"Президент Зеленский - вам пора убираться вон!", - агент НАБУ Шевченко

Генеральная прокуратура саботирует расследование НАБУ против народного депутата из "слуги народа" Александра Юрченко, помощник которого попался на взятке за внесение правок в законопроект.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной позор президента. За внесение поправок в законопроект "слуга народа" Александр Юрченко требовал взятку от частного предпринимателя в размере 200 тыс. долл. Посредником в передаче неправомерной выгоды был помощник нардепа Фищенко Иван - он и получил первую часть транша, конечно под видеозапись в рамках негласных следственно-розыскных действий.

И вроде "Слуга Народа" отменила депутатскую неприкосновенность, верно? Но в реалиях эта норма оказалась очередным фейком, так как подозрение народному депутату может подписать только генеральный прокурор, но вот уже несколько дней Ирина Венедиктова саботирует процесс расследования и не подписывает подозрение! Также она не позволила детективам НАБУ и прокурорам Специализированная антикоррупционная прокуратура провести обыск дома у Юрченко", - написал Шевченко.

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По мнению внештатного агента НАБУ, "Президент прекрасно знаком с этой позорной ситуацией" и является тем должностным лицом, которое "покрывает коррупцию собственной команды".

"Владимир Зеленский, вам пора убираться вон. Больше мне сказать нечего", - обратился к главе государства Шевченко.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

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