Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українським захисниками. Обстрілів з боку супротивника не було.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби, 12 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. По всій лінії фронту спостерігалася тиша". - йдеться у повідомлені.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.
Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 9 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 10 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 210 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
Будь ласка, зачекайте...
А после этого вся эта тишина и закончится
от тока снайпера...
мало того, между их выстрелами режим тишины соблюдается,
а их выстрелы занимают всего 0,000001 % времени перемирия
на такую криворогатую логику и возразить нечего
а папинька евойный - директор когорты прогрессивных диджитилизаторов Криворожья.
Исключительно наука и никакого эпатирования публики
не всем ето дано понять, тока особо зеленые могут.
кацапы со своими дырлянами етот шанс используют на все 100 - клонуны етот шанс Украине не дают.
есть люди, которые благодаря перемирию готовятся к войне. Ну есть же такие ? Есть.
это факт ?
это факт.
Готовится не Украина, а "Другая сторона" со столицей в Москве ?
Да. Это тоже факт.
По факту есть ситуация и есть подготовка.
Всё сходится с точки зрения логики.
МИ ПЕРЕМОГЛИ!!!!!!!!
Уздовж усієї лінії кордону Молдови з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву Придністров'я вже скоро буде 20 років як нема ніяких бойових дій і тиша. Але ця молдовська територія тепер же точно що залишилася і назавжди буде окупованою проклятою паРашею.
Точно така доля при повній тиші і капітуляції України як і у ПНР спіткає і окуповані проклятою паРашею суверенні Українські території Криму і Донбасу, які ми втратимо назавжди.
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Донбасі.
(хокку)
Время года надо указать.
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ ВОСЕНИ на Донбасі.
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«Над всей Испанией безоблачное небо»
18 июля 1936 года радиостанция, расположенная в испанской Северной Африке, передала кодовую фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Данный код означал команду к началу военного выступления против правительства Испании, которое началось в Африке, а затем перекинулось на основную территорию страны.
«В Сантьяго идёт дождь»
11 сентября 1973 года в эфире чилийских радиостанций прозвучала фраза: «В Сантьяго идёт дождь». Она не имела никакого отношения к погоде - это был код к началу военного мятежа против президента-социалиста Сальвадора Альенде.