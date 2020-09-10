Хасиды сломали ограждения у могилы раби Нахмана в Умани. ВИДЕО
Паломники-хасиды разгромили защитные ограждения, установленные для профилактики распространения коронавируса рядом с могилой почитаемого ими праведника раби Нахмана в г.Умань Черкасской области.
Видео, на котором они крушат заграждения, опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Фонд раби Нахмана заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.
Личности двоих людей с видео уже установлены, на них составили протоколы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции агентству "Интерфакс-Украина".
"На двух правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.
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Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош ха-Шан (иудейский Новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где скончался и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.
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В связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября. Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.
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7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.
В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.
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до країни і гроші.
Я вважаю, що брати гроші від цих потвор -не достойно. Нехай запхають собі ...
Українці в Україні повинні жити достойно , а не чекати милостині від всяких фріків.
Вони сповідують екстремістські ідеї, не поважають наші закони і наших громадян , а отже депортація- це єдине, що їх тут повинно чекати.
Скільки було загроз вбити й знайти в будь якому кутку світу ?!
Може вони дозволити їм збудувати синагогу , яка обов"язково повинна бути більшою , ніж місцева церква ?
Як імігранти в Кьольні вимагають їм дати збудувати мінорет висший за собор 12 століття ?!
Ще в 2 століті до нашої ери усе з іудаїзмом стало ясно -- коли почалось повстання проти елинізації й першим кого вбивали Хасмонеї (Маккавеї) , то самих евреїв , які носили елінський одяг й ходили до анфетеатру . Вбивали жорстоко й по садисткі -- голову розносили молотом , з цього походить й одна з версій імені Іуда Маккабі (макаба на івріті - молот) .
Про ступень еленізації тоді можно судити навіть по імені одного з царів іудейских з роду Хасмонеїв -- Алексанр Янай , й потім йще одна цариця була Александра . Це вже було 1 першому столітті до нашої ери . А як відгук : два брати : одного звали іудейским іменем : Шимоном (св. Петро) , а іншого елінським : Андрій (св. Андрій) . Це вже перше століття нашої ери !
Іудеї завжи боролися в першу чергу за чистоту релігійних догм унутрі . Й тому категорично не визнали таких же як вони колін ізраілевих -- це самарітян , не визнали караїмів . Це теж етнічні евреї за традицією й вірою .
А ось т.з. "суботників" визнали усіх хоча вони етнічні слов"яни з точки зору расової теорії .
Визнали хоч й зі скрипом й ефіопських прихильників іудаїзму за своїх . Хоча вони наполовину негроїдної раси , як й ефіопи християне , й ефіопи мусульмане , й ефіопи язичники .
Якщо "требо рік "вчитися" цьому . А потім складати "іспити"", то певно що це - не аматорська релігія.
Тут не в арабах справа , в дуалізмі ісламу , який вільно дозволяє трактувати до-медінську й після медінську історію життя Пророка , яка цілком канонізованна .
Тобто , коли таліби й терористи кажуть , що ми вбиваємо й підриваємо усіх й всюди , бо так вчиняв Пророк їм заперечити нічим . Дійсно - саме так вчиняв після захоплення Медіни .
Але коли головний муфтій Італії каже , мовляв ні Пророк закликав усіх до мирного співіснування , закликав поважати інші традиції -- й він правий , бо до захоплення Медіни дійсно так закликав , так вчиняв . Ось це й є дуалізм ...
В іудаїзмі нема канонізації вчинків будь кого , а в христіанстві взагалом Єшуа га-Ноцрі був дуже доброї й м"якою особою -- ніколи сам не був агресивним й не закликав інших до захоплень . В христ"янстві завжди була протилежна проблема -- як змусити вірних давати відсічь агресивним нападам , коли в Євангелії навіть Богосин сам себе дозволив вбити , взявши на себе усі попередні гріхи людства ?!
Тому в перший хрестовий похід у папи була проблема й він випустив для цього спеціальну булу , що якось обійти заповідь : "не вбий" ... Й тільки з четвертого походу вже самі міряне почали за папу щось собі вигадувати , щоб виправдати вбивства й грабіжку ... він вже відлучив від церкви тих лицарів , які йшли на Константинополь . Але коли вони його захопили й пограбували (в 1204 році) відмінив прокляття .
Це католики , ась ортодокси в Візантії йще в 5 столітті навчились , як обійти протиріччя ідеалів заповедей до реалії сьогодення ...
это украина, здесь так принято и на асфальте и помаранчевая и майдан с такого начинались перед новым годом
Наймали "мєнтів" щоб ті звозили на ту могилу.
В коментарях, в цілому пишуть "расисти", яким тільки дай повід покричати - Україна для українців, Київ для киян, Польща для поляків, понаїхали)).
Увы быдло обезьяны понимают только когда им делаешь больно!!!
У нас таких тыпилов и своих слишком много!
Панове, хасиди, хто мені скаже, якими пророцтвами передбачена Умань, як "пуп землі"?
Може це розвод?
Чи таки прапвда, що про вас пишуть у вікіпедії, що брацлавський хасид повинен зріктися свого розуму, та віддати мізки ребе?
Это быдло с рождения ущемленное в области головы.
Газом задуть нафиг, и все в общую камеру... и там на 72 часа.
А потом уже админки паять.