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Житомир (670) маршрутки (517) Антитеррористическая операция (18283)

Водитель в Житомире высадил из маршрутки мать погибшего воина

Водитель в Житомире высадил из маршрутки мать погибшего воина

Сын Ромы Забродской погиб под Краматорском в 2014 году. Водитель маршрутки №110 вопреки льготам высадил женщину из маршрутки, когда она возвращалась из поликлиники.

Об этом Рома Забродская рассказала "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

"Мой муж перенес инсульт, я едва хожу, недавно вышла из больницы. Вчера (10 сентября. - Ред.) я ехала из поликлиники около 11 часов дня, и водитель меня с двумя сумками высадил из маршрутки. Он сказал мне, чтобы я вышла, но я не хотела выходить. Затем он сказал, что выставит меня, поэтому я не стала ссориться и вышла. Водитель мне сказал, что по этому удостоверению льгот нет. 26 августа такая же ситуация произошла со мной на остановке улица Леси Украинки. Сегодня доставала удостоверение, маршрутка останавливалась, водитель, видимо, увидел удостоверение, тронулся и поехал, не ожидал", - рассказала мать погибшего воина.

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Заместитель Житомирского городского головы Александр Шевчук говорит, что льгота для матери погибшего военнослужащего предусмотрена законом.

"Мы обязаны перевозить таких льготников. То, что некоторые водители с непониманием к ним относятся, так с ними будет отдельный разговор. Более 500 водителей выезжают на наши дороги каждый день. Поэтому, если где присутствует человеческий фактор, и какая-то часть (водителей. - Ред.), 5-10%, создает такую ​​ситуацию, то надо относиться с пониманием", - сказал он.

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Директор городского центра соцслужб для семьи, детей и молодежи Ольга Юрченко говорит, что к ним постоянно поступают жалобы на маршруточников, которые высаживают матерей погибших защитников Украины.

"В нашем городском центре АТО не бывает такого месяца, чтобы не было таких обращений. Недавно все перевозчики просили прощения у наших мам. Они все поехали на Смолянское кладбище, возложили цветы и сказали, что в городе вопроса транспортировки таких семей не будет. Перевозчики говорят одно, а водители делают другое", - рассказала она.

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Перевозчик 110 маршрута Аркадий Савицкий отказался на камеру комментировать ситуацию с перевозкой матерей погибших военных. По телефону мужчина рассказал, что о случаях, когда им отказывают в проезде, ему не известно.

