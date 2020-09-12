Нардеп Шпенов захворів на коронавірус

Фото: Facebook

Позафракційний депутат Дмитро Шпенов захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Здав тест на COVID-19. Результат позитивний. КТ показав двосторонню пневмонію", - написав він.

За словами нардепа, він за останні два тижні контактував з масою людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Батьківщини" Крулько захворів на COVID-19, - ЗМІ

Фото: Facebook

Зазначимо, що Дмитро Шпенов обраний до Верховної Ради VIII і IX скликань як безпартійний самовисуванець по 37 округу (Дніпропетровська область). У 2012 році - від "Партії регіонів".

Нагадаємо, в Україні станом на ранок суботи, 12 вересня, зафіксовані 3 103 нові випадки зараження. При цьому 72 раніше хворих померли.