"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко

Генеральна прокуратура саботує розслідування НАБУ проти народного депутата зі "слуги народу" Олександра Юрченка, помічник якого попався на хабарі за внесення правок до законопроєкту.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова ганьба президента. За внесення правок до законопроекту "слуга народу" Олександр Юрченко вимагав хабар від приватного підприємця у розмірі 200т.$. Посередником у передачі неправомірної вигоди був помічник нардепа Фіщенко Іван - він і отримав першу частину траншу, звісно під відеозапис в рамках негласних слідчо-розшукових дій.

І начебто "Слуга Народу" скасувала депутатську недоторканість, вірно? Але в реаліях ця норма виявилась черговим фейком, тому що підозру народному депутату може підписати виключно генеральний прокурор, але ось вже декілька днів Ірина Венедіктова саботує процес розслідування і не підписує підозру! Також вона не дозволила детективам НАБУ та прокурорам Спеціалізована антикорупційна прокуратура провести обшук вдома у Юрченка", - написав Шевченко.

На думку позаштатного агента НАБУ, "Президент прекрасно обізнаний із цією ганебною ситуацією, але саме він є тою посадовою особою, яка покриває корупцію власної комани".

"Володимир Зеленський, вам час іти геть. Більше мені сказати нічого", - звернувся до глави держави Шевченка.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції "СН" народний депутат Гео Лерос.

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