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Топ комментарии
+50
Вот такое дерьмо, которое не уважает украинских воинов и им плевать на Украину, и выбрало гниду ЗЕ.
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11.09.2020 18:00
+40
Значит раз в неделю водителей возить на кладбище - за их счёт . Профилактика никогда не мешает
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11.09.2020 17:59
+19
Мокшанин, не две области, а рашку, чьи войска вторглись в Украину.
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11.09.2020 18:14
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Скоро пошкодує. Якщо виживе, звичайно.
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11.09.2020 19:43 Ответить
+
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11.09.2020 22:17 Ответить
На мікроавтобусах (їх і називають невірно "маршрутками") водіями працюють відбраковані звідусіль дуже слабенькі кадри. Більшості з них не вистачає не знань ПДР, а КУЛЬТУРИ водіння у великому місті і загальної культури. Коли я їздив в Житомирі на маршруті №53 (комунальний), то ніяких порушень, свинства, наглості водіїв не помічав, а на десятках приватних маршрутів таке можна побачити, що очі на лоб вилазять. Іще одне: рано вранці або ввечері, коли опускається тиша, на сотні метрів від зупинки чутно скрегіт заліза по залізу в гальмах! Зупинилась" маршрутка". І нікому до цього тривожного явища діла не має (допоки не відбудеться чергова трагедія на шляху)...
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11.09.2020 19:46 Ответить
Лишить "незнайку" права работы в Житомире и у других перевозчиков правила будут соблюдаться .
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11.09.2020 19:48 Ответить
краще позов до суду і моральна компенсація з водія. Мудаків баблом лікують.
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11.09.2020 21:42 Ответить
Все вірно.Але хто буде цім займатися.Чоловік після інсульту,сама в лікарні лежала.Син життя віддав за Україну.Де там сила по судах ходить.Одна надія на побратимів,можливоповчать водія ,як з матерями себе поводить.Яким бидлом треба буть ,щоб вигнать із маршрутки.Бракує слів.
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11.09.2020 22:15 Ответить
зараз перед місцевими виборами звернутись до партії яка прохідна з проханням допомогти.
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12.09.2020 08:30 Ответить
Просто надо,очень надо наити эту мразь......
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11.09.2020 20:25 Ответить
Избиратель Зеленского.
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11.09.2020 20:27 Ответить
Ну ти представився, а сказати що хотів?
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11.09.2020 20:32 Ответить
Цікаво де в цих ситуаціях реформоварнна полція?
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11.09.2020 20:31 Ответить
Аркаша...да ты ЧМО !!!!
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11.09.2020 20:45 Ответить
Від таких водіїв є одні ліки. Звуться пропіздон! І визнають вони одну мову. Це коли отримують по мордасам! Тоді вони себе ведуть інакше і шмарки висять по самі коліна! У маршрутці ці гандоши можуть воювати тільки з інвалідами, жінками і дітьми! А коли нариваються на сильнішого за себе, то язик в дупі завжди! Я сподіваюсь,що місцеві представники УБД знайдуть цього водія і проведуть з ним відповідну "виховну" бесіду!
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11.09.2020 21:35 Ответить
Забрати ліцензію без права повернення і без питань
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11.09.2020 21:59 Ответить
Здається мені деякі перевізники занадто багато мають бусів на маршрутах. Муляє їм вялічіє.
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11.09.2020 23:36 Ответить
Проблема в том ,что сильно легко отделываются такие твари,,поскулит на камеру мол простите..легонько опи№дюлится и все..дальше будет так же себя вести..тут надо показательно и жестко..что то наподобие миротворца создать..я бы такую ситуацию увидел..вот не знаю или смог бы остановится и не забить до смерти такое гавно..чтоб еще сидеть за него..сначала гасить..потом лекция..потом еще вишенку для закрепления..только так что то дойдет..только так что то возможно изменится..да даже отмести эти удостоверения..высаживать пожилого человека с проблемами здоровя..с сумарями..за какие то гадские копейки...это не люди это быдлятина..быдло масса ..тут только карательные методы..без гуманизма!
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11.09.2020 23:50 Ответить
Потому что увольнять таких уродов надо с волчьим билетом, а хозяина лишать лицензии на перевозку. Тогда они ещё бегать за льготниками будут.
Ну и поговорить по-мужски с этим уродом местные патриоты должны. Мы в Одессе так воспитывали некоторых. Помогает.
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11.09.2020 23:50 Ответить
Таких скотів потрібно відправляти на передову без роздумів.
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12.09.2020 05:34 Ответить
кинути потвору на минне поле-хоч якась буде користь!
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12.09.2020 10:29 Ответить
Не нужно их понимать. Им нужно ломать нос. Только так дойдет.
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12.09.2020 10:32 Ответить
Выгнать гандона и нигде на работу не брать. Пусть его семья поголодает с полгода. А еще лучше его в АТО отправить на службу. Чтобы АТОшники рассказали за что воюют. Может. твареныш. поумнеет.
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12.09.2020 11:07 Ответить
Водитель маршрутки - это не профессия. Это - определние.
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12.09.2020 11:33 Ответить
В который раз убеждаюсь, что в Украине есть две категории граждан, которых нужно регулярно бить профилактически, просто так: мусора и маршрутчики.
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13.09.2020 01:16 Ответить
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