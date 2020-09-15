Рада провалила законопроєкт про безпеку донорської крові

Народні депутати не підтримали у другому читанні закон №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові".

"За" проголосували 216 нардепів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

В результаті 249 голосами законопроєкт відправили на доопрацювання.

Як повідомляється в пояснювальній записці, проєктом закону пропонується визнати таким, що втратив силу закон "Про донорство крові та її компонентів", а замість цього прийняти новий закон щодо безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, забезпечивши відповідність його положень вимогам європейського регулювання.

Законопроєкт, зокрема, передбачає забезпечення створення і функціонування в Україні компетентних органів на виконання однієї з ключових вимог Директив ЄС з метою покладання на нього функцій щодо здійснення ліцензування діяльності суб'єктів системи крові, контролю за їхньою діяльністю в частині дотримання вимог безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, забезпечення збору та обробки інформації, що стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов'язаних з операціями з донорською кров'ю і компонентами крові.

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Проєкт також встановлює вимоги та стандарти щодо безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, що відповідає вимогам, передбаченим директивами ЄС; створює умови для імплементації принципу безкоштовного добровільного донорства як фундаментальної основи ефективної діяльності національної системи крові відповідно до вимог Директиви ЄС і позиції ВООЗ.

Законопроєкт передбачає перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг і приведення системи пільг і заохочень у відповідність до вимог європейського регулювання, яке передбачає відхід від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів і побудову системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безкоштовних донацій.

Планується забезпечити умови для інформатизації системи крові України шляхом створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, які не можуть бути донорами, і його інтеграції в загальну електронну систему медичного простору в Україні eHealth.