цього тривожного явища діла не має (допоки не відбудеться чергова трагедія на шляху)...
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11.09.2020 19:46 Відповісти
Лишить "незнайку" права работы в Житомире и у других перевозчиков правила будут соблюдаться .
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11.09.2020 19:48 Відповісти
краще позов до суду і моральна компенсація з водія. Мудаків баблом лікують.
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11.09.2020 21:42 Відповісти
Все вірно.Але хто буде цім займатися.Чоловік після інсульту,сама в лікарні лежала.Син життя віддав за Україну.Де там сила по судах ходить.Одна надія на побратимів,можливоповчать водія ,як з матерями себе поводить.Яким бидлом треба буть ,щоб вигнать із маршрутки.Бракує слів.
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11.09.2020 22:15 Відповісти
зараз перед місцевими виборами звернутись до партії яка прохідна з проханням допомогти.
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12.09.2020 08:30 Відповісти
Просто надо,очень надо наити эту мразь......
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11.09.2020 20:25 Відповісти
Избиратель Зеленского.
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11.09.2020 20:27 Відповісти
Ну ти представився, а сказати що хотів?
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11.09.2020 20:32 Відповісти
Цікаво де в цих ситуаціях реформоварнна полція?
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11.09.2020 20:31 Відповісти
Аркаша...да ты ЧМО !!!!
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11.09.2020 20:45 Відповісти
Від таких водіїв є одні ліки. Звуться пропіздон! І визнають вони одну мову. Це коли отримують по мордасам! Тоді вони себе ведуть інакше і шмарки висять по самі коліна! У маршрутці ці гандоши можуть воювати тільки з інвалідами, жінками і дітьми! А коли нариваються на сильнішого за себе, то язик в дупі завжди! Я сподіваюсь,що місцеві представники УБД знайдуть цього водія і проведуть з ним відповідну "виховну" бесіду!
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11.09.2020 21:35 Відповісти
Забрати ліцензію без права повернення і без питань
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11.09.2020 21:59 Відповісти
Здається мені деякі перевізники занадто багато мають бусів на маршрутах. Муляє їм вялічіє.
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11.09.2020 23:36 Відповісти
Проблема в том ,что сильно легко отделываются такие твари,,поскулит на камеру мол простите..легонько опи№дюлится и все..дальше будет так же себя вести..тут надо показательно и жестко..что то наподобие миротворца создать..я бы такую ситуацию увидел..вот не знаю или смог бы остановится и не забить до смерти такое гавно..чтоб еще сидеть за него..сначала гасить..потом лекция..потом еще вишенку для закрепления..только так что то дойдет..только так что то возможно изменится..да даже отмести эти удостоверения..высаживать пожилого человека с проблемами здоровя..с сумарями..за какие то гадские копейки...это не люди это быдлятина..быдло масса ..тут только карательные методы..без гуманизма!
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11.09.2020 23:50 Відповісти
Потому что увольнять таких уродов надо с волчьим билетом, а хозяина лишать лицензии на перевозку. Тогда они ещё бегать за льготниками будут.
Ну и поговорить по-мужски с этим уродом местные патриоты должны. Мы в Одессе так воспитывали некоторых. Помогает.
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11.09.2020 23:50 Відповісти
Таких скотів потрібно відправляти на передову без роздумів.
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12.09.2020 05:34 Відповісти
кинути потвору на минне поле-хоч якась буде користь!
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12.09.2020 10:29 Відповісти
Не нужно их понимать. Им нужно ломать нос. Только так дойдет.
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12.09.2020 10:32 Відповісти
Выгнать гандона и нигде на работу не брать. Пусть его семья поголодает с полгода. А еще лучше его в АТО отправить на службу. Чтобы АТОшники рассказали за что воюют. Может. твареныш. поумнеет.
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12.09.2020 11:07 Відповісти
Водитель маршрутки - это не профессия. Это - определние.
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12.09.2020 11:33 Відповісти
В который раз убеждаюсь, что в Украине есть две категории граждан, которых нужно регулярно бить профилактически, просто так: мусора и маршрутчики.
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13.09.2020 01:16 Відповісти
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