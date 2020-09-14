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Новини Бюджет-2021
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Мінфін цього року проводить незрозумілу політику: проєкт Держбюджету-2021 готувався без консультацій із Радою, - "слуга народу" Гетманцев

Мінфін цього року проводить незрозумілу політику: проєкт Держбюджету-2021 готувався без консультацій із Радою, -

Міністерство фінансів України не проводило консультацій з Верховною Радою під час підготовки проєкту Державного бюджету країни на 2021 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"На жаль, Міністерство фінансів цього року ухвалило незрозумілу політику і попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки я знаю, і з комітетом з питань бюджету щодо проєкту бюджету не проводило", - сказав Гетманцев.

Голова комітету заявив, що документ буде подано до Верховної Ради у вівторок, 15 вересня.

Він також зазначив, що в порядку денному Кабінету Міністрів, крім проєкту державного бюджету на 2021 рік, є законопроект про зміни до Податкового кодексу.

"Це так званий ресурсний законопроєкт, який передбачає перегляд у бік збільшення деяких ставок податків, і введення деяких правил оподаткування", - сказав депутат.

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За його словами, згідно з чинним законодавством, ухвалювати такі зміни до Податкового кодексу можна не менше ніж за пів року до початку нового бюджетного року.

"На сьогодні, без будь-яких попередніх консультацій, ми бачимо такий законопроект на порядку денному Кабінету Міністрів. Я не впевнений, що буде у нас підтримка, але впевнений в тому, що бюджет розрахований на базі цього законопроекту, чого не було раніше, і що ми не можемо сприйняти", - додав голова комітету.

Гетманцев заявив, що інформація про документ з'явилася у пресі, і тому він поки що не може коментувати те, які податки пропонує підвищити Кабмін.

"Моя особиста позиція полягає в тому, що ми не маємо ухвалювати до Нового року, "під ялинку", бізнесу те, що їх обтяжуватиме", - сказав нардеп.

Автор: 

ВР (14975) держбюджет (2394) Мінфін (3643) Податковий кодекс (424) Гетманцев Данило (882) Слуга народу (2813)


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Топ коментарі
+5
Нащо ті консультації ? Мавпи в цьому не розуміються. Що олігархат скаже за те й проголосують. Їх для цього й тримають.
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14.09.2020 12:10
+4
Нє мєшайтє рабобать!(с)
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14.09.2020 12:05
+4
28, 29, 30, бум...Что непонятного Понятно только одно: будет весело. Билеты в квартал оказались дороже, чем многие думали(если думали). Но платить придется так или иначе.
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14.09.2020 12:12
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Нє мєшайтє рабобать!(с)
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14.09.2020 12:05 Відповісти
Факін Фокін!
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14.09.2020 12:08 Відповісти
Нащо ті консультації ? Мавпи в цьому не розуміються. Що олігархат скаже за те й проголосують. Їх для цього й тримають.
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14.09.2020 12:10 Відповісти
28, 29, 30, бум...Что непонятного Понятно только одно: будет весело. Билеты в квартал оказались дороже, чем многие думали(если думали). Но платить придется так или иначе.
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14.09.2020 12:12 Відповісти
«Контора пишет». (с)
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14.09.2020 12:15 Відповісти
Ну, по-перше, з ким там консультуватися? З Іванісовим, чи з Юзіком? А по-друге, з Єрмаком таки консультуватися. Як і з Ахметовим і Коломойським. Зуб даю!
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14.09.2020 12:17 Відповісти
сюрприз будет!
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14.09.2020 12:20 Відповісти
А с кем консультироваться? С тобой что ли,там такие же специалисты -шариковы как и в каб мине.Тупой и еще тупее разработали бюджет.Оборона страны в бюджете по приоритету зеленой плесени на 7 месте.
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14.09.2020 12:20 Відповісти
"Консультации" им подавай.
Вспоминается шЛяшко с его "Скоріше небо впаде на землю ніж ми проголосуємо за цей ганебний бюджет".
Бац, через два часа 100% радиКАЛов проголосовали, всего лишь добавили в бюджет закупку пожарных автомобилей с заводика главного радиКАЛа.
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14.09.2020 12:21 Відповісти
"Это так называемый ресурсный законопроект, которым предусматривается пересмотр в сторону увеличения некоторых ставок налогов и введение некоторых правил налогообложения", - сказал депутат.

_Это чтобы бизнес цвёл и пахнул... Ради пользы самого же бизнеса!
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14.09.2020 12:25 Відповісти
"Консультации" это хотелки?
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Гетманцев враг Украины, уже давно его место на нарах, а министр финансов это дворняга, без которого назначают на таможню свинью пудрика, эти два фрукта, и есть настоящее лицо клоуна.
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14.09.2020 12:45 Відповісти
Слуги в Раде тиснут кнопки по указке ОП, чего с ними "советоваться", правительство и ОП всё решили без вас, Зе-власть работает не по законам, а как удобно Зе, балаган продолжается.
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14.09.2020 16:19 Відповісти
Гетманцев ПНХ. РРО на все доходы чиновников и полный контроль расходов с уголовной ответственностью
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26.12.2020 13:16 Відповісти
 
 