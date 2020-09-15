Український воїн підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля Водяного, - ОТУ "Схід"

У районі населеного пункту Водяне під час проведення інженерних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 вересня, у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн зазнав поранення середнього ступеня важкості", - йдеться повідомленні.



Зазначається, що йому була оперативно надана перша медична допомога, бійця евакуювали до лікувального закладу.

Нині на місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. "Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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