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Двоє українських воїнів підірвалися на міні на Донбасі, обидва госпіталізовані

Двоє українських воїнів підірвалися на міні на Донбасі, обидва госпіталізовані

Двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил дістали бойові травми унаслідок підриву на міні ПМН-2 в Донецькій області у вівторок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу, їх евакуювали в лікувальні установи. Стан їхнього здоров'я задовільний. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

Також читайте: Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ. ВIДЕО

6 вересня від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один був поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє – були поранені, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої. Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.

Двоє українських воїнів підірвалися на міні на Донбасі, обидва госпіталізовані 01

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Топ коментарі
+31
разведку убрали, контрснайперов убрали, саперов убрали, дроны убрали. чего еще вы ждали *****? что сепары будут в серой зоне цветы сажать???
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08.09.2020 13:13
+11
На мине не считаецца (с) Зеленских
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08.09.2020 13:11
+6
То есть, за это время оккупанты полностью заминировали территорию? Разведка запрещена, теперь каждый выход может заканчиваться так.
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08.09.2020 13:20
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На мине не считаецца (с) Зеленских
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08.09.2020 13:11 Відповісти
А что это за тонкое различие между ранением и боевой травмой?
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08.09.2020 13:11 Відповісти
Контузия (акубаротравма), сотрясения и ушибы головного мозга и внутренних органов, переломы и ожоги, козлы из МО, теперь относят к категории не боевые ранения а "другие", т.е. боевые травмы...
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08.09.2020 14:45 Відповісти
разведку убрали, контрснайперов убрали, саперов убрали, дроны убрали. чего еще вы ждали *****? что сепары будут в серой зоне цветы сажать???
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08.09.2020 13:13 Відповісти
100% !!!
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08.09.2020 13:16 Відповісти
Необережне поводження з міною.
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08.09.2020 13:14 Відповісти
То есть, за это время оккупанты полностью заминировали территорию? Разведка запрещена, теперь каждый выход может заканчиваться так.
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08.09.2020 13:20 Відповісти
Вот вам и отвод войск и запрет стрелять. Вражеские диверсанты лазят по наших позициях и тылах ставят мины не боясь что их расстреляют
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08.09.2020 13:21 Відповісти
*****, очередной креатифф от клоунов из 95К - вместо ранения "боевые травмы"
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08.09.2020 13:23 Відповісти
Тсссс!!! Главное не сорвать нормандские переговоры где ЗЕ будет получать новые условия капитуляции от *****.
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08.09.2020 13:26 Відповісти
Это точно! Предвижу следующую креативную лапшу для 73% зелупоидов в случае гибели бойца (не дай бог!) от огня снайпера: в нарушение установленного режима всеобъемлющего перемирия подставил свою голову под мирно вылетающие с той стороны пули.
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08.09.2020 15:01 Відповісти
боевые травмы... Твари вы. Минно-взрывное ранение намного опаснее чем пулевое и в большинстве случаев приводит к пожизненной инвалидности. А вы твари пишите что ето травмы. Травмировать бы вас пару раз ублюдков. Травма ето когда ты тварь полез в чужой дом грабить а тебе морду набили.
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08.09.2020 13:24 Відповісти
Просто если потом, не дай Бог, конечно, инвалидность - то от "боевой травмы" или от "ранения", не одно и то же?

ЗЕушлепки, не морали ни ответственности!
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08.09.2020 13:29 Відповісти
травма це коли Хер кришкою роялю прищемило
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08.09.2020 13:34 Відповісти
ЗЕЛЯ БУДЕТ БОРОТСЯ ЗА МИР ДО ПСОЛЕДНЕГО СОЛДАТА! ТАК ЧТО СОЛДАТЫ ГОТОВТЕСЬ!! НО НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ ВЫ ВСЕ ПОДОРВЕТЕСЬ ПОГИБНИТЕ ЗА МИР!!!
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08.09.2020 13:26 Відповісти
Лаврову позвонили?
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08.09.2020 13:54 Відповісти
"Боевые травмы"- это ранения теперь так называются? Другими словами эти два воина ушли в самоволку и по дороге за пойлом подорвалсь? Суки зеленые, вы дождетесь народного гнева и в этот раз так просто не отделаетесь.....оружия-то на руках ой сколько и народ крови уже не боится. Народ устроит вам такое "перемирие"....и травмы.....мало не покажется.
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08.09.2020 14:39 Відповісти
Касаемо термина боевая травма - он пришел еще с прошлой власти.
5 ****. 2017 г. - В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму

8 ****. 2017 г. - Обострение обстановки в зоне АТО: погибли двое украинских военнослужащих, трое получили боевые травмы и ранения

20 ****. 2017 г. - За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил боевую травму

4 февр. 2018 г. - В зоне АТО один военный ранен, еще один получил боевую травму
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08.09.2020 18:09 Відповісти
 
 