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Новини Оборона
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Міноборони (6996) оборона (4686) військовослужбовці (4588) їжа (418)

Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців

Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців

Міноборони запрошує виробників сухих пайків і їх комплектуючих взяти участь у торгах та надати міністерству і Збройним Силам мінімально можливу ціну за продукт максимально високої якості, щоб у різних умовах наші військовослужбовці харчувалися якісною їжею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління розвитку продовольчого забезпечення Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України полковник Олександр Хмиз.

На сьогодні є три варіанти організації харчування військовослужбовців. Перший — це "гаряче", яке наразі пріоритетне. Другий — забезпечення повноцінним харчуванням із використанням т. зв. 15-ї норми добового польового набору сухих продуктів у двох варіантах: для польових та для повсякденних умов. І третій —10-та норма, яка використовується в основному у військових частинах для окремих завдань.

Хмиз розповів, що сухий пайок за 10-ю нормою є дещо застарілим, адже розроблявся ще у 2001 році (на відміну від 15-ої норми, розробленої у 2016 році). Тож йде робота над його покращенням, з урахуванням аналізу досвіду використання. Наразі щодо 10-ї норми перероблено технічну документацію для проведення закупівлі таких пайків. Вона включатиме 24 раціони і забезпечуватиме повноцінне харчування військовослужбовців на один прийом їжі.

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"Зважаючи на відгуки військовослужбовців, також прийнято рішення пакувати продукти цього набору у "реторт пакети". Вони дозволяють зберігати страву довше, в різних умовах. Розробка цього сухпайка вже на завершальній стадії. Сподіваюся, що до кінця цього року буде закуплено контрольну партію у новій "реторт упаковці", — повідомив Хмиз.

У Міноборони відзначають, що закупівля 10-ї норми сухого пайка не є пріоритетною в наступному році. На сьогодні вони закуповуються до виконання договорів у 2020-му році.

За словами полковника Олександра Хмиза, сьогодні є можливість замовити як 15-ту, так і 10-ту норму. Рішення про це приймають командири військових частин, у залежності від завдань, які постають перед підрозділами. Сухий пайок (15-та норма) здатна забезпечити повноцінне харчування на добу впродовж необмеженого терміну. Натомість, сухий пайок (10-та норма), використовується упродовж не більше трьох діб. Своєю чергою 15-та норма дає можливість забезпечити повноцінне харчування бійців там, де неможливо приготувати гарячу їжу. Ці два пайки взаємодоповнюють харчування в різних умовах.

"Запрошуємо виробників сухих пайків та їх комплектуючих взяти участь у торгах і надати Міністерству оборони та Збройним Силам мінімально можливу ціну за максимально високої якості продукту, аби в різних умовах наші військовослужбовці харчувалися якісною їжею", — наголосив представник Головного управління супроводження матеріального забезпечення ЗС України.
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Топ коментарі
+10
Украинский сухпай образца 2016 г. один из лучших в мире. Нахрен новое.
Что бабки прилить некуда?
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15.09.2020 11:29
+7
Доказано на Ютубе наш сухпай образца 2016 года наилучший по всем показателям даже дегустатор кац был ошеломлен качеством и количеством нашего сухпая ..Огромная порция натуральные продукты современные технологии разогрева без огня ..Дибилы щас ухлопают кучу бабок и сделают говно
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15.09.2020 11:35
+6
Когда уже создан неплохой паёк и по адекватной цене, то пилить больше нечего. А если ежегодно "улучшаешь" и "корректируешь", с постоянным скаканием требований и цены, то шансы заработать себе в карман значительно повышаются
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15.09.2020 11:37
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Минимально возможную цену за продукт максимально высокого качества, с максимальным откатом.
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15.09.2020 11:24 Відповісти
Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7289
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15.09.2020 11:25 Відповісти
Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6893
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15.09.2020 14:50 Відповісти
результатом стане перетворення добротного українського сухпайка на подобу російського бидлячого лайна
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15.09.2020 11:27 Відповісти
Украинский сухпай образца 2016 г. один из лучших в мире. Нахрен новое.
Что бабки прилить некуда?
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15.09.2020 11:29 Відповісти
а не треба, щоб кращій у світи, треба бидлячий
щоб поменшало бажаючих протистояти агресії
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15.09.2020 11:31 Відповісти
Когда уже создан неплохой паёк и по адекватной цене, то пилить больше нечего. А если ежегодно "улучшаешь" и "корректируешь", с постоянным скаканием требований и цены, то шансы заработать себе в карман значительно повышаются
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15.09.2020 11:37 Відповісти
Доказано на Ютубе наш сухпай образца 2016 года наилучший по всем показателям даже дегустатор кац был ошеломлен качеством и количеством нашего сухпая ..Огромная порция натуральные продукты современные технологии разогрева без огня ..Дибилы щас ухлопают кучу бабок и сделают говно
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15.09.2020 11:35 Відповісти
Так из этой "кучи"можно и себе любимым не плохо нагребти.
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15.09.2020 11:41 Відповісти
Доказано на Ютубе ???
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15.09.2020 13:02 Відповісти
на Ютубе один москальский блогер довольно беспристрастно оценивает сухпаи разных армий . в том числе наши и москальские . так вот во первых наши сухпаи времен Петра довольно сильно эволюционировали в лучшую сторону а во вторых практически всегда были лучше российских аналогов . боюсь что ЗЕкомандование теперь только все испортит
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15.09.2020 11:37 Відповісти
а, ок.
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15.09.2020 11:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tYJt7sE8q0I
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15.09.2020 11:45 Відповісти
Дешева рибка- хрінова юшка.
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15.09.2020 11:40 Відповісти
Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих - Цензор.НЕТ 1005
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15.09.2020 11:55 Відповісти
сообщил заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины Источник: https://censor.net/ru/n3219343\\\\\\\\

