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Нардеп Шпенов захворів на коронавірус

Нардеп Шпенов захворів на коронавірус
Фото: Facebook

Позафракційний депутат Дмитро Шпенов захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Здав тест на COVID-19. Результат позитивний. КТ показав двосторонню пневмонію", - написав він.

За словами нардепа, він за останні два тижні контактував з масою людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Батьківщини" Крулько захворів на COVID-19, - ЗМІ

Нардеп Шпенов захворів на коронавірус 01
Фото: Facebook
 

Зазначимо, що Дмитро Шпенов обраний до Верховної Ради VIII і IX скликань як безпартійний самовисуванець по 37 округу (Дніпропетровська область). У 2012 році - від "Партії регіонів".

Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовані 3 103 нові випадки зараження. При цьому 72 раніше хворих померли.
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Топ коментарі
+14
Если б не заболел то никто бы и не узнал о таком.
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12.09.2020 20:08
+9
Очень ценная конечно для всех нас новость, а вот Днепропетровскую область надо и дальше продолжать чистить от этого регионало-зажопинского мусора, который там славно окопался
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12.09.2020 20:02
+6
Ну заболел, и заболел себе... Тоже мне - новость!
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12.09.2020 20:04
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Очень ценная конечно для всех нас новость, а вот Днепропетровскую область надо и дальше продолжать чистить от этого регионало-зажопинского мусора, который там славно окопался
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12.09.2020 20:02 Відповісти
Какая жалость. Интересно, в каком месте этот шпенов "контактировал с массой людей", если на заседаниях Рады часто отсутствует; сачковал и тогда, когда принимали земельный закон.
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12.09.2020 20:48 Відповісти
На курортах, в ресторанах, с девочками - стандартных местах "встреч с избирателями" наших недо-депутатов
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12.09.2020 20:53 Відповісти
Шо это за рыгочмошник?
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12.09.2020 20:03 Відповісти
Ну заболел, и заболел себе... Тоже мне - новость!
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12.09.2020 20:04 Відповісти
Если б не заболел то никто бы и не узнал о таком.
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12.09.2020 20:08 Відповісти
А кто такой этот Шпендель?????
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12.09.2020 20:13 Відповісти
Можливо брат Мендель 🤣🤣🤣?
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12.09.2020 21:09 Відповісти
ну и шо? каждый день по 2 (сегодня 3 тыс) заболевает и шо?
разве можно всех знать поименно?? лечись... (тебя так точно бесплатно лечить будут)
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12.09.2020 20:13 Відповісти
А где Ali Hasan?
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12.09.2020 20:15 Відповісти
Не наклич
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12.09.2020 20:40 Відповісти
жаль, что не СПИД+тубик
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12.09.2020 20:16 Відповісти
Шо за шлимазл?
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12.09.2020 20:20 Відповісти
И шо? Чи ни новость...вот если бы копыта откинул...
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12.09.2020 20:21 Відповісти
Нардеп Коронавирусов заболел шпеном )))0))0)))
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12.09.2020 20:23 Відповісти
Нам что его жалеть? Там весь сброд собрался. Не власть делает подлецов,а подлецы рвутся к власти.
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12.09.2020 20:26 Відповісти
Не подведи(тов. вирус))
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12.09.2020 20:28 Відповісти
Вот беда... КороновирусА - знаю, нардепа Шпенова - Х.З.
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12.09.2020 20:29 Відповісти
За чий рахунок харчується?
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12.09.2020 20:30 Відповісти
Диитрий Шпенов - 25 декабря 2018 года включён в санкционный список России
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12.09.2020 20:38 Відповісти
Та всем насрать на тебя, братан
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12.09.2020 20:44 Відповісти
ВР всю на самоизоляции.
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12.09.2020 20:44 Відповісти
Так они и так давно самоизолировались от народа Украины.
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12.09.2020 21:00 Відповісти
https://www.msn.com/en-us/health/medical/half-of-cdc-coronavirus-test-kits-are-inaccurate-study-finds/ar-BB16S6M6

Висновок нового дослідження: плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів.
Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів.

Розрахунки ускладнюються тим, що результат тесту не дається день у день. Але якщо припустити що кожного дня роблять 20000 плр-тестувань (1 вересня, наприклад, 22627), то щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується приблизно на 2000. При цьому "нових випадків" за 1 вересня 2088. Як кажуть, NO COMMENTS!

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

І ще критика в бік плр-тестування.
Все більше експертів громадського здоров'я в США стверджують, що через завелику чутливість тестів виходить так, що більшість (до 90%) ковід-позитивних мають в собі настільки малу кількість вірусних часточок (можливо, вже й неактивних, тобто знищених імунітетом), що ці люди не можуть мать ані симптоми, ані бути заразними.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
Окрім того, CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак неінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до трьох місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування безглуздих карантинних заходів.

Фактично, люди хворіють давно відомими хворобами та помирають від давно відомих хвороб або й старості, але причини смерті фальсифікуються за допомогою абсолютного неточного плр-тестування.
І кількість щоденних нових випадків - це кількість позитивних результатів плр-тестування, більшість з яких є хибнопозитивними.
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12.09.2020 20:45 Відповісти
дякую за чудові зсилки.
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12.09.2020 22:19 Відповісти
"плр-тести дають 30% хибнопозитивних та 20% хибнонегативних результатів".

