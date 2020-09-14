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"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко

Генеральна прокуратура саботує розслідування НАБУ проти народного депутата зі "слуги народу" Олександра Юрченка, помічник якого попався на хабарі за внесення правок до законопроєкту.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова ганьба президента. За внесення правок до законопроекту "слуга народу" Олександр Юрченко вимагав хабар від приватного підприємця у розмірі 200т.$. Посередником у передачі неправомірної вигоди був помічник нардепа Фіщенко Іван - він і отримав першу частину траншу, звісно під відеозапис в рамках негласних слідчо-розшукових дій.

І начебто "Слуга Народу" скасувала депутатську недоторканість, вірно? Але в реаліях ця норма виявилась черговим фейком, тому що підозру народному депутату може підписати виключно генеральний прокурор, але ось вже декілька днів Ірина Венедіктова саботує процес розслідування і не підписує підозру! Також вона не дозволила детективам НАБУ та прокурорам Спеціалізована антикорупційна прокуратура провести обшук вдома у Юрченка", - написав Шевченко.

На думку позаштатного агента НАБУ, "Президент прекрасно обізнаний із цією ганебною ситуацією, але саме він є тою посадовою особою, яка покриває корупцію власної комани".

"Володимир Зеленський, вам час іти геть. Більше мені сказати нічого", - звернувся до глави держави Шевченка.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.

Президенте Зеленський - вам час іти геть!, - агент НАБУ Шевченко 01

Читайте також: Зеленський покриває "слугу народу" Юрченка, помічник якого погорів на хабарі в $13 тисяч, - Лерос

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Шевченко Євген (139) Венедіктова Ірина (829) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+62
Бедные ЗЕбилы.. перед ними стоит не простая задача - как сюда приплести Порошенко и главное сделать его виноватым....
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14.09.2020 22:20
+61
"Президент Зеленский - вам время ступать вон!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7260
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14.09.2020 22:19
+59
"Президент Зеленский - вам пора убираться вон!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4071
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14.09.2020 22:22
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Беларусские женщины пока что смелее, чем беларусские мужчины, но до Майдана, баррикад и коктейлей Молотова беларусы еще недозрели.
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14.09.2020 22:50 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8794
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14.09.2020 22:50 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 571
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14.09.2020 22:51 Відповісти
Как кто? Слуги Народа
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14.09.2020 23:00 Відповісти
слуги урода
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15.09.2020 22:57 Відповісти
Скоро люди начнут выходить на улицы, ибо терпеть такого предателя президента долго не смогут. ЭТО НЕ ПРЕЗИДЕНТ, ЭТО ПУТИНСКАЯ МАРИОНЕТКА.
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14.09.2020 22:52 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5098
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14.09.2020 22:55 Відповісти
до цього часу не можу зрозуміти, як можна було вибрати це 4мо....
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15.09.2020 09:53 Відповісти
Низкорослый, гнусавый, косноязычный, бездарный, с диким чувством юмора, ничего в жизни не создавший (переводы денег в офшоры и уход от налогов - не в счёт), не украинец, с ментальностью криворожского гопника, пинающий мячики на стадионе, передавший бразды правления секретарю-машинистке и агенту Ермаку...

И это президент многомиллионной воюющей страны.

