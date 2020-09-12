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Програму "Доступні кредити 5-7-9%" розширять на постраждалих від посухи фермерів, - Зеленський

Програму

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало завдання з підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Я говорив із фермерами. Поставлено завдання. Крім програми "5-7-9%", буде виділена частина в цій програмі для фермерів. Перш за все для постраждалих від посухи в Україні", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано позик на суму 6 млрд грн.

Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошення.

Читайте також: Через посуху половину озимих зернових втратили фермери в Одеській області

"Всі скаржаться, що довгі роки - посуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа і клімат", - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.
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Топ коментарі
+6
Эти кредиты как мёртвому припарка.
Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
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12.09.2020 22:43
+5
Виліз піарщик галімий.
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12.09.2020 22:39
+5
От этой Засухи шоле?
Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994
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12.09.2020 22:42
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Виліз піарщик галімий.
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12.09.2020 22:39 Відповісти
Больше от засухи пострадали те, кто владеет большим количеством земли. Так что он не соврал - помощь получат крупнейшие землевладельцы...
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12.09.2020 22:41 Відповісти
А як же бути з цією обіцянкою???
https://censor.net/ua/news/3195729/ukrayinski_fermery_otrymayut_kompensatsiyi_za_vtratu_posiviv_cherez_posuhu_po_5_tysyach_za_gektar_minekonomiky
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12.09.2020 22:46 Відповісти
Лохметов, Бабломойский, Медведчук и дальше по списку.
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12.09.2020 22:54 Відповісти
а под 2% слабо?? или еще не все спиз....и??))
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12.09.2020 22:41 Відповісти
Ему что 7, что 2, что вообще бесплатно.
Этот идиот до сих пор думает, что высокие проценты по кредитам только потому, что банки жадничают, но вот сейчас "я" типа указ выдам.....сделаю все кредиты бесплатными и банкам обломится!
Непонятно каким боком он вообще к кредитам! С внешней политикой уже все разрулил, свободного времени много, что премьера подменяет?!
А вообще своим идиотизмом уже задрали, выдают указы, а механизмы компенсации не прорабатывают (как с карантином - разрешили людям не платить по платежкам, а откуда в этом случае брать деньги энергокомпаниям, комунальщикам....на это болт положили).
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12.09.2020 23:09 Відповісти
А на пострадавших от Зебуинов людей в Украине расширят программу "Доступные кредиты" !?
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12.09.2020 22:41 Відповісти
От этой Засухи шоле?
Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994
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12.09.2020 22:42 Відповісти
Эти кредиты как мёртвому припарка.
Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
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12.09.2020 22:43 Відповісти
Велюры и прочие уже получили кредиты.!
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12.09.2020 22:57 Відповісти
а 90-60-90 на страждущих сосновых лесоводов ))
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12.09.2020 22:44 Відповісти
Ну такое. Было у меня когда-то 90-60-90 с первым размером груди
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12.09.2020 22:57 Відповісти
а потом ты сделал операцию по смене пола?
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12.09.2020 23:12 Відповісти
Кто о чем, а пе.... о наболевшем ))))
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13.09.2020 00:04 Відповісти
А Я купил..
В далеких 90-х...
Чесно..
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12.09.2020 22:46 Відповісти
Припиніть цитувати це брехливе лайно!
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12.09.2020 22:56 Відповісти
Вже було "доступноє Жульйо"..)))
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12.09.2020 23:00 Відповісти
кредит банк може й дасть...дощіку не дасть
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12.09.2020 23:06 Відповісти
Зовите гончарука... напомнить про пустоту в голове зеленого
Государство Украина привлекает кредиты под 10-12% в гривне (ОВГЗ)
Суммы привлечения не хватает на покрытие дефицита бюджета,
Дает их фермерам, у которых урожай уничтожил засуха, под 5%
Вероятность того, что фермеры рассчитаются за эти кредиты - 0%
За счет чего государство Украина будет рассчитываться по взятым кредитам?
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12.09.2020 23:10 Відповісти
Я заботал..
И никому и не че об язан..
))
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12.09.2020 23:10 Відповісти
...заработал..))
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12.09.2020 23:13 Відповісти
Тьфу!
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12.09.2020 23:14 Відповісти
Вымывание оборотных средств через не регистрацию налоговых по НДС - ноу-хау Поршенко продолжается по нарастающей. Из-за этого многие отечественные производители не могут участвовать в тендерах. А под что дают кредиты??? На импорт, на зарплату, на строительство и ремонт? А где же кредиты на закупку продукции производителей Украины (исключая конечно монополистов: электроэнергия, топливо всех видов, не переработанное сырье) ???. Только дурак может предположить что это ошибка, это действия но банкротство государства, и уничтожение малого и среднего бизнеса, будут сговорчивей. Боюсь не вытерпят украинцы еще 4-е года. Но пословица "на зло маме отморожу уши" - пока на слуху, так что может быть смена лидера и раньше. Жаль что опять лоханулись в своих надеждах. Всегда выбирали между плохим и очень плохим, и вдруг надежда на адекватного гражданина. Жаль.
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13.09.2020 01:32 Відповісти
Так по ходу, дожди шли через день.
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13.09.2020 09:47 Відповісти
не обманивай людей, ЗЕЛЯ. взять бабки у левых кредиторов под 40% выгоднее чем у тебя под 7. КТО НЕ в ТЕМЕ, РАССКАЖУ, ПОЧЕМУ
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13.09.2020 13:57 Відповісти
 
 