А саМ началишка что делает?(пьет и ворует?)

Кстати, неск. роликов видел на "сливки шоу" вна Ютубе про сухпайки. вроде шведский - топ.
рашинский против китайского вроде лучше. ну и прочие чехи, немцы и другие.
в некоторых есть такое шоб типо разогревать без огня, химическое, ну прикольно в общем то.
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15.09.2020 11:41 Відповісти
Не, писало шо полярники пеммикан юзают = шкварки, сушмясо+фрукты. оно стока Кдж имеет и легкое, шо в БД в самый раз. я лучше больше БК возьму, а не все эти баночки и разогревочки.
это индейское(не индИйское) блюдо. - на охоте им тоже нафиг надо было казанков и прочего носить то.
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15.09.2020 11:44 Відповісти
Пеммикан штука питательная, для севера. Но гадость на вкус.....
Дучше сникерсов набрать (но флягу раздуть холостым выстрелом, получается около 1150 мл).
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15.09.2020 12:11 Відповісти
да я не жрал, но есть рецепты.
для типо охотунов. я просто ненавижу т.н. "охотников" - выйди против зверя с ножом, а не тупо с 300 метров выстреить и типо = "мущинка".
тварей бы сам перестрелял. хотя я когда-то хотел быть охотником и даже верил в Яхве.
но теперь - ненавижу 2 этих понятия.
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15.09.2020 12:19 Відповісти
Как то Ивану Петровичу Сидорову попался Сухой паёк/ индивидуальный боевой рацион французский подогреваемый .Вес-2 кг, срок годности 3 года. Содержимое1.банка- тушонка говяжья,300г.2.банка- соленая свинина и чечевица,300г. 3. банка- паштет из скумбрии , 80 г. 4.Пакет овсянки, 100 г.5.Пакет Овощной бульйон, 20 г. 6.2 пакета соли. 7. 2 пакета перца 8. Галеты разные ,200 г.9.Пакет Какао. 20г. 10.2 пакета Кофе по 2 г.11.Пакет Тонизирующий напиток вкус цитрусовых,25г. 12.2 пакетика чая из Цейлона и Китая 13.2 пакета сахара. 14.Банка шоколада ,120 г. 15 Батончик мармелада 30 г. 16,17,18 Два сладких батончика по 21г., сладкий батончик 30 г. 19.Плитка шоколада, 25 г. 20.Клубничный конфитюр 25г. 21. Комплект для подогрева.22. Таблетки для очистки воды.23.Салфетки./ Вкус так себе, сладости и кофе - невкусные.
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15.09.2020 11:46 Відповісти
а гаубицу и патронный завод оно не разрабатывает?
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15.09.2020 12:05 Відповісти
"Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих"
трава?
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15.09.2020 12:06 Відповісти
Ні, нє "трава"...Наслєдіє папєрєрдніков

22.09.2017...Добовий польовий набір загальний раціон №2 розробили спільними зусиллями Міністерства оборони України з ТОВ «Пирятинський делікатес»
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15.09.2020 13:10 Відповісти
В армию вернули продукты советского образца: бойцы жалуются на отвратительные сухпайки
Военнослужащий ВСУ Василий Гриценко заявил, что в армии бойцам ООС начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествамиМіноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 1644
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16.09.2020 00:27 Відповісти
Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8630
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16.09.2020 00:27 Відповісти
 
 