Наш народ глуп и имеет ментальность подростка, увы... Всё же было понятно с самого начала (может быть, кроме последнего пункта).
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14.09.2020 22:55 Відповісти
И это ещё компромиссный вариант. Вава поглотил солидный процент голосов прокацапов. В следующий раз они уже не лоханутся. Стройными рядами зажопов выберут.
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14.09.2020 23:14 Відповісти
Правила форума, п.4.3
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15.09.2020 07:18 Відповісти
ГОВНИЩЕ млять квартальное!
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15.09.2020 08:31 Відповісти
если подросток с аутизмом, то страдает не он, а те, кто рядом с ним живет. для 73 процентов до сих пор все хорошо, стрелять перестали, только барігу посадят и тогда вообще заживут. Тяжело с такими.
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15.09.2020 18:43 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6737
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14.09.2020 22:56 Відповісти
ФСБ управляет оппозицией власти.Видно невооружённым глазом ФСБшных шатунов и Шайтанов.
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14.09.2020 22:59 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8594
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14.09.2020 23:01 Відповісти
У нас всілякі перевороти починаються після наповнення льохів збіжжям... Десь так з листопада... Довгими вечорами телік буде дратувати "Сватами" і тотальним зегенератизмом на всіх каналах... Хтось обурений змете з столу крихти, вхопить в торбу шматок сала, ножичка за халяву і сокирку за пояс ... і "спочатку розбивається склотара, а потім підкрадається піздєц"...
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14.09.2020 23:12 Відповісти
Блазня на нары!
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14.09.2020 23:23 Відповісти
Количество зашкваров у гундосого Нелоха Оманского уже не поддается счету ...
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14.09.2020 23:23 Відповісти
И чем скорей!тем Лучше!
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14.09.2020 23:29 Відповісти
Чем скорей погоним зеЛю и его банду!тем лучше!
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14.09.2020 23:29 Відповісти
Чисто интересно а ЧТО могут предявить депутату???
Он брал взятку? НЕТ. Доказательств что взятка была за что-то по видимому тоже НЕТ. Что вообще ему могут предявить с точки зрения закона. Непонятно
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14.09.2020 23:30 Відповісти
...не "вон", а "нах"
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14.09.2020 23:49 Відповісти
Говорят что детские картинки обладают ПРО-рочеством
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1494
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14.09.2020 23:50 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9250
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14.09.2020 23:54 Відповісти
Все равно не понимаю что такое этот Шевченко и откуда у него такой авторитет
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15.09.2020 00:58 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2781
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15.09.2020 01:10 Відповісти
Какой народ такие и борцуны. Хочешь сделать хорошо сделай сам . А критиковать что за тебя что то сделали не правильно это не продуктивно.
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15.09.2020 05:14 Відповісти
Почему неправильно? Мы за ЗЕ не топили и не голосовали, а теперь то что?
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15.09.2020 07:47 Відповісти
выбираать нужно суспильный договор а после этого нанимать иполнителей которые будут его осуществлять. Так приглашали князя с дружиной и укладали с ним ряд (договор) города с выборным тысяцким и земским войском в Киевской Руси . У кого власть того и ресурсы.
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15.09.2020 08:56 Відповісти
Ну так договор был, конец войне, учителям зарплата 4000 евро, 40% рост экономики. Получите...
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16.09.2020 07:58 Відповісти
Договор предусматривает санкции если они не обеспечены силой или посредником то это обицянки-цяцянки.
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16.09.2020 08:09 Відповісти
а де ж вони всі э ці борцЮни є? де нові Майдани з палатками, шинами та протестами "геть квартальну мерзоту"?
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15.09.2020 08:29 Відповісти
вот посмотриш на эти СНовские мансы, да и вспомнишь шлепера, который в сердцах отзывался об своем электорате, мол, ДЫБИЛЫ, мля... И попробуй скажи, шо шлепер не прав...
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15.09.2020 04:30 Відповісти
брехня.
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15.09.2020 04:48 Відповісти
золотые слова...
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15.09.2020 05:49 Відповісти
"хозяева жизни".
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15.09.2020 07:17 Відповісти
Давайте повернемо Баригу взад😂
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15.09.2020 07:21 Відповісти
А он захочет? Ему и так хорошо, ржёт над дураками...
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15.09.2020 07:49 Відповісти
Слуги теж ******* грошенята
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15.09.2020 07:29 Відповісти
Печально это, но какое население такая и власть.
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15.09.2020 07:54 Відповісти
Зеленський вже збитий льотчик.
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15.09.2020 07:56 Відповісти
По факту хабаря Юрченко порушать ще 15 справ відносно Порошенко.Отак мікроби 73%!
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15.09.2020 08:14 Відповісти
гнусавый квартальный недоносок это тебе пора идти вон на ростов к ************ курасану в гости.
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15.09.2020 08:27 Відповісти
гнусавый квартальный недоносок это тебе пора идти вон на ростов к ************ курасану в гости.
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15.09.2020 08:41 Відповісти
А он правильно говорит. Так должна сказать вся страна и выйти на Майдан!
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15.09.2020 09:01 Відповісти
Шевченко цар всея Украина?
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15.09.2020 09:11 Відповісти
Вообще-то хотелось бы ссылку на текст той поправки к закону....
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15.09.2020 09:15 Відповісти
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2346
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15.09.2020 09:34 Відповісти
мне интересно, когда ******* рванет когти на ростов?
редкостный ************ .
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15.09.2020 12:03 Відповісти
ЛОВЯТ ЕДИНИЦЫ, а вся слуга урода получает зп в конвертах
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15.09.2020 21:33 Відповісти
Не все. Такие как зеленый Сольский (латифундист) наверняка сам другим платит.
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15.09.2020 22:09 Відповісти
дАЙТЕ МНЕ ТОГО НАРДЕПА И ЯЕГО КАСТРИРУЮ А ДЕНЬГИНАРОДА БЕ СМЕРТЕЛЬНЫ ИСООДОВ ПОД НАРКООМ И ПО ЛЮДСКИ С О СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ
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03.01.2021 18:23 Відповісти
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