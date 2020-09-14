Упродовж найближчих 6-12 місяців у двох районах Києва проводитимуть реконструкцію каналізаційної мережі, рух автотранспорту обмежать, - КМДА

У понеділок, 14 вересня, починається виконання робіт з реконструкції каналізаційної мережі в Подільському і Шевченківському районах, через що буде частково обмежено рух автомобільного транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі КМДА із посиланням на "АК "Київводоканал".

Згідно з оприлюдненим у понеділок повідомленням, у Подільському районі розпочнеться реконструкція каналізаційної мережі діаметром 300 мм на вул.Іллінській на ділянці від вул. Братської до вул.Почайнинської.

"Каналізаційний колектор на вул. Іллінській побудовано у 1957 році. Унаслідок тривалого часу експлуатації та дії газової корозії на колекторі періодично почали виникати аварійні ситуації. Під час реконструкції старий трубопровід буде замінено на новий загальною довжиною 413,5 м із заміною каналізаційних колодязів та перепідключенням абонентів", - йдеться в повідомленні.

На час реконструкції, враховуючи необхідність постійного водовідведення від водоспоживачів, стоки передбачено відводити за тимчасовою схемою, яка містить влаштування тимчасових каналізаційних станцій із напірними трубопроводами, які прокладаються переважно на поверхні землі. Тривалість реконструкції – 12 місяців.

Також читайте: Під час реконструкції аеропорту "Бориспіль" було викрадено 37 млн грн, - СБУ

У Шевченківському районі буде проведено реконструкцію каналізаційної мережі на пров. Несторівському на ділянці від вул. Кудрявської до Вознесенського узвозу.

"Каналізаційний колектор на пров. Несторівському побудовано у 1912 році, зношений трубопровід буде замінено на новий загальною довжиною 286,5 м, також будуть реконструйовані каналізаційні колодязі та перепідключені абоненти. Під час робіт стоки будуть відводитися за тимчасовою схемою, тривалість реконструкції – 6 місяців", - йдеться в повідомленні.

На час виконання робіт рух автомобільного транспорту буде частково обмежений, відповідно до погодженого Головним управлінням патрульної поліції м. Києва проєкту організації дорожнього руху.

"Реконструкція цих об’єктів забезпечить надійну та безаварійну роботу системи водовідведення", - додали в КМДА.