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Новости Оборона
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Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих

Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих

Минобороны приглашает производителей сухих пайков и их комплектующих принять участие в торгах и предоставить министерству и Вооруженным Силам минимально возможную цену за продукт максимально высокого качества, чтобы в различных условиях наши военнослужащие питались качественной едой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины полковник Александр Хмыз.

На сегодняшний день есть три варианта организации питания военнослужащих. Первый - это "горячее", которое сейчас приоритетное. Второй - обеспечение полноценным питанием с использованием т.н. 15-й нормы суточного полевого набора сухих продуктов в двух вариантах: для полевых и для повседневных условий. И третий - 10-я норма, которая используется в основном в воинских частях для отдельных задач.

Хмыз рассказал, что сухой паек по 10-й норме является устаревшим, ведь разрабатывался еще в 2001 году (в отличие от пятнадцатой нормы, разработанной в 2016 году). Поэтому идет работа над его улучшением, с учетом анализа опыта использования. Сейчас относительно 10-й нормы переделана техническая документация для проведения закупки таких пайков. Она будет включать 24 рациона и обеспечивать полноценное питание военнослужащих на один прием пищи.

"Согласно отзывам военнослужащих, также принято решение паковать продукты этого набора в "реторт пакеты". Они позволяют сохранять блюдо дольше, в различных условиях. Разработка этого сухпайка уже на завершающей стадии. Надеюсь, что до конца этого года будет закуплена контрольная партия в новой "реторт упаковке", - отметил Хмыз.

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В Минобороны отмечают, что закупка 10-й нормы сухого пайка не является приоритетной в следующем году. На сегодняшний день они закупаются для выполнения договоров в 2020 году.

По словам полковника, сегодня есть возможность заказать как 15-ю, так и 10-ю норму. Решение об этом принимают командиры воинских частей, в зависимости от задач, стоящих перед подразделениями. Сухой паек (15-норма) способен обеспечить полноценное питание в течение неограниченного срока. В то же время, сухой паек (10-норма), используется в течение не более трех суток. В свою очередь 15-норма дает возможность обеспечить полноценное питание бойцов там, где невозможно приготовить горячую пищу. Эти два пайка взаимодополняют питание в различных условиях.

"Приглашаем производителей сухих пайков и их комплектующих принять участие в торгах и предоставить Министерству обороны и Вооруженным Силам минимально возможную цену за продукт максимально высокого качества, чтобы в различных условиях наши военнослужащие питались качественной едой", - подытожил представитель Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины.

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Топ комментарии
+10
Украинский сухпай образца 2016 г. один из лучших в мире. Нахрен новое.
Что бабки прилить некуда?
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15.09.2020 11:29
+7
Доказано на Ютубе наш сухпай образца 2016 года наилучший по всем показателям даже дегустатор кац был ошеломлен качеством и количеством нашего сухпая ..Огромная порция натуральные продукты современные технологии разогрева без огня ..Дибилы щас ухлопают кучу бабок и сделают говно
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15.09.2020 11:35
+6
Когда уже создан неплохой паёк и по адекватной цене, то пилить больше нечего. А если ежегодно "улучшаешь" и "корректируешь", с постоянным скаканием требований и цены, то шансы заработать себе в карман значительно повышаются
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15.09.2020 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Минимально возможную цену за продукт максимально высокого качества, с максимальным откатом.
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15.09.2020 11:24 Ответить
Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7289
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15.09.2020 11:25 Ответить
Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6893
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15.09.2020 14:50 Ответить
результатом стане перетворення добротного українського сухпайка на подобу російського бидлячого лайна
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15.09.2020 11:27 Ответить
Украинский сухпай образца 2016 г. один из лучших в мире. Нахрен новое.
Что бабки прилить некуда?
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15.09.2020 11:29 Ответить
а не треба, щоб кращій у світи, треба бидлячий
щоб поменшало бажаючих протистояти агресії
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15.09.2020 11:31 Ответить
Когда уже создан неплохой паёк и по адекватной цене, то пилить больше нечего. А если ежегодно "улучшаешь" и "корректируешь", с постоянным скаканием требований и цены, то шансы заработать себе в карман значительно повышаются
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15.09.2020 11:37 Ответить
Доказано на Ютубе наш сухпай образца 2016 года наилучший по всем показателям даже дегустатор кац был ошеломлен качеством и количеством нашего сухпая ..Огромная порция натуральные продукты современные технологии разогрева без огня ..Дибилы щас ухлопают кучу бабок и сделают говно
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15.09.2020 11:35 Ответить
Так из этой "кучи"можно и себе любимым не плохо нагребти.
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15.09.2020 11:41 Ответить
Доказано на Ютубе ???
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15.09.2020 13:02 Ответить
на Ютубе один москальский блогер довольно беспристрастно оценивает сухпаи разных армий . в том числе наши и москальские . так вот во первых наши сухпаи времен Петра довольно сильно эволюционировали в лучшую сторону а во вторых практически всегда были лучше российских аналогов . боюсь что ЗЕкомандование теперь только все испортит
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15.09.2020 11:37 Ответить
а, ок.
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15.09.2020 11:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tYJt7sE8q0I
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15.09.2020 11:45 Ответить
Дешева рибка- хрінова юшка.
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15.09.2020 11:40 Ответить
Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих - Цензор.НЕТ 1005
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15.09.2020 11:55 Ответить
сообщил заместитель начальника управления развития продовольственного обеспечения Главного управления сопровождения материального обеспечения ВС Украины Источник: https://censor.net/ru/n3219343\\\\\\\\

А саМ началишка что делает?(пьет и ворует?)

Кстати, неск. роликов видел на "сливки шоу" вна Ютубе про сухпайки. вроде шведский - топ.
рашинский против китайского вроде лучше. ну и прочие чехи, немцы и другие.
в некоторых есть такое шоб типо разогревать без огня, химическое, ну прикольно в общем то.
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15.09.2020 11:41 Ответить
Не, писало шо полярники пеммикан юзают = шкварки, сушмясо+фрукты. оно стока Кдж имеет и легкое, шо в БД в самый раз. я лучше больше БК возьму, а не все эти баночки и разогревочки.
это индейское(не индИйское) блюдо. - на охоте им тоже нафиг надо было казанков и прочего носить то.
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15.09.2020 11:44 Ответить
Пеммикан штука питательная, для севера. Но гадость на вкус.....
Дучше сникерсов набрать (но флягу раздуть холостым выстрелом, получается около 1150 мл).
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15.09.2020 12:11 Ответить
да я не жрал, но есть рецепты.
для типо охотунов. я просто ненавижу т.н. "охотников" - выйди против зверя с ножом, а не тупо с 300 метров выстреить и типо = "мущинка".
тварей бы сам перестрелял. хотя я когда-то хотел быть охотником и даже верил в Яхве.
но теперь - ненавижу 2 этих понятия.
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15.09.2020 12:19 Ответить
Как то Ивану Петровичу Сидорову попался Сухой паёк/ индивидуальный боевой рацион французский подогреваемый .Вес-2 кг, срок годности 3 года. Содержимое1.банка- тушонка говяжья,300г.2.банка- соленая свинина и чечевица,300г. 3. банка- паштет из скумбрии , 80 г. 4.Пакет овсянки, 100 г.5.Пакет Овощной бульйон, 20 г. 6.2 пакета соли. 7. 2 пакета перца 8. Галеты разные ,200 г.9.Пакет Какао. 20г. 10.2 пакета Кофе по 2 г.11.Пакет Тонизирующий напиток вкус цитрусовых,25г. 12.2 пакетика чая из Цейлона и Китая 13.2 пакета сахара. 14.Банка шоколада ,120 г. 15 Батончик мармелада 30 г. 16,17,18 Два сладких батончика по 21г., сладкий батончик 30 г. 19.Плитка шоколада, 25 г. 20.Клубничный конфитюр 25г. 21. Комплект для подогрева.22. Таблетки для очистки воды.23.Салфетки./ Вкус так себе, сладости и кофе - невкусные.
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15.09.2020 11:46 Ответить
а гаубицу и патронный завод оно не разрабатывает?
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15.09.2020 12:05 Ответить
"Минобороны разрабатывает новые образцы сухих пайков для военнослужащих"
трава?
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15.09.2020 12:06 Ответить
Ні, нє "трава"...Наслєдіє папєрєрдніков

22.09.2017...Добовий польовий набір загальний раціон №2 розробили спільними зусиллями Міністерства оборони України з ТОВ «Пирятинський делікатес»
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15.09.2020 13:10 Ответить
В армию вернули продукты советского образца: бойцы жалуются на отвратительные сухпайки
Военнослужащий ВСУ Василий Гриценко заявил, что в армии бойцам ООС начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествамиМіноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 1644
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16.09.2020 00:27 Ответить
Міноборони розробляє нові зразки сухих пайків для військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8630
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16.09.2020 00:27 Ответить
 
 