Програму "Доступні кредити 5-7-9%" розширять на постраждалих від посухи фермерів, - Зеленський
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало завдання з підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
"Я говорив із фермерами. Поставлено завдання. Крім програми "5-7-9%", буде виділена частина в цій програмі для фермерів. Перш за все для постраждалих від посухи в Україні", - зазначив глава держави.
Президент підкреслив, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано позик на суму 6 млрд грн.
Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошення.
"Всі скаржаться, що довгі роки - посуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа і клімат", - зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави підкреслив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.
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https://censor.net/ua/news/3195729/ukrayinski_fermery_otrymayut_kompensatsiyi_za_vtratu_posiviv_cherez_posuhu_po_5_tysyach_za_gektar_minekonomiky
Этот идиот до сих пор думает, что высокие проценты по кредитам только потому, что банки жадничают, но вот сейчас "я" типа указ выдам.....сделаю все кредиты бесплатными и банкам обломится!
Непонятно каким боком он вообще к кредитам! С внешней политикой уже все разрулил, свободного времени много, что премьера подменяет?!
А вообще своим идиотизмом уже задрали, выдают указы, а механизмы компенсации не прорабатывают (как с карантином - разрешили людям не платить по платежкам, а откуда в этом случае брать деньги энергокомпаниям, комунальщикам....на это болт положили).
Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
В далеких 90-х...
Чесно..
Государство Украина привлекает кредиты под 10-12% в гривне (ОВГЗ)
Суммы привлечения не хватает на покрытие дефицита бюджета,
Дает их фермерам, у которых урожай уничтожил засуха, под 5%
Вероятность того, что фермеры рассчитаются за эти кредиты - 0%
За счет чего государство Украина будет рассчитываться по взятым кредитам?
И никому и не че об язан..
))