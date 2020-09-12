По всей линии фронта - тишина, - штаб ООС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками. Обстрелов со стороны противника не было.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, 12 сентября, на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сказано в сообщении.
Объединенные силы выполняют свои задания. Так, подразделения ГСЧС тушат горящую возле Крымского на Луганщине траву. Спасатели ОС восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. За сутки они отремонтировали 9 домов, на 26 работы еще продолжаются.
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"Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 210 найденных взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
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А после этого вся эта тишина и закончится
от тока снайпера...
мало того, между их выстрелами режим тишины соблюдается,
а их выстрелы занимают всего 0,000001 % времени перемирия
на такую криворогатую логику и возразить нечего
а папинька евойный - директор когорты прогрессивных диджитилизаторов Криворожья.
Исключительно наука и никакого эпатирования публики
не всем ето дано понять, тока особо зеленые могут.
кацапы со своими дырлянами етот шанс используют на все 100 - клонуны етот шанс Украине не дают.
есть люди, которые благодаря перемирию готовятся к войне. Ну есть же такие ? Есть.
это факт ?
это факт.
Готовится не Украина, а "Другая сторона" со столицей в Москве ?
Да. Это тоже факт.
По факту есть ситуация и есть подготовка.
Всё сходится с точки зрения логики.
МИ ПЕРЕМОГЛИ!!!!!!!!
Уздовж усієї лінії кордону Молдови з окупованого кремлем не признаного бандитського анклаву Придністров'я вже скоро буде 20 років як нема ніяких бойових дій і тиша. Але ця молдовська територія тепер же точно що залишилася і назавжди буде окупованою проклятою паРашею.
Точно така доля при повній тиші і капітуляції України як і у ПНР спіткає і окуповані проклятою паРашею суверенні Українські території Криму і Донбасу, які ми втратимо назавжди.
Не свисне з цибулі стріла...
Світ на Донбасі.
(хокку)
Время года надо указать.
Стовбурів змовкли дмухала,
Не свисне з цибулі стріла...
Світ ВОСЕНИ на Донбасі.
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«Над всей Испанией безоблачное небо»
18 июля 1936 года радиостанция, расположенная в испанской Северной Африке, передала кодовую фразу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Данный код означал команду к началу военного выступления против правительства Испании, которое началось в Африке, а затем перекинулось на основную территорию страны.
«В Сантьяго идёт дождь»
11 сентября 1973 года в эфире чилийских радиостанций прозвучала фраза: «В Сантьяго идёт дождь». Она не имела никакого отношения к погоде - это был код к началу военного мятежа против президента-социалиста Сальвадора Альенде.