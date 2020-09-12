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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) перемирие (1509) операция Объединенных сил (6766)

По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС

По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками. Обстрелов со стороны противника не было.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 12 сентября, на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.

Объединенные силы выполняют свои задания. Так, подразделения ГСЧС тушат горящую возле Крымского на Луганщине траву. Спасатели ОС восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. За сутки они отремонтировали 9 домов, на 26 работы еще продолжаются.

Читайте на Цензор.НЕТ: Режим прекращения огня на Донбассе хотели сорвать, потому что он невыгоден врагам как извне, так и внутри Украины, - Ермак

"Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 210 найденных взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Также на Цензор.НЕТ: Враг на Донбассе нарушает условия отвода техники: САУ, гаубицы и танки зафиксированы у линии соприкосновения

По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС 01По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС 02
По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС 03

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Топ комментарии
+13
Однажды таки наступит момент, когда кацапам надо будет отказать в проведении местных выборов в Лугандоне.

А после этого вся эта тишина и закончится
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12.09.2020 17:42
+10
...лучше напишите, сколько километров позиций и минных полей восстановило лугандонское сепарьё... Что? Ах, разведка запрещена гавнокомандующим... Ню-ню..
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12.09.2020 17:43
+7
Орки ждут слива Украины Бубочкой и Ермаком. Если им протянуть предательство не удастся, то тишина сразу же закончится.
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12.09.2020 17:46
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зловещая .
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12.09.2020 17:42 Ответить
и обманчивая.
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12.09.2020 17:43 Ответить
Тиша це не перемога! Тиша це шанс для ворога підготувати раптовий наступ в неочікуваному місці. На фронті не має бути тиші, на фронті постійно мають працювати гармати, щоб ворого не зміг сконцентрувати в безпосередній близькості до позицій ЗСУ ударне угрупування для раптового наступу! Тільки ідіоти тішаться тишею на фронті!
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12.09.2020 17:44 Ответить
не кричи, Дерьмака испугаешь. Сказано - тишина, значит тишина. Тсссс...
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12.09.2020 17:48 Ответить
во во, а еще лучше наступать до самой москвы, тем более тролли цензора давно уже выяснили, что армия рфии никакущая
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12.09.2020 17:50 Ответить
а если он ещё и Зеленского своим криком напугает ?.. Кто будет дерьмо у него из памперсов вытряхивать, Дерьмак что-ли ?
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12.09.2020 18:00 Ответить
«И мертвые с косами стоят»
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12.09.2020 21:12 Ответить
Однажды таки наступит момент, когда кацапам надо будет отказать в проведении местных выборов в Лугандоне.

А после этого вся эта тишина и закончится
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12.09.2020 17:42 Ответить
...лучше напишите, сколько километров позиций и минных полей восстановило лугандонское сепарьё... Что? Ах, разведка запрещена гавнокомандующим... Ню-ню..
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12.09.2020 17:43 Ответить
Это они Лугандонцев в ВР пропихивают. Потому и мир.
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12.09.2020 17:44 Ответить
Орки ждут слива Украины Бубочкой и Ермаком. Если им протянуть предательство не удастся, то тишина сразу же закончится.
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12.09.2020 17:46 Ответить
https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Марьинка "4:27 - бах 6:05-15:22 - тихо"
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12.09.2020 17:48 Ответить
...и мертвые с косами стоят...
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12.09.2020 17:48 Ответить
ну якщо все добре, то пора бубі запрошувати сепарів фоткатись на фоні наших позицій..
Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3750
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12.09.2020 17:51 Ответить
А это было 10. тогда тоже было "тихо"
Уздовж усієї лінії фронту - тиша, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5341
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12.09.2020 17:59 Ответить
21-го червня 1941 го року, на кордоні з німцями теж мабуть тиша була...
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12.09.2020 18:00 Ответить
"По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС" - "Тихо на границе, но не верьте этой тишине."
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12.09.2020 18:06 Ответить
Потім обсє скаже про кілька сот порушень тиші
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12.09.2020 18:07 Ответить
Ну то таке... Пострєлівают.
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12.09.2020 18:54 Ответить
"на восточном фронте без перемен"
от тока снайпера...
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12.09.2020 18:16 Ответить
но они же не систематические.

мало того, между их выстрелами режим тишины соблюдается,

а их выстрелы занимают всего 0,000001 % времени перемирия
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12.09.2020 18:56 Ответить
т.е. основное кол-во времени таки соблюдается...
на такую криворогатую логику и возразить нечего
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12.09.2020 19:03 Ответить
но это же матиматический факт,

а папинька евойный - директор когорты прогрессивных диджитилизаторов Криворожья.

Исключительно наука и никакого эпатирования публики
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12.09.2020 19:10 Ответить
у бубы и шоблы, шо с ним, свои критерии логики и здравого смысла...
не всем ето дано понять, тока особо зеленые могут.
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12.09.2020 19:21 Ответить
любое перемирие - ето шанс подготовится к войне.
кацапы со своими дырлянами етот шанс используют на все 100 - клонуны етот шанс Украине не дают.
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12.09.2020 18:20 Ответить
по факту :

есть люди, которые благодаря перемирию готовятся к войне. Ну есть же такие ? Есть.

это факт ?

это факт.

Готовится не Украина, а "Другая сторона" со столицей в Москве ?

Да. Это тоже факт.

По факту есть ситуация и есть подготовка.

Всё сходится с точки зрения логики.
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12.09.2020 19:15 Ответить
УРРРРРРААААА!!!!!!!!!
МИ ПЕРЕМОГЛИ!!!!!!!!
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12.09.2020 18:33 Ответить
Уздовж усієї лінії фронту - України з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву " лугандонія - ордло" тиша!
Уздовж усієї лінії кордону Молдови з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву Придністров'я вже скоро буде 20 років як нема ніяких бойових дій і тиша. Але ця молдовська територія тепер же точно що залишилася і назавжди буде окупованою проклятою паРашею.
Точно така доля при повній тиші і капітуляції України як і у ПНР спіткає і окуповані проклятою паРашею суверенні Українські території Криму і Донбасу, які ми втратимо назавжди.
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12.09.2020 18:44 Ответить
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Донбасі.

(хокку)
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12.09.2020 18:52 Ответить
нихера это не хайку, не зли меня !!!

Время года надо указать.

Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ ВОСЕНИ на Донбасі.
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12.09.2020 19:19 Ответить
«Уздовж усієї лінії фронту - тиша», - штаб ООС
***********
«Над всей Испанией безоблачное небо»
18 июля 1936 года радиостанция, расположенная в испанской Северной Африке, передала кодовую фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Данный код означал команду к началу военного выступления против правительства Испании, которое началось в Африке, а затем перекинулось на основную территорию страны.

«В Сантьяго идёт дождь»
11 сентября 1973 года в эфире чилийских радиостанций прозвучала фраза: «В Сантьяго идёт дождь». Она не имела никакого отношения к погоде - это был код к началу военного мятежа против президента-социалиста Сальвадора Альенде.
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12.09.2020 19:06 Ответить
http://pesnifilm.ru/load/pogranichnaja_tishina/tikho_na_granice_quot_pogranichnaja_tishina_quot/932-1-0-2102 Тихо на границе, Но не верьте этой тишине. (c)
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12.09.2020 19:34 Ответить
Мёртвые кацапы вдоль дорог стоят? Если нет, то не считается...
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12.09.2020 20:16 Ответить
тишина? - зрада.
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12.09.2020 21:35 Ответить
Какая радость... Да, такими темпами мы Кубань не скоро вернём.
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13.09.2020 01:41 Ответить
 
 