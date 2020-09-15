В Черновицкой области за сутки выявили 142 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 142 новых случая коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 12 394.

Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"В районах, попавших в "красную" зону, учебные заведения начали работу дистанционно. Конечно, в такой ситуации особая нагрузка ложится на родителей, которые вынуждены не только помогать ребенку овладеть учебным материалом, но и быть также помощниками, ассистентами и для учителя, и для своего школьника. Поэтому имею единственную просьбу - понять, что после такого либерального летнего периода, нам сейчас, в наше время осенне-зимнее, нужно стать очень ответственными в своем поведении. Это значит минимизировать социальные контакты, чтобы сделать возможным скорейшее возвращение наших детей во всех районах и громадах Черновицкой области в школу, к стационарного обучению", - написал глава области.

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При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 7 250 жителей Буковины.