Це означає, що щоденна кількість "нових випадків зараження" завищується на число, що рівне 10% від зроблених тестів виявленої кількості захворювання. Тобто при виявлених 2000 захворювань їх кількість може бути завищена на 200, але ніяк не на 2000.
Ось так сіють мак.
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13.09.2020 08:14 Відповісти
ні, Ви помиляєтесь
відсотки беруться від кількості тестів
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13.09.2020 09:19 Відповісти
Хоч би одного депутата або більше менш багату людину вірус забрав. Чорта з два. Нормальне лікування = 100% видужання. Без ШВЛів, без експериментальних протоколів. Нормальне лікування звичайної ГРВІ.
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12.09.2020 20:53 Відповісти
З фейсбуку

https://www.facebook.com/etest2018 Evgeniy Tretiakoff

https://www.facebook.com/etest2018/posts/4418056741603072 7 сентября в 21:16 ·

Исключение

Смотрю на 112 шоу Магы, где гл сан врач Ляшко на его ехидное зауваження о том, как в 650 м2 соблюдают социальную дистанцию 400 депутатов, быстренько ответил, что на гос служащих распространяется исключение

Я ж вам говорил, скоро только они останутся работу работать. А шо, кто то же должен жертвовать собой ради нас, неразумных!
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12.09.2020 20:57 Відповісти
Нардеп Шпенов захворів на коронавірус - Цензор.НЕТ 2572
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12.09.2020 21:58 Відповісти
Внефракционный, то бишь замаскированный зебил.
Кстати, судя по депутатам, смертность от этой простуды нулевая.
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12.09.2020 21:24 Відповісти
Э - нет! Это бывший РыГ. Ахметомедведчуковощ.
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12.09.2020 21:39 Відповісти
Какаяразніца.
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12.09.2020 22:26 Відповісти
Ну, не чокаясь!!!
Кернес три недели не появляется на публике. СМИ сообщают, что он в больнице, горсовет - молчит.

Мэр Харькова Геннадий Кернес не появляется на публике около трех недель. По информации источников Суспільного городской голова находится в больнице № 17. По какой причине мэр там - неизвестно.
Журналисты сообщают, что директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета и пресс-секретарь Кернеса информации о мэре не предоставили.
На телефонные звонки сам Кернес не ответил. В приемной Харьковского городского головы сообщили, что записаться на личный прием к мэру сейчас нельзя из-за карантина.Один из источников из медицинской сферы также сообщил, что в 17-й городской больнице, определенной одной из опорных по COVID, в начале сентября готовили «палату с особыми условиями» из-за возможной госпитализации Кернеса.

Для подтверждения этой информации, Суспільне обратилось к директору Департамента здравоохранения горсовета Юрию Сороколату.
«У вас есть конкретная доказательная база… Каждый человек имеет право болеть, и мы не можем раскрывать, может, человек не хочет, чтобы о нем говорили, а мы начинаем какие-то слухи, все остальное. Я ответственное лицо… Мы без согласия того или иного пациента этого делать не будем, не имеем права», - сказал он.
Журналисты обратились к руководителю больницы Дмитрию Череповому. По просьбе подтвердить или опровергнуть информацию, что Геннадий Кернес госпитализирован в 17 городскую больницу, он ответил:
«Все объяснения относительно публичных лиц такого уровня вам компетентно предоставят в пресс-службе городского совета, а именно Юрий Сергеевич Сидоренко. Я врач и выполняю свои обязанности, помогаю людям».
Сороколат также отрицает наличие «особой палаты» в 17-й больнице.
Он также отметил, что 17 больница - одно из лучших заведений, «которое готово принимать высокопоставленных лиц при необходимости».
Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы Суспільне заметили автомобиль Toyota с номерами «0202» - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и окружение.По регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их исполняет секретарь горсовета. Первый заместитель мэра Игорь Терехов и секретарь городского совета Александр Новак отвечать на вопросы отказались и переадресовали их к прессслужбе.
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12.09.2020 21:39 Відповісти
механік автобази №7 Кукса К. П. захворів на коронавірус. тест (за його гроші) позитивний.
теж новина. "Цензор" мовчить.
чому?
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12.09.2020 21:51 Відповісти
"Не Венера, но что-то венерическое в ней было"
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12.09.2020 22:12 Відповісти
абсолютно пох, нахера это здесь?
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12.09.2020 22:58 Відповісти
Туреччина вводить масочний режим тотально. На вулицях, пляжах теж. Захворівших більше 1000 щодня. У нас - більше 3000 тис., але навіть в транспорті не носять. (с)
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12.09.2020 23:01 Відповісти
Або носять на бороді. Це як труси на колінах.
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13.09.2020 08:07 Відповісти
И это нам нужно знать перед сном?!
Как говорят: "Чорти не возьмуть...."
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12.09.2020 23:32 Відповісти
Еще один.Тренд такой.В метро или трамвае-заразился?
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13.09.2020 07:13 Відповісти
 
 