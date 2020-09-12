Програму "Доступні кредити 5-7-9%" розширять на постраждалих від посухи фермерів, - Зеленський

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства отримало завдання з підготовки програми підтримки фермерів, які постраждали від посухи. Зокрема, передбачається розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки в Одеську область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Я говорив із фермерами. Поставлено завдання. Крім програми "5-7-9%", буде виділена частина в цій програмі для фермерів. Перш за все для постраждалих від посухи в Україні", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано позик на суму 6 млрд грн.

Крім того, профільні міністерства мають розробити програми зрошення.

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"Всі скаржаться, що довгі роки - посуха, фермери втрачають урожай. Так, це природа, це клімат, але держава не може відповідати, що це тільки природа і клімат", - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що уряд має вирішити питання страхування врожаю.