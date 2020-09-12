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Нардеп Шпенов захворів на коронавірус
Позафракційний депутат Дмитро Шпенов захворів на коронавірус.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Здав тест на COVID-19. Результат позитивний. КТ показав двосторонню пневмонію", - написав він.
За словами нардепа, він за останні два тижні контактував з масою людей.
Зазначимо, що Дмитро Шпенов обраний до Верховної Ради VIII і IX скликань як безпартійний самовисуванець по 37 округу (Дніпропетровська область). У 2012 році - від "Партії регіонів".
Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовані 3 103 нові випадки зараження. При цьому 72 раніше хворих померли.
Топ коментарі
+14 Люцифер
показати весь коментар12.09.2020 20:08
+9 Дмитрий Иванов 933bda32
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+6 Baden
показати весь коментар12.09.2020 20:04
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Будь ласка, зачекайте...
разве можно всех знать поименно?? лечись... (тебя так точно бесплатно лечить будут)
Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.
Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html
І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування безглуздих карантинних заходів.
Фактично, люди хворіють давно відомими хворобами та помирають від давно відомих хвороб або й старості, але причини смерті фальсифікуються за допомогою абсолютного неточного плр-тестування.
І кількість щоденних нових випадків - це кількість позитивних результатів плр-тестування, більшість з яких є хибнопозитивними.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від
зроблених тестіввиявленої кількості захворювання. Тобто при виявлених 2000 захворювань їх кількість може бути завищена на 200, але ніяк не на 2000.
Ось так сіють мак.
відсотки беруться від кількості тестів
https://www.facebook.com/etest2018 Evgeniy Tretiakoff
https://www.facebook.com/etest2018/posts/4418056741603072 7 сентября в 21:16 ·
Исключение
Смотрю на 112 шоу Магы, где гл сан врач Ляшко на его ехидное зауваження о том, как в 650 м2 соблюдают социальную дистанцию 400 депутатов, быстренько ответил, что на гос служащих распространяется исключение
Я ж вам говорил, скоро только они останутся работу работать. А шо, кто то же должен жертвовать собой ради нас, неразумных!
Кстати, судя по депутатам, смертность от этой простуды нулевая.
Кернес три недели не появляется на публике. СМИ сообщают, что он в больнице, горсовет - молчит.
Мэр Харькова Геннадий Кернес не появляется на публике около трех недель. По информации источников Суспільного городской голова находится в больнице № 17. По какой причине мэр там - неизвестно.
Журналисты сообщают, что директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета и пресс-секретарь Кернеса информации о мэре не предоставили.
На телефонные звонки сам Кернес не ответил. В приемной Харьковского городского головы сообщили, что записаться на личный прием к мэру сейчас нельзя из-за карантина.Один из источников из медицинской сферы также сообщил, что в 17-й городской больнице, определенной одной из опорных по COVID, в начале сентября готовили «палату с особыми условиями» из-за возможной госпитализации Кернеса.
Для подтверждения этой информации, Суспільне обратилось к директору Департамента здравоохранения горсовета Юрию Сороколату.
«У вас есть конкретная доказательная база… Каждый человек имеет право болеть, и мы не можем раскрывать, может, человек не хочет, чтобы о нем говорили, а мы начинаем какие-то слухи, все остальное. Я ответственное лицо… Мы без согласия того или иного пациента этого делать не будем, не имеем права», - сказал он.
Журналисты обратились к руководителю больницы Дмитрию Череповому. По просьбе подтвердить или опровергнуть информацию, что Геннадий Кернес госпитализирован в 17 городскую больницу, он ответил:
«Все объяснения относительно публичных лиц такого уровня вам компетентно предоставят в пресс-службе городского совета, а именно Юрий Сергеевич Сидоренко. Я врач и выполняю свои обязанности, помогаю людям».
Сороколат также отрицает наличие «особой палаты» в 17-й больнице.
Он также отметил, что 17 больница - одно из лучших заведений, «которое готово принимать высокопоставленных лиц при необходимости».
Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы Суспільне заметили автомобиль Toyota с номерами «0202» - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и окружение.По регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их исполняет секретарь горсовета. Первый заместитель мэра Игорь Терехов и секретарь городского совета Александр Новак отвечать на вопросы отказались и переадресовали их к прессслужбе.
теж новина. "Цензор" мовчить.
чому?
Как говорят: "Чорти не возьмуть...."