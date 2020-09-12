«Уздовж усієї лінії фронту - тиша», - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським захисниками. Обстрілів з боку супротивника не було.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 12 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. По всій лінії фронту спостерігалася тиша". - йдеться у повідомлені.



У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.



Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 210 знайдених вибухонебезпечних предмети.



Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

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