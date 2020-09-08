Двоє українських воїнів підірвалися на міні на Донбасі, обидва госпіталізовані
Двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил дістали бойові травми унаслідок підриву на міні ПМН-2 в Донецькій області у вівторок
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.
"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу, їх евакуювали в лікувальні установи. Стан їхнього здоров'я задовільний. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.
6 вересня від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один був поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє – були поранені, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої. Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.
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