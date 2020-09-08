РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4383 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 789 18
взрыв (6500) минирование (1442) ранение (3357) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Двое украинских воинов подорвались на мине на Донбассе, оба госпитализированы

Двое украинских воинов подорвались на мине на Донбассе, оба госпитализированы

Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы в результате подрыва на мине ПМН-2 в Донецкой области во вторник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обострении ситуации на Донбассе: Мы сразу отреагировали, но есть вещи не для СМИ. ВИДЕО

Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, еще один был ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве. Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.

Двое украинских воинов подорвались на мине на Донбассе, оба госпитализированы 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
разведку убрали, контрснайперов убрали, саперов убрали, дроны убрали. чего еще вы ждали *****? что сепары будут в серой зоне цветы сажать???
показать весь комментарий
08.09.2020 13:13
+11
На мине не считаецца (с) Зеленских
показать весь комментарий
08.09.2020 13:11
+6
То есть, за это время оккупанты полностью заминировали территорию? Разведка запрещена, теперь каждый выход может заканчиваться так.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На мине не считаецца (с) Зеленских
показать весь комментарий
08.09.2020 13:11 Ответить
А что это за тонкое различие между ранением и боевой травмой?
показать весь комментарий
08.09.2020 13:11 Ответить
Контузия (акубаротравма), сотрясения и ушибы головного мозга и внутренних органов, переломы и ожоги, козлы из МО, теперь относят к категории не боевые ранения а "другие", т.е. боевые травмы...
показать весь комментарий
08.09.2020 14:45 Ответить
разведку убрали, контрснайперов убрали, саперов убрали, дроны убрали. чего еще вы ждали *****? что сепары будут в серой зоне цветы сажать???
показать весь комментарий
08.09.2020 13:13 Ответить
100% !!!
показать весь комментарий
08.09.2020 13:16 Ответить
Необережне поводження з міною.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:14 Ответить
То есть, за это время оккупанты полностью заминировали территорию? Разведка запрещена, теперь каждый выход может заканчиваться так.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:20 Ответить
Вот вам и отвод войск и запрет стрелять. Вражеские диверсанты лазят по наших позициях и тылах ставят мины не боясь что их расстреляют
показать весь комментарий
08.09.2020 13:21 Ответить
*****, очередной креатифф от клоунов из 95К - вместо ранения "боевые травмы"
показать весь комментарий
08.09.2020 13:23 Ответить
Тсссс!!! Главное не сорвать нормандские переговоры где ЗЕ будет получать новые условия капитуляции от *****.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:26 Ответить
Это точно! Предвижу следующую креативную лапшу для 73% зелупоидов в случае гибели бойца (не дай бог!) от огня снайпера: в нарушение установленного режима всеобъемлющего перемирия подставил свою голову под мирно вылетающие с той стороны пули.
показать весь комментарий
08.09.2020 15:01 Ответить
боевые травмы... Твари вы. Минно-взрывное ранение намного опаснее чем пулевое и в большинстве случаев приводит к пожизненной инвалидности. А вы твари пишите что ето травмы. Травмировать бы вас пару раз ублюдков. Травма ето когда ты тварь полез в чужой дом грабить а тебе морду набили.
показать весь комментарий
08.09.2020 13:24 Ответить
Просто если потом, не дай Бог, конечно, инвалидность - то от "боевой травмы" или от "ранения", не одно и то же?

ЗЕушлепки, не морали ни ответственности!
показать весь комментарий
08.09.2020 13:29 Ответить
травма це коли Хер кришкою роялю прищемило
показать весь комментарий
08.09.2020 13:34 Ответить
ЗЕЛЯ БУДЕТ БОРОТСЯ ЗА МИР ДО ПСОЛЕДНЕГО СОЛДАТА! ТАК ЧТО СОЛДАТЫ ГОТОВТЕСЬ!! НО НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ ВЫ ВСЕ ПОДОРВЕТЕСЬ ПОГИБНИТЕ ЗА МИР!!!
показать весь комментарий
08.09.2020 13:26 Ответить
Лаврову позвонили?
показать весь комментарий
08.09.2020 13:54 Ответить
"Боевые травмы"- это ранения теперь так называются? Другими словами эти два воина ушли в самоволку и по дороге за пойлом подорвалсь? Суки зеленые, вы дождетесь народного гнева и в этот раз так просто не отделаетесь.....оружия-то на руках ой сколько и народ крови уже не боится. Народ устроит вам такое "перемирие"....и травмы.....мало не покажется.
показать весь комментарий
08.09.2020 14:39 Ответить
Касаемо термина боевая травма - он пришел еще с прошлой власти.
5 ****. 2017 г. - В результате боевых действий один украинский защитник получил боевую травму

8 ****. 2017 г. - Обострение обстановки в зоне АТО: погибли двое украинских военнослужащих, трое получили боевые травмы и ранения

20 ****. 2017 г. - За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил боевую травму

4 февр. 2018 г. - В зоне АТО один военный ранен, еще один получил боевую травму
показать весь комментарий
08.09.2020 18:09 Ответить
 
 