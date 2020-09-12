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засуха (51) Зеленский (19042) сельское хозяйство (331) фермер (185)

Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский

Программу

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Одесскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для пострадавших от засухи в Украине", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за засухи половину озимых зерновых потеряли фермеры в Одесской области

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

"Все жалуются, что долгие годы - засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

Также читайте: Украинские фермеры получат компенсации за потерю посевов из-за засухи: по 5 тысяч за гектар, - Минэкономики

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Топ комментарии
+6
Эти кредиты как мёртвому припарка.
Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
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12.09.2020 22:43
+5
Виліз піарщик галімий.
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12.09.2020 22:39
+5
От этой Засухи шоле?
Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994
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12.09.2020 22:42
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Виліз піарщик галімий.
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12.09.2020 22:39 Ответить
Больше от засухи пострадали те, кто владеет большим количеством земли. Так что он не соврал - помощь получат крупнейшие землевладельцы...
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12.09.2020 22:41 Ответить
А як же бути з цією обіцянкою???
https://censor.net/ua/news/3195729/ukrayinski_fermery_otrymayut_kompensatsiyi_za_vtratu_posiviv_cherez_posuhu_po_5_tysyach_za_gektar_minekonomiky
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12.09.2020 22:46 Ответить
Лохметов, Бабломойский, Медведчук и дальше по списку.
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12.09.2020 22:54 Ответить
а под 2% слабо?? или еще не все спиз....и??))
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12.09.2020 22:41 Ответить
Ему что 7, что 2, что вообще бесплатно.
Этот идиот до сих пор думает, что высокие проценты по кредитам только потому, что банки жадничают, но вот сейчас "я" типа указ выдам.....сделаю все кредиты бесплатными и банкам обломится!
Непонятно каким боком он вообще к кредитам! С внешней политикой уже все разрулил, свободного времени много, что премьера подменяет?!
А вообще своим идиотизмом уже задрали, выдают указы, а механизмы компенсации не прорабатывают (как с карантином - разрешили людям не платить по платежкам, а откуда в этом случае брать деньги энергокомпаниям, комунальщикам....на это болт положили).
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12.09.2020 23:09 Ответить
А на пострадавших от Зебуинов людей в Украине расширят программу "Доступные кредиты" !?
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12.09.2020 22:41 Ответить
От этой Засухи шоле?
Программу "Доступные кредиты 5-7-9%" расширят на пострадавших от засухи фермеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994
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12.09.2020 22:42 Ответить
Эти кредиты как мёртвому припарка.
Если экономика падает, жизненный уровень людей падает, безработицы из за карантина только увеличивается... То люди уже не особо тратят деньги,даже те кто их имеет, берегут... ибо не известно, что будет дальше.
Скорее всего зеленые дибилоиды, поздней осенью введут красную зону с жёстким карантином по всей Украине, с закрытием всего и вся, остановкой транспорта, итд...
В общем всё идёт к коллапсу, из за этой тупой власти.
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12.09.2020 22:43 Ответить
Велюры и прочие уже получили кредиты.!
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12.09.2020 22:57 Ответить
а 90-60-90 на страждущих сосновых лесоводов ))
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12.09.2020 22:44 Ответить
Ну такое. Было у меня когда-то 90-60-90 с первым размером груди
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12.09.2020 22:57 Ответить
а потом ты сделал операцию по смене пола?
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12.09.2020 23:12 Ответить
Кто о чем, а пе.... о наболевшем ))))
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13.09.2020 00:04 Ответить
А Я купил..
В далеких 90-х...
Чесно..
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12.09.2020 22:46 Ответить
Припиніть цитувати це брехливе лайно!
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12.09.2020 22:56 Ответить
Вже було "доступноє Жульйо"..)))
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12.09.2020 23:00 Ответить
кредит банк може й дасть...дощіку не дасть
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12.09.2020 23:06 Ответить
Зовите гончарука... напомнить про пустоту в голове зеленого
Государство Украина привлекает кредиты под 10-12% в гривне (ОВГЗ)
Суммы привлечения не хватает на покрытие дефицита бюджета,
Дает их фермерам, у которых урожай уничтожил засуха, под 5%
Вероятность того, что фермеры рассчитаются за эти кредиты - 0%
За счет чего государство Украина будет рассчитываться по взятым кредитам?
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12.09.2020 23:10 Ответить
Я заботал..
И никому и не че об язан..
))
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12.09.2020 23:10 Ответить
...заработал..))
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12.09.2020 23:13 Ответить
Тьфу!
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12.09.2020 23:14 Ответить
Вымывание оборотных средств через не регистрацию налоговых по НДС - ноу-хау Поршенко продолжается по нарастающей. Из-за этого многие отечественные производители не могут участвовать в тендерах. А под что дают кредиты??? На импорт, на зарплату, на строительство и ремонт? А где же кредиты на закупку продукции производителей Украины (исключая конечно монополистов: электроэнергия, топливо всех видов, не переработанное сырье) ???. Только дурак может предположить что это ошибка, это действия но банкротство государства, и уничтожение малого и среднего бизнеса, будут сговорчивей. Боюсь не вытерпят украинцы еще 4-е года. Но пословица "на зло маме отморожу уши" - пока на слуху, так что может быть смена лидера и раньше. Жаль что опять лоханулись в своих надеждах. Всегда выбирали между плохим и очень плохим, и вдруг надежда на адекватного гражданина. Жаль.
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13.09.2020 01:32 Ответить
Так по ходу, дожди шли через день.
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13.09.2020 09:47 Ответить
не обманивай людей, ЗЕЛЯ. взять бабки у левых кредиторов под 40% выгоднее чем у тебя под 7. КТО НЕ в ТЕМЕ, РАССКАЖУ, ПОЧЕМУ
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13.09.2020 13:57 Ответить
 
 