Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
"Я говорил с фермерами. Поставлена задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине", - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.
Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.
"Все жалуются, что долгие годы - засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.
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https://censor.net/ua/news/3195729/ukrayinski_fermery_otrymayut_kompensatsiyi_za_vtratu_posiviv_cherez_posuhu_po_5_tysyach_za_gektar_minekonomiky
Этот идиот до сих пор думает, что высокие проценты по кредитам только потому, что банки жадничают, но вот сейчас "я" типа указ выдам.....сделаю все кредиты бесплатными и банкам обломится!
Непонятно каким боком он вообще к кредитам! С внешней политикой уже все разрулил, свободного времени много, что премьера подменяет?!
А вообще своим идиотизмом уже задрали, выдают указы, а механизмы компенсации не прорабатывают (как с карантином - разрешили людям не платить по платежкам, а откуда в этом случае брать деньги энергокомпаниям, комунальщикам....на это болт положили).
Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
В далеких 90-х...
Чесно..
Государство Украина привлекает кредиты под 10-12% в гривне (ОВГЗ)
Суммы привлечения не хватает на покрытие дефицита бюджета,
Дает их фермерам, у которых урожай уничтожил засуха, под 5%
Вероятность того, что фермеры рассчитаются за эти кредиты - 0%
За счет чего государство Украина будет рассчитываться по взятым кредитам?
И никому и не че об язан..
))