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Новости Борьба с коррупцией
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"Президент Зеленский - вам пора убираться вон!", - агент НАБУ Шевченко

Генеральная прокуратура саботирует расследование НАБУ против народного депутата из "слуги народа" Александра Юрченко, помощник которого попался на взятке за внесение правок в законопроект.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной позор президента. За внесение поправок в законопроект "слуга народа" Александр Юрченко требовал взятку от частного предпринимателя в размере 200 тыс. долл. Посредником в передаче неправомерной выгоды был помощник нардепа Фищенко Иван - он и получил первую часть транша, конечно под видеозапись в рамках негласных следственно-розыскных действий.

И вроде "Слуга Народа" отменила депутатскую неприкосновенность, верно? Но в реалиях эта норма оказалась очередным фейком, так как подозрение народному депутату может подписать только генеральный прокурор, но вот уже несколько дней Ирина Венедиктова саботирует процесс расследования и не подписывает подозрение! Также она не позволила детективам НАБУ и прокурорам Специализированная антикоррупционная прокуратура провести обыск дома у Юрченко", - написал Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов

По мнению внештатного агента НАБУ, "Президент прекрасно знаком с этой позорной ситуацией" и является тем должностным лицом, которое "покрывает коррупцию собственной команды".

"Владимир Зеленский, вам пора убираться вон. Больше мне сказать нечего", - обратился к главе государства Шевченко.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Президент Зеленский - вам пора убираться вон!, - агент НАБУ Шевченко 01

Читайте также: Зеленский покрывает "слугу народа" Юрченко, помощник которого погорел на взятке в $13 тыс., - Лерос

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Шевченко Евгений (143) Венедиктова Ирина (726) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+62
Бедные ЗЕбилы.. перед ними стоит не простая задача - как сюда приплести Порошенко и главное сделать его виноватым....
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14.09.2020 22:20
+61
"Президент Зеленский - вам время ступать вон!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7260
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14.09.2020 22:19
+59
"Президент Зеленский - вам пора убираться вон!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4071
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14.09.2020 22:22
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Страница 2 из 2
Беларусские женщины пока что смелее, чем беларусские мужчины, но до Майдана, баррикад и коктейлей Молотова беларусы еще недозрели.
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14.09.2020 22:50 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8794
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14.09.2020 22:50 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 571
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14.09.2020 22:51 Ответить
Как кто? Слуги Народа
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14.09.2020 23:00 Ответить
слуги урода
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15.09.2020 22:57 Ответить
Скоро люди начнут выходить на улицы, ибо терпеть такого предателя президента долго не смогут. ЭТО НЕ ПРЕЗИДЕНТ, ЭТО ПУТИНСКАЯ МАРИОНЕТКА.
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14.09.2020 22:52 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5098
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14.09.2020 22:55 Ответить
до цього часу не можу зрозуміти, як можна було вибрати це 4мо....
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15.09.2020 09:53 Ответить
Низкорослый, гнусавый, косноязычный, бездарный, с диким чувством юмора, ничего в жизни не создавший (переводы денег в офшоры и уход от налогов - не в счёт), не украинец, с ментальностью криворожского гопника, пинающий мячики на стадионе, передавший бразды правления секретарю-машинистке и агенту Ермаку...

И это президент многомиллионной воюющей страны.

Наш народ глуп и имеет ментальность подростка, увы... Всё же было понятно с самого начала (может быть, кроме последнего пункта).
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14.09.2020 22:55 Ответить
И это ещё компромиссный вариант. Вава поглотил солидный процент голосов прокацапов. В следующий раз они уже не лоханутся. Стройными рядами зажопов выберут.
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14.09.2020 23:14 Ответить
Правила форума, п.4.3
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15.09.2020 07:18 Ответить
ГОВНИЩЕ млять квартальное!
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15.09.2020 08:31 Ответить
если подросток с аутизмом, то страдает не он, а те, кто рядом с ним живет. для 73 процентов до сих пор все хорошо, стрелять перестали, только барігу посадят и тогда вообще заживут. Тяжело с такими.
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15.09.2020 18:43 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6737
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14.09.2020 22:56 Ответить
ФСБ управляет оппозицией власти.Видно невооружённым глазом ФСБшных шатунов и Шайтанов.
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14.09.2020 22:59 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8594
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14.09.2020 23:01 Ответить
У нас всілякі перевороти починаються після наповнення льохів збіжжям... Десь так з листопада... Довгими вечорами телік буде дратувати "Сватами" і тотальним зегенератизмом на всіх каналах... Хтось обурений змете з столу крихти, вхопить в торбу шматок сала, ножичка за халяву і сокирку за пояс ... і "спочатку розбивається склотара, а потім підкрадається піздєц"...
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14.09.2020 23:12 Ответить
Блазня на нары!
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14.09.2020 23:23 Ответить
Количество зашкваров у гундосого Нелоха Оманского уже не поддается счету ...
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14.09.2020 23:23 Ответить
И чем скорей!тем Лучше!
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14.09.2020 23:29 Ответить
Чем скорей погоним зеЛю и его банду!тем лучше!
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14.09.2020 23:29 Ответить
Чисто интересно а ЧТО могут предявить депутату???
Он брал взятку? НЕТ. Доказательств что взятка была за что-то по видимому тоже НЕТ. Что вообще ему могут предявить с точки зрения закона. Непонятно
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14.09.2020 23:30 Ответить
...не "вон", а "нах"
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14.09.2020 23:49 Ответить
Говорят что детские картинки обладают ПРО-рочеством
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1494
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14.09.2020 23:50 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9250
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14.09.2020 23:54 Ответить
Все равно не понимаю что такое этот Шевченко и откуда у него такой авторитет
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15.09.2020 00:58 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2781
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15.09.2020 01:10 Ответить
Какой народ такие и борцуны. Хочешь сделать хорошо сделай сам . А критиковать что за тебя что то сделали не правильно это не продуктивно.
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15.09.2020 05:14 Ответить
Почему неправильно? Мы за ЗЕ не топили и не голосовали, а теперь то что?
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15.09.2020 07:47 Ответить
выбираать нужно суспильный договор а после этого нанимать иполнителей которые будут его осуществлять. Так приглашали князя с дружиной и укладали с ним ряд (договор) города с выборным тысяцким и земским войском в Киевской Руси . У кого власть того и ресурсы.
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15.09.2020 08:56 Ответить
Ну так договор был, конец войне, учителям зарплата 4000 евро, 40% рост экономики. Получите...
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16.09.2020 07:58 Ответить
Договор предусматривает санкции если они не обеспечены силой или посредником то это обицянки-цяцянки.
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16.09.2020 08:09 Ответить
а де ж вони всі э ці борцЮни є? де нові Майдани з палатками, шинами та протестами "геть квартальну мерзоту"?
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15.09.2020 08:29 Ответить
вот посмотриш на эти СНовские мансы, да и вспомнишь шлепера, который в сердцах отзывался об своем электорате, мол, ДЫБИЛЫ, мля... И попробуй скажи, шо шлепер не прав...
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15.09.2020 04:30 Ответить
брехня.
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15.09.2020 04:48 Ответить
золотые слова...
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15.09.2020 05:49 Ответить
"хозяева жизни".
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15.09.2020 07:17 Ответить
Давайте повернемо Баригу взад😂
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15.09.2020 07:21 Ответить
А он захочет? Ему и так хорошо, ржёт над дураками...
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15.09.2020 07:49 Ответить
Слуги теж ******* грошенята
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15.09.2020 07:29 Ответить
Печально это, но какое население такая и власть.
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15.09.2020 07:54 Ответить
Зеленський вже збитий льотчик.
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15.09.2020 07:56 Ответить
По факту хабаря Юрченко порушать ще 15 справ відносно Порошенко.Отак мікроби 73%!
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15.09.2020 08:14 Ответить
гнусавый квартальный недоносок это тебе пора идти вон на ростов к ************ курасану в гости.
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15.09.2020 08:27 Ответить
гнусавый квартальный недоносок это тебе пора идти вон на ростов к ************ курасану в гости.
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15.09.2020 08:41 Ответить
А он правильно говорит. Так должна сказать вся страна и выйти на Майдан!
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15.09.2020 09:01 Ответить
Шевченко цар всея Украина?
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15.09.2020 09:11 Ответить
Вообще-то хотелось бы ссылку на текст той поправки к закону....
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15.09.2020 09:15 Ответить
"Президенте Зеленський - вам час іти геть!", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2346
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15.09.2020 09:34 Ответить
мне интересно, когда ******* рванет когти на ростов?
редкостный ************ .
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15.09.2020 12:03 Ответить
ЛОВЯТ ЕДИНИЦЫ, а вся слуга урода получает зп в конвертах
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15.09.2020 21:33 Ответить
Не все. Такие как зеленый Сольский (латифундист) наверняка сам другим платит.
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15.09.2020 22:09 Ответить
дАЙТЕ МНЕ ТОГО НАРДЕПА И ЯЕГО КАСТРИРУЮ А ДЕНЬГИНАРОДА БЕ СМЕРТЕЛЬНЫ ИСООДОВ ПОД НАРКООМ И ПО ЛЮДСКИ С О СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ
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03.01.2021 18:23 Ответить
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