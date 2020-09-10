Хасиды сломали ограждения у могилы раби Нахмана в Умани. ВИДЕО

Паломники-хасиды разгромили защитные ограждения, установленные для профилактики распространения коронавируса рядом с могилой почитаемого ими праведника раби Нахмана в г.Умань Черкасской области.

Видео, на котором они крушат заграждения, опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Фонд раби Нахмана заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.

Личности двоих людей с видео уже установлены, на них составили протоколы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции агентству "Интерфакс-Украина".

"На двух правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

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Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош ха-Шан (иудейский Новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где скончался и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

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В связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября. Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.

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7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.