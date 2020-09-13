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26 конгресменів-республіканців просять Україну дозволити в'їзд ще двом тисячам хасидів

26 конгресменів-республіканців просять Україну дозволити в'їзд ще двом тисячам хасидів

Американські хасиди отримали підтримку 26 республіканських членів Конгресу США, які підписали листа до державного секретаря Майка Помпео з проханням закликати Україну впустити американських громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Конгресмени закликають Україну зробити так званий "обмежений релігійний виняток" для близько двох тисяч американських хасидів. У листі йдеться, що паломники поважатимуть українські протиепідемічні вимоги. Зокрема, хасиди згодні "перебувати окремо від місцевого населення".

Автор листа - конгресмен Джефф Данкен - зазначив, що за часів невизначеності на тлі пандемії коронавірусу уряди країн мають дозволяти максимальну гнучкість для виконання релігійних обрядів.

Дивіться також: Хасиди зламали огорожу біля могили рабі Нахмана в Умані. ВIДЕО

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що цього року Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають 3 000 паломників.
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Топ коментарі
+15
подурели уже с теми хасидами !
А у амеров просто пунктик на неграх и евреях. Странные люди, ей Богу.
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13.09.2020 01:07
+11
Израиль запретил, проффесура израильских университетов специальное письмо нашему главнокомандующему направила, а конгрессмены США просят наоборот пустить. Об "уважении украинских противоэпидемических требаний" есть факт разгрома оград на могиле Нахмана взбесившимися паломниками.
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13.09.2020 01:18
+11
50 миллиардов долларов Украине и пускай недельку побомжуют.
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13.09.2020 01:21
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На Пасху еврей преЗЕдент закрыл церкви для украинцев в Украине, в поминальные дни украинцев не пускали на кладбища к усопшим родным, более того, тех кто с этим был не согласен и всё таки собллюдал традиции своего народа - того штрафовали на 17 000.
Это шо бы гои знали как голосовать за преЗЕдента ИУДЕЯ, который приносит присягу на христианском Евангелии.
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13.09.2020 08:40 Відповісти
Мекка... хажд.... 2019 год и год 2020....
26 конгресменів-республіканців просять Україну дозволити в'їзд ще двом тисячам хасидів - Цензор.НЕТ 9918

...
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13.09.2020 09:10 Відповісти
Прикольне фото ...
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13.09.2020 09:21 Відповісти
Каким боком религия к пандемии? У Бога нет религий.
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13.09.2020 09:30 Відповісти
Кто у них там захоронен в Умани? Кому они поклоняются, эти сектанты? Поклоняются мёртвым. Но это одно. Другой вопрос, как они себя ведут. Соблюдают общественный порядок и карантинные меры 3-ей фазы?
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13.09.2020 09:34 Відповісти
Ну дають хлопці, це 26 конгресменів жидів просять Україну, в період пандемії, впустити 2 тисячі хасидів. Хлопаки, а ви бачили, що творять на вулицях Умані ці свині ? У нас у розпалі пандемія, вмирають люди, в останню добу, понад 2 тисячі хворих. Можливо вам наплювати на українські закони ?
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13.09.2020 10:34 Відповісти
По ходу - так ... Віра для них важливіша. Божі люди, що з них взяти ???
(крім долярів за проживання)
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13.09.2020 12:31 Відповісти
Не все так сумно якщо не дивитись телевізор. Якогось особливого мору не спостерігається, навіть у картинці істеричних ЗМІ і списувань убитих об стіну мотоциклістів на КОВІд. Будь-яка гулянка на пару тис чоловік - зажди сміття. Пройдіться якось Хрещатиком після параду. Сміття - проблема інфраструктури. Там у них 2 дні - неробочі, то прибирати вони не будуть, а потім не знайшовши лопати та бачків більшість розїжається. Ви де бачили футбольних фанатів що за собою приберають? Хасиди ж привозять гроші і за $10 "екологічного збору" з кожного паломника можна не тещо раз на рік Умань прибрати, але й навіть асфальт щорічно прекладати. Але заважає хохляцька смєкалка: гроші сп***ти а натомість усім розказувати, що мов знову хасиди нам хорошим у кишені понасирали.
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15.09.2020 00:49 Відповісти
якщо буде звернення Помпео до України по цьому питанню,то можна буде звинуватити США у застосуванні "подвійних підходів"..
Тому навряд таке звернення буде...
та й у Помпео достатньо проблем з "зашкварами" Трампа і без цього...
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13.09.2020 10:39 Відповісти
внешнее управление?
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13.09.2020 10:49 Відповісти
просьба сюзерена отличается от приказа тем, что просьбу таки можно выполнять не бегом
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13.09.2020 11:31 Відповісти
Так свята ж на носі ...
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13.09.2020 12:29 Відповісти
Выполнять нужно, но сохраняя достоинство.
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13.09.2020 13:47 Відповісти
Оказывается умалишенные есть среди республиканцев!
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13.09.2020 11:55 Відповісти
Н-да ... 26 республіканських членів Конгресу США ...
Сер ...
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13.09.2020 12:29 Відповісти
Эх, болеть так болеть, пусть заезжают еще 10 тысяч и побольше мусорят, чтобы все было ,как и раньше.
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13.09.2020 13:11 Відповісти
Да, не жмитесь вы и "ДЕПАРТИРУЙТЕ" в Израиль покойного Раби и всех делов то, пусть пляшут вогргк его могилы там, хоть круглый год!
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13.09.2020 18:35 Відповісти
Исправьте заголовок. Разрешить въезд кому - хасидам! (Родительный падеж)
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15.09.2020 00:00 Відповісти
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