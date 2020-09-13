26 конгрессменов-республиканцев просят Украину разрешить въезд еще двум тысячам хасидов
Американские хасиды получили поддержку 26 республиканских членов Конгресса США, которые подписали письмо к государственному секретарю Майку Помпео с просьбой призвать Украину впустить американских граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Конгрессмены призывают Украину сделать так называемое "ограниченное религиозное исключение" для около двух тысяч американских хасидов. В письме говорится, что паломники будут уважать украинские противоэпидемические требования. В частности, хасиды согласны "находиться отдельно от местного населения".
Автор письма - конгрессмен Джефф Данкен - отметил, что во времена неопределенности на фоне пандемии коронавируса правительства стран должны позволять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в этом году Умань для празднования еврейского нового года Рош га-Шана посетят 3000 паломников.
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Это шо бы гои знали как голосовать за преЗЕдента ИУДЕЯ, который приносит присягу на христианском Евангелии.
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(крім долярів за проживання)
Тому навряд таке звернення буде...
та й у Помпео достатньо проблем з "зашкварами" Трампа і без цього...
Сер ...