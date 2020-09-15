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Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ "Схід"

Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ

У районі населеного пункту Водяне під час проведення інженерних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн зазнав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться повідомленні.

Зазначається, що йому була оперативно надана перша медична допомога, бійця евакуювали до лікувального закладу.

Нині на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. "Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ Схід 01

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Топ коментарі
+12
Теперь каждый подрыв на российской мине с неустановленным заводским номером будет называться - "подрыв на неизвестном взрывном устройстве". Кто знает, кто ее установил, визитку то не оставили. Значит - не доказано, что это сепары.
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15.09.2020 12:06
+11
найскорішого одужання пораненному воїну! (тримайся, соколе)
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15.09.2020 11:59
+5
А це непорозуміння яке , хай вибачать мене боги, президент, все в очі х№йла дивиться. Найскорішого одужання пораненному воїну.
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15.09.2020 12:16
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найскорішого одужання пораненному воїну! (тримайся, соколе)
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15.09.2020 11:59 Відповісти
Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 111
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15.09.2020 12:00 Відповісти
Теперь каждый подрыв на российской мине с неустановленным заводским номером будет называться - "подрыв на неизвестном взрывном устройстве". Кто знает, кто ее установил, визитку то не оставили. Значит - не доказано, что это сепары.
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15.09.2020 12:06 Відповісти
а нелох мовчить, воно за жителей переживає, боїться збунтуються!
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15.09.2020 12:09 Відповісти
А це непорозуміння яке , хай вибачать мене боги, президент, все в очі х№йла дивиться. Найскорішого одужання пораненному воїну.
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15.09.2020 12:16 Відповісти
А тому, що "перестать стрелять" і "перестать смотреть" позволили ДРГ заходити по всьому периметру і ставити розтяжки і вибухівки, як військового так і кустарного виробництва, щоб відвернути від себе увагу. Можливо вони і далі ходять, можливо і до Дніпра їздять, бо там велика і сліпа дірка. Вибухівка розірвалася неприцільно. А по справедливості скорішего одужання військовому.
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15.09.2020 13:29 Відповісти
И чего печатать обычную бытовуху ( с тз зеленых)?
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15.09.2020 14:02 Відповісти
І що знову небойові поранення і не дай Боже втрати?
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15.09.2020 14:26 Відповісти
Невідомий вибуховий пристрій ймовірно марсіянського походження?
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15.09.2020 14:44 Відповісти
Кому ці байки заливають??? Раніше підривались раз в два місяці, а тепер десяток людей за місяць під час перемиря. Може достатньо лапшу на вуха вішати!!!
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15.09.2020 17:29 Відповісти
 
 