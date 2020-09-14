Мінфін цього року проводить незрозумілу політику: проєкт Держбюджету-2021 готувався без консультацій із Радою, - "слуга народу" Гетманцев
Міністерство фінансів України не проводило консультацій з Верховною Радою під час підготовки проєкту Державного бюджету країни на 2021 рік.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"На жаль, Міністерство фінансів цього року ухвалило незрозумілу політику і попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки я знаю, і з комітетом з питань бюджету щодо проєкту бюджету не проводило", - сказав Гетманцев.
Голова комітету заявив, що документ буде подано до Верховної Ради у вівторок, 15 вересня.
Він також зазначив, що в порядку денному Кабінету Міністрів, крім проєкту державного бюджету на 2021 рік, є законопроект про зміни до Податкового кодексу.
"Це так званий ресурсний законопроєкт, який передбачає перегляд у бік збільшення деяких ставок податків, і введення деяких правил оподаткування", - сказав депутат.
За його словами, згідно з чинним законодавством, ухвалювати такі зміни до Податкового кодексу можна не менше ніж за пів року до початку нового бюджетного року.
"На сьогодні, без будь-яких попередніх консультацій, ми бачимо такий законопроект на порядку денному Кабінету Міністрів. Я не впевнений, що буде у нас підтримка, але впевнений в тому, що бюджет розрахований на базі цього законопроекту, чого не було раніше, і що ми не можемо сприйняти", - додав голова комітету.
Гетманцев заявив, що інформація про документ з'явилася у пресі, і тому він поки що не може коментувати те, які податки пропонує підвищити Кабмін.
"Моя особиста позиція полягає в тому, що ми не маємо ухвалювати до Нового року, "під ялинку", бізнесу те, що їх обтяжуватиме", - сказав нардеп.
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