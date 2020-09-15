УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4630 відвідувачів онлайн
Новини
2 204 5
НАБУ (4981) Холодницький (661) Юрченко Олександр (109)

Прокурори і детективи мають зробити все, щоб довести кейс нардепа Юрченка до Антикорупційного суду, - Холодницький

Прокурори і детективи мають зробити все, щоб довести кейс нардепа Юрченка до Антикорупційного суду, - Холодницький

3 роки тому вже була подібна ситуація із законопроєктами. Кейс 2017 року зараз в суді.

Про це заявив ексглава САП Назар Холодницький, коментуючи опубліковані НАБУ переговори нардепа "Ю" і детектива під прикриттям, передає Цензор.НЕТ.

"Про дежавю. Недоторканність для народного депутата - це гарантія незалежності його діяльності. Але є одне але... Коли ця недоторканність використовується для власного "кусочка от вєлікого пірога", про неї не може бути й мови. Чому в мене зараз дежавю? Бо 3 роки тому вже була подібна ситуація із законопроєктами і ми (САП і НАБУ) тоді показали суспільству для чого власне були й створені антикорупційні органи. Кейс 2017 року зараз в суді. В антикорупційному суді. І певен, що ми побачимо вирок.

Історія має властивість повторюватись і, думаю, що прокурори і детективи повинні зробити все, щоб довести кейс 2020 до суду. До ВАКС! Далі буде", - заявив Холодницький.

Раніше НАБУ оприлюднило переговори нардепа "Ю" і детектива під прикриттям. Зокрема, нардеп "Ю" розповів про "порядки" в комітеті Ради: "Всі знають, що псувати зі мною стосунки через якусь, бл#дь, двадцятку, десятку. Де сенс?", Обговорював суму хабаря: "Це буде десь близько двохсот кілограмів "і обговорював механізм розділу хабаря:"В ідеалі 10 осіб з комітету закорумпувати.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Нагадуємо, в 2016-2018 роках НАБУ і САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через можливу причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів і для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів і двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а рік по тому - до Вищого антикорупційний суд, де проходить розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.

16 червня 2020 року Антикорупційний суд з п'ятої спроби розпочав розгляд справи Розенблата-Полякова.

Прокурори і детективи мають зробити все, щоб довести кейс нардепа Юрченка до Антикорупційного суду, - Холодницький 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За что мы кормим этот холодец ? Где посадки ? Все кристально чисты..
показати весь коментар
15.09.2020 15:28 Відповісти
Молчи уже, малахольный.
показати весь коментар
15.09.2020 15:29 Відповісти
получил свой конвертик за увольнение по собственному, теперь можно и в "эксперты" податься
показати весь коментар
15.09.2020 15:34 Відповісти
адміни справно нагадали, що "5 октября 2018 г. дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение. В т.н. "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. 16 июня 2020 года https://censor.net/ru/news/3202308/antikorruptsionnyyi_sud_s_pyatoyi_popytki_pristupil_k_delu_rozenblatapolyakova".
Бо тут сьогодні зебіли вже патякали, що справу Розенблата (а також, пригадую, Насірова і Мартиненка) хтось ніби зажулив... Ну, відомо же, що зебіли брехати вміють.
показати весь коментар
15.09.2020 16:49 Відповісти
дрібненьке і нікчемне дежавю у холодця ніщо в порівнянні з дежавю всієї країни з приводу роботи усієї правоохоронної системи за