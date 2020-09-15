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ВР (27371) донор (96) законопроект (3202)

Рада провалила законопроект о безопасности донорской крови

Рада провалила законопроект о безопасности донорской крови

Народные депутаты не поддержали во втором чтении №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

"За" проголосовали 216 нардепов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В результате 249 голосами законопроект отправили на доработку.

Как сообщается в пояснительной записке, проектом закона предлагается признать утратившим силу закон "О донорстве крови и ее компонентов", а вместо этого принять новый закон относительно безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, обеспечив соответствие его положений требованиям европейского регулирования.

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Законопроект, в частности, предусматривает обеспечение создания и функционирования в Украине компетентных органов во исполнение одного из ключевых требований Директив ЕС с целью возложения на него функций по осуществлению лицензирования деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью в части соблюдения требований безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, прослеживаемости, гемонадзора, обеспечения сбора и обработки информации, касающейся серьезных неблагоприятных случаев или реакций, связанных с операциями с донорской кровью и компонентами крови.

Проект также устанавливает требования и стандарты относительно безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, прослеживаемости, гемонадзора, что соответствует требованиям, предусмотренным директивами ЕС; создает условия для имплементации принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови в соответствии с требованиями Директивы ЕС и позиции ВОЗ.

Законопроект предусматривает пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, с целью устранения неработающих устаревших льгот и приведения системы льгот и поощрений в соответствие с требованиями европейского регулирования, которое предполагает уход от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов и построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным донациям.

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Планируется обеспечить условия для информатизации системы крови Украины путем создания Национального реестра доноров крови или компонентов крови, а также лиц, которые не могут быть донорами, и его интеграции в общую электронную систему медицинского пространства в Украине eHealth.

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Это просто наиважнейший вопрос в данный момент.
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15.09.2020 15:22 Ответить
Для кого як.
В госпіталях і лікарнях важливе.
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15.09.2020 15:45 Ответить
Зараз з донорством все гаразд. Що ще життєвоважливого додає цей законопроект окрім ще пари органів по відмиванню коштів??
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15.09.2020 16:20 Ответить
Зато новых яныков с кернесами тащут во власть.. -Уголовники тоже люди...
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15.09.2020 15:23 Ответить
вони й так з народу кров смокчуть навіщо їм те донорство?...
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15.09.2020 15:43 Ответить
 
 