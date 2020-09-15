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У Чернівецькій області за добу виявили 142 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за добу виявили 142 нові випадки COVID-19, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 142 нові випадки коронавірусної інфекції, від початку епідемії їхня кількість сягнула 12 394.

Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"У районах, що потрапили до "червоної" зони, заклади освіти почали роботу дистанційно. Звісно, що у такій ситуації особливе навантаження лягає на батьків, які змушені не тільки допомагати дитині оволодіти навчальним матеріалом, але й бути також помічниками, асистентами і для вчителя, і для свого школяра. Тому маю єдине прохання – зрозуміти, що після такого ліберального літнього періоду, нам зараз, у час осінньо-зимовий, потрібно стати дуже відповідальними у своїй поведінці. Це означає мінімізувати соціальні контакти, щоб зробити можливим якнайшвидше повернення наших дітей в усіх районах і громадах Чернівецької області до школи, до стаціонарного навчання", - написав глава області.

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Водночас, за даними Осачука, від початку епідемії від COVID-19 одужали 7250 мешканців Буковини.

У Чернівецькій області за добу виявили 142 нові випадки COVID-19, - ОДА 01
У Чернівецькій області за добу виявили 142 нові випадки COVID-19, - ОДА 02

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