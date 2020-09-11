Водитель в Житомире высадил из маршрутки мать погибшего воина

Сын Ромы Забродской погиб под Краматорском в 2014 году. Водитель маршрутки №110 вопреки льготам высадил женщину из маршрутки, когда она возвращалась из поликлиники.

Об этом Рома Забродская рассказала "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Мой муж перенес инсульт, я едва хожу, недавно вышла из больницы. Вчера (10 сентября. - Ред.) я ехала из поликлиники около 11 часов дня, и водитель меня с двумя сумками высадил из маршрутки. Он сказал мне, чтобы я вышла, но я не хотела выходить. Затем он сказал, что выставит меня, поэтому я не стала ссориться и вышла. Водитель мне сказал, что по этому удостоверению льгот нет. 26 августа такая же ситуация произошла со мной на остановке улица Леси Украинки. Сегодня доставала удостоверение, маршрутка останавливалась, водитель, видимо, увидел удостоверение, тронулся и поехал, не ожидал", - рассказала мать погибшего воина.

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Заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук говорит, что льгота для матери погибшего военнослужащего предусмотрена законом.

"Мы обязаны перевозить таких льготников. То, что некоторые водители с непониманием к ним относятся, так с ними будет отдельный разговор. Более 500 водителей выезжают на наши дороги каждый день. Поэтому, если где присутствует человеческий фактор, и какая-то часть (водителей. - Ред.), 5-10%, создает такую ​​ситуацию, то надо относиться с пониманием", - сказал он.

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Директор городского центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Ольга Юрченко говорит, что к ним постоянно поступают жалобы на маршруточников, которые высаживают матерей погибших защитников Украины.

"В нашем городском центре АТО не бывает такого месяца, чтобы не было таких обращений. Недавно все перевозчики просили прощения у наших мам. Они все поехали на Смолянское кладбище, возложили цветы и сказали, что в городе вопроса транспортировки таких семей не будет. Перевозчики говорят одно, а водители делают другое", - рассказала она.

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Перевозчик 110 маршрута Аркадий Савицкий отказался на камеру комментировать ситуацию с перевозкой матерей погибших военных. По телефону мужчина рассказал, что о случаях, когда им отказывают в проезде, ему не известно.