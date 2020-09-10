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Хасиды сломали ограждения у могилы раби Нахмана в Умани. ВИДЕО

Паломники-хасиды разгромили защитные ограждения, установленные для профилактики распространения коронавируса рядом с могилой почитаемого ими праведника раби Нахмана в г.Умань Черкасской области.

Видео, на котором они крушат заграждения, опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Фонд раби Нахмана заявил, что с нарушителями проведут разъяснительную работу.

Личности двоих людей с видео уже установлены, на них составили протоколы, сообщили в пресс-службе Национальной полиции агентству "Интерфакс-Украина".

"На двух правонарушителей составлены административные протоколы по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Израиль направляет своих полицейских в Умань, - Енин

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош ха-Шан (иудейский Новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где скончался и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Умани среди бела дня отобрал у хасида кошелек с $1000, - полиция. ФОТО

В связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября. Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.

Читайте также: "Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский

7 сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в 2020 года Умань для празднования Рош ха-Шана посетят около 3 тыс. паломников.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.

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карантин (16729) погром (242) Умань (362) хасиды (255) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
А тепер, дорогі ліберали і борці з гомофобами, уявіть на хвилинку що приїхали українці до Храму Гробу Господнього і почали нівичити двері.
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10.09.2020 15:46
+15
Є загальнолюдські норми, і євреї тут не мають виключного права.
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10.09.2020 15:59
+13
Во-первіх хата наша.Она на украинской земле. Во-вторых, это не клетка а разграничительный барьер, чтоб стадом не ломились. Если бы они не вели себя как жывотные, то можно было б ограничится простыми ленточками, как в аэропорту.
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10.09.2020 16:09
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Аху-ли волосатые обезьяны - по клетками бешеных.
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10.09.2020 16:39 Ответить
коли вже ту гидоту викопають і бандеролькою відправлять кудись в Єгипет
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10.09.2020 16:54 Ответить
Можливо вони цього і добиваються. Але поки їздять в Україну це приносить увагу
до країни і гроші.
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10.09.2020 17:25 Ответить
Хвойди також приносять в хату гроші, однак не заслуговують ні на вдячність, ні на повагу.
Я вважаю, що брати гроші від цих потвор -не достойно. Нехай запхають собі ...
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10.09.2020 17:45 Ответить
Розкажіть нам, що ви знаєте, чого ми не знаємо, що дає вам підставу ображати цілу групу людей?
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10.09.2020 17:51 Ответить
"Групу людей"? Іншої назви для них ви не знайшли? А ********, екстремісти, чи сифілітики- це також "групи людей"?
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11.09.2020 00:55 Ответить
Під групою я мав на увазі хасидів, яка їх кількість - тисячі, сотні тисяч чи мільйони у світі мені не відомо. Я не знаю, спеціально чи випадково, можливо ви мали на увазі лише трійцю що ламали паркан, але із контексту діалогу ви ображали всіх хасидів. Із цього всього я задав вам питання що в попередньому повідомленні.
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11.09.2020 10:07 Ответить
И с каких пор бедной Украине деньги туристов, пусть даже религ. фанатиков, стали лишними? Тем более, что они для нас не опасны. Ну, попраздновали, поклонились своей святыне -кому из нас хуже стало? И почему сразу - " потвори"? Пусть израильтяне недовольны их кормить - ну а нам-то лишь необычное развлечение и доход; понимать надо свою выгоду от этого цирка.
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10.09.2020 21:19 Ответить
З тих самих пір, як люди усвідомлюють, що гроші не є найвищою цінністю.
Українці в Україні повинні жити достойно , а не чекати милостині від всяких фріків.
Вони сповідують екстремістські ідеї, не поважають наші закони і наших громадян , а отже депортація- це єдине, що їх тут повинно чекати.
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11.09.2020 01:16 Ответить
Ведуть себе як в Європі мігранти,або як московити в ордло.Тим вони викликають до себе ненависть.
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10.09.2020 16:56 Ответить
А скільки ці "пінгвіни" в Умані вбили місцевих , скільки підірвали метрополітенів , скільки тисяч автівок спалили , як колись алжирці в Парижу (2 млд. збитків) ?!
Скільки було загроз вбити й знайти в будь якому кутку світу ?!
Може вони дозволити їм збудувати синагогу , яка обов"язково повинна бути більшою , ніж місцева церква ?
Як імігранти в Кьольні вимагають їм дати збудувати мінорет висший за собор 12 століття ?!
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10.09.2020 17:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/45922 Якщо їх буде 100 мільйонів,будуть те саме робити.Бо релігійні фанатики майже всі однакові.Поки банально побоюються.Ви їх не захищайте.
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10.09.2020 17:12 Ответить
Іудаїм зовсім інша релігія ... Вона сутто інтровертна й що б перейти в іудаїзм требо рік "вчитися" цьому . А потім складати "іспити" . Саме тому порівнянно з 5 століттям до нашої ери іудеїв може навіть зменшалося , а ось мусульман в 7 віці було меньше сотні , а зараз більше міліарду . Бо щоб стати правовірним достатньо сказати одне речення . Христианіном стати трохи складніше -- требо пройти один обряд - хрещення . Й христиан номінально зараз більше 2 млд.

Ще в 2 століті до нашої ери усе з іудаїзмом стало ясно -- коли почалось повстання проти елинізації й першим кого вбивали Хасмонеї (Маккавеї) , то самих евреїв , які носили елінський одяг й ходили до анфетеатру . Вбивали жорстоко й по садисткі -- голову розносили молотом , з цього походить й одна з версій імені Іуда Маккабі (макаба на івріті - молот) .
Про ступень еленізації тоді можно судити навіть по імені одного з царів іудейских з роду Хасмонеїв -- Алексанр Янай , й потім йще одна цариця була Александра . Це вже було 1 першому столітті до нашої ери . А як відгук : два брати : одного звали іудейским іменем : Шимоном (св. Петро) , а іншого елінським : Андрій (св. Андрій) . Це вже перше століття нашої ери !
Іудеї завжи боролися в першу чергу за чистоту релігійних догм унутрі . Й тому категорично не визнали таких же як вони колін ізраілевих -- це самарітян , не визнали караїмів . Це теж етнічні евреї за традицією й вірою .
А ось т.з. "суботників" визнали усіх хоча вони етнічні слов"яни з точки зору расової теорії .
Визнали хоч й зі скрипом й ефіопських прихильників іудаїзму за своїх . Хоча вони наполовину негроїдної раси , як й ефіопи християне , й ефіопи мусульмане , й ефіопи язичники .
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10.09.2020 17:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/45922 Ці релігії вже давно застаріли і не мають нічого доброго під собою.
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10.09.2020 18:13 Ответить
Самаряни - переселенці із Месопотамії, їх не признають так само як і караїмів, через те що ті не признають Устну Тору. Караїми до тогож перемішані з тюрками.
Якщо "требо рік "вчитися" цьому . А потім складати "іспити"", то певно що це - не аматорська релігія.
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10.09.2020 22:35 Ответить
Я вибачаюся, ви виглядає з Ізраілю, хотів спитити: То є цивілізовані євреї, чи дикі араби?
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11.09.2020 10:23 Ответить
По різному є . Й взагалом - до чого тут араби ?!
Тут не в арабах справа , в дуалізмі ісламу , який вільно дозволяє трактувати до-медінську й після медінську історію життя Пророка , яка цілком канонізованна .
Тобто , коли таліби й терористи кажуть , що ми вбиваємо й підриваємо усіх й всюди , бо так вчиняв Пророк їм заперечити нічим . Дійсно - саме так вчиняв після захоплення Медіни .
Але коли головний муфтій Італії каже , мовляв ні Пророк закликав усіх до мирного співіснування , закликав поважати інші традиції -- й він правий , бо до захоплення Медіни дійсно так закликав , так вчиняв . Ось це й є дуалізм ...
В іудаїзмі нема канонізації вчинків будь кого , а в христіанстві взагалом Єшуа га-Ноцрі був дуже доброї й м"якою особою -- ніколи сам не був агресивним й не закликав інших до захоплень . В христ"янстві завжди була протилежна проблема -- як змусити вірних давати відсічь агресивним нападам , коли в Євангелії навіть Богосин сам себе дозволив вбити , взявши на себе усі попередні гріхи людства ?!
Тому в перший хрестовий похід у папи була проблема й він випустив для цього спеціальну булу , що якось обійти заповідь : "не вбий" ... Й тільки з четвертого походу вже самі міряне почали за папу щось собі вигадувати , щоб виправдати вбивства й грабіжку ... він вже відлучив від церкви тих лицарів , які йшли на Константинополь . Але коли вони його захопили й пограбували (в 1204 році) відмінив прокляття .
Це католики , ась ортодокси в Візантії йще в 5 столітті навчились , як обійти протиріччя ідеалів заповедей до реалії сьогодення ...
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11.09.2020 15:05 Ответить
Я проти заборони євреїв. Це все рівно, що німці заборонять нам відвідувати могилу Степана Бандери у Мюнхені.
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10.09.2020 16:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/443841 Ну нам би був в'їзд заборонений.Якби ми таке робили.Це ж факт.
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10.09.2020 17:14 Ответить
религия - опиум для народа
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10.09.2020 17:04 Ответить
Українці масово так себе не ведуть в Європі.Випадки є,але наших в Європі мільйони приїздить.
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10.09.2020 17:17 Ответить
Хасиди їдуть в Умань не лише щоб відати почесті своєму пророку. Друга ціль-насрати православним і то якнайбільше. Чи більше-тим більше ти робиш послуги своїй вірі. А от ми гідності не маємо. Якби мали, то згрібли б цю пошесть і відправили б кого за границю а кого в буцегарню.
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10.09.2020 17:21 Ответить
По собі судите?
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10.09.2020 22:43 Ответить
Всі ці монотеїчні релігії,це сексистські релігії.Їх придумували чоловіки з вадами,часто психічними і маніакальними.Зараз вони все менше працюють.І чим далі буде прогрес,тим менше будуть працювати.
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10.09.2020 17:25 Ответить
А навіщо працювати хіба людина - це раб?
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10.09.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/402543 Я не за людську працю казав.А якщо вже за людську працю,то все залежить,яка ця праця.
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10.09.2020 22:40 Ответить
Навіщо нам, ті недорозвинені, біснуваті мавпи
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10.09.2020 17:28 Ответить
Их никто успокоить не в состоянии?
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10.09.2020 17:30 Ответить
пока сами украинцы опасаются нападок и остерегаются обвинений в антисемитизме, эти ребята реальными действиями показывают свое отношение к властной зе-команде...
это украина, здесь так принято и на асфальте и помаранчевая и майдан с такого начинались перед новым годом
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10.09.2020 18:13 Ответить
В 90-ті вони так вільно себе не відчували.
Наймали "мєнтів" щоб ті звозили на ту могилу.
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10.09.2020 19:28 Ответить
Нахман вряд ли теперь вытащит их из ада за пейсы. Зачем только ехали?
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10.09.2020 17:46 Ответить
Я би не робив висновки про цілу релігійну групу людей лише з дій кількох її членів (ще не встановлено). До того ж це може бути провокація.
В коментарях, в цілому пишуть "расисти", яким тільки дай повід покричати - Україна для українців, Київ для киян, Польща для поляків, понаїхали)).
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10.09.2020 17:46 Ответить
Депортация и запрет на въезд в Украину лет на 5!!!
Увы быдло обезьяны понимают только когда им делаешь больно!!!
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10.09.2020 17:53 Ответить
Мне стыдно за слова предыдущего коммента.
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10.09.2020 21:41 Ответить
Вся правда про релігію ї і її фанів. Всяка релігія це догма, а догма це мракобісся, а мракобісся це сліпа віра, а віра заперечує сумнів, роздуми, критику і знаходження відповіді, тому вона є регресом у розвитку , і особи, і країни де вона поєднанна з державою. І ось бачимо яскравий приклад.
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10.09.2020 18:04 Ответить
Звісно, краще бути стадом - ходити виключно по загородкам.
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10.09.2020 22:42 Ответить
Аваков захотел повилять хвостом, но ощутил неестественную прижатость в промежности.
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10.09.2020 18:55 Ответить
Бибизяны маланские...
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10.09.2020 19:11 Ответить
В любом случае употребление таких выражений не является признаком большого умственного и культурного развития, уважаемый Алекс Сто
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10.09.2020 21:49 Ответить
Маланцы и жыды? Так это их привычное название. Если Вы так ранимы, то советую вообще не читать мои комментарии. Тем более что Вам они адресованы не были...
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11.09.2020 09:51 Ответить
Чому було б цих виродків не натерти "*********** паличками"?!
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10.09.2020 19:27 Ответить
Ха-ха "богообраний народ"...видно то якись інший бог...)
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10.09.2020 20:17 Ответить
Чом ні? Наприклад, ламає рамки навязані для решти баранів, які сумирно ними рухаються.
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10.09.2020 22:40 Ответить
щоб не ламали огорожу запустити туди маленьких свинок
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10.09.2020 21:25 Ответить
Ну и на кой этих ватников пустили в Украину?!
У нас таких тыпилов и своих слишком много!
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10.09.2020 21:35 Ответить
ну да, ты первый ватник, который из ваты не вырвется лет 300
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10.09.2020 23:53 Ответить
Цадик обещал простить все земные грехи.Угощаются на халяву.
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10.09.2020 21:40 Ответить
Ну и ну, действительно, "тыпилов" на страничке немерянно
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10.09.2020 21:52 Ответить
быдло есть в любой стране.
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10.09.2020 22:26 Ответить
Хеллувін удався !!!😇
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10.09.2020 22:32 Ответить
Нужно совместно с израильскими институциями перезахоронить этого персонажа, и на этом покончить с этим ежегодным уманьским хеллоуином.
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11.09.2020 01:02 Ответить
Поклоніння (фактичне) "цадіку" є порушенням першої заповіді - "нехай не буде у тебе іншіх богів".
Панове, хасиди, хто мені скаже, якими пророцтвами передбачена Умань, як "пуп землі"?
Може це розвод?
Чи таки прапвда, що про вас пишуть у вікіпедії, що брацлавський хасид повинен зріктися свого розуму, та віддати мізки ребе?
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11.09.2020 06:32 Ответить
А хто ам сказав що, ви знаєте про що говорите?
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11.09.2020 08:55 Ответить
Ви якось формулюєте думки через пень-колоду. Я не розумію
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11.09.2020 19:05 Ответить
И мне еще рассказывают, что ЭТО нильзя "ущемлять"
Это быдло с рождения ущемленное в области головы.
Газом задуть нафиг, и все в общую камеру... и там на 72 часа.
А потом уже админки паять.
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11.09.2020 08:20 Ответить
уманцам надо выкопать те кости и перехоронить где нибудь в сибири пусть туда ездят
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11.09.2020 09:24 Ответить
И дикий же народ.
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11.09.2020 13:31 Ответить
ЭТО ЯВНЫЙ АНТИКОЗАКИЗМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.09.2020 02:24 Ответить
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