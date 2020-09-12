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Новини Агресія Росії проти України
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Донбас (22348) перемир'я (814) операція Об'єднаних сил (6725)

Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС

Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським захисниками. Обстрілів з боку супротивника не було.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 12 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. По всій лінії фронту спостерігалася тиша". - йдеться у повідомлені.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 210 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим припинення вогню на Донбасі хотіли зірвати, бо він невигідний ворогам як іззовні, так і всередині України, - Єрмак

Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС 01Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС 02
Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС 03
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Топ коментарі
+13
Однажды таки наступит момент, когда кацапам надо будет отказать в проведении местных выборов в Лугандоне.

А после этого вся эта тишина и закончится
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12.09.2020 17:42
+10
...лучше напишите, сколько километров позиций и минных полей восстановило лугандонское сепарьё... Что? Ах, разведка запрещена гавнокомандующим... Ню-ню..
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12.09.2020 17:43
+7
Орки ждут слива Украины Бубочкой и Ермаком. Если им протянуть предательство не удастся, то тишина сразу же закончится.
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12.09.2020 17:46
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зловещая .
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12.09.2020 17:42 Відповісти
и обманчивая.
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12.09.2020 17:43 Відповісти
Тиша це не перемога! Тиша це шанс для ворога підготувати раптовий наступ в неочікуваному місці. На фронті не має бути тиші, на фронті постійно мають працювати гармати, щоб ворого не зміг сконцентрувати в безпосередній близькості до позицій ЗСУ ударне угрупування для раптового наступу! Тільки ідіоти тішаться тишею на фронті!
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12.09.2020 17:44 Відповісти
не кричи, Дерьмака испугаешь. Сказано - тишина, значит тишина. Тсссс...
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12.09.2020 17:48 Відповісти
во во, а еще лучше наступать до самой москвы, тем более тролли цензора давно уже выяснили, что армия рфии никакущая
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12.09.2020 17:50 Відповісти
а если он ещё и Зеленского своим криком напугает ?.. Кто будет дерьмо у него из памперсов вытряхивать, Дерьмак что-ли ?
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12.09.2020 18:00 Відповісти
«И мертвые с косами стоят»
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12.09.2020 21:12 Відповісти
Однажды таки наступит момент, когда кацапам надо будет отказать в проведении местных выборов в Лугандоне.

А после этого вся эта тишина и закончится
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12.09.2020 17:42 Відповісти
...лучше напишите, сколько километров позиций и минных полей восстановило лугандонское сепарьё... Что? Ах, разведка запрещена гавнокомандующим... Ню-ню..
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12.09.2020 17:43 Відповісти
Это они Лугандонцев в ВР пропихивают. Потому и мир.
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12.09.2020 17:44 Відповісти
Орки ждут слива Украины Бубочкой и Ермаком. Если им протянуть предательство не удастся, то тишина сразу же закончится.
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12.09.2020 17:46 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Марьинка "4:27 - бах 6:05-15:22 - тихо"
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12.09.2020 17:48 Відповісти
...и мертвые с косами стоят...
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12.09.2020 17:48 Відповісти
ну якщо все добре, то пора бубі запрошувати сепарів фоткатись на фоні наших позицій..
Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3750
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12.09.2020 17:51 Відповісти
А это было 10. тогда тоже было "тихо"
Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5341
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12.09.2020 17:59 Відповісти
21-го червня 1941 го року, на кордоні з німцями теж мабуть тиша була...
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12.09.2020 18:00 Відповісти
"По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС" - "Тихо на границе, но не верьте этой тишине."
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12.09.2020 18:06 Відповісти
Потім обсє скаже про кілька сот порушень тиші
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12.09.2020 18:07 Відповісти
Ну то таке... Пострєлівают.
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12.09.2020 18:54 Відповісти
"на восточном фронте без перемен"
от тока снайпера...
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12.09.2020 18:16 Відповісти
но они же не систематические.

мало того, между их выстрелами режим тишины соблюдается,

а их выстрелы занимают всего 0,000001 % времени перемирия
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12.09.2020 18:56 Відповісти
т.е. основное кол-во времени таки соблюдается...
на такую криворогатую логику и возразить нечего
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12.09.2020 19:03 Відповісти
но это же матиматический факт,

а папинька евойный - директор когорты прогрессивных диджитилизаторов Криворожья.

Исключительно наука и никакого эпатирования публики
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12.09.2020 19:10 Відповісти
у бубы и шоблы, шо с ним, свои критерии логики и здравого смысла...
не всем ето дано понять, тока особо зеленые могут.
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12.09.2020 19:21 Відповісти
любое перемирие - ето шанс подготовится к войне.
кацапы со своими дырлянами етот шанс используют на все 100 - клонуны етот шанс Украине не дают.
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12.09.2020 18:20 Відповісти
по факту :

есть люди, которые благодаря перемирию готовятся к войне. Ну есть же такие ? Есть.

это факт ?

это факт.

Готовится не Украина, а "Другая сторона" со столицей в Москве ?

Да. Это тоже факт.

По факту есть ситуация и есть подготовка.

Всё сходится с точки зрения логики.
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12.09.2020 19:15 Відповісти
УРРРРРРААААА!!!!!!!!!
МИ ПЕРЕМОГЛИ!!!!!!!!
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12.09.2020 18:33 Відповісти
Уздовж усієї лінії фронту - України з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву " лугандонія - ордло" тиша!
Уздовж усієї лінії кордону Молдови з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву Придністров'я вже скоро буде 20 років як нема ніяких бойових дій і тиша. Але ця молдовська територія тепер же точно що залишилася і назавжди буде окупованою проклятою паРашею.
Точно така доля при повній тиші і капітуляції України як і у ПНР спіткає і окуповані проклятою паРашею суверенні Українські території Криму і Донбасу, які ми втратимо назавжди.
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12.09.2020 18:44 Відповісти
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Донбасі.

(хокку)
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12.09.2020 18:52 Відповісти
нихера это не хайку, не зли меня !!!

Время года надо указать.

Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ ВОСЕНИ на Донбасі.
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12.09.2020 19:19 Відповісти
«Уздовж усієї лінії фронту - тиша», - штаб ООС
***********
«Над всей Испанией безоблачное небо»
18 июля 1936 года радиостанция, расположенная в испанской Северной Африке, передала кодовую фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Данный код означал команду к началу военного выступления против правительства Испании, которое началось в Африке, а затем перекинулось на основную территорию страны.

«В Сантьяго идёт дождь»
11 сентября 1973 года в эфире чилийских радиостанций прозвучала фраза: «В Сантьяго идёт дождь». Она не имела никакого отношения к погоде - это был код к началу военного мятежа против президента-социалиста Сальвадора Альенде.
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12.09.2020 19:06 Відповісти
http://pesnifilm.ru/load/pogranichnaja_tishina/tikho_na_granice_quot_pogranichnaja_tishina_quot/932-1-0-2102 Тихо на границе, Но не верьте этой тишине. (c)
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12.09.2020 19:34 Відповісти
Мёртвые кацапы вдоль дорог стоят? Если нет, то не считается...
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12.09.2020 20:16 Відповісти
тишина? - зрада.
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12.09.2020 21:35 Відповісти
Какая радость... Да, такими темпами мы Кубань не скоро вернём.
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13.09.2020 01:41 Відповісти
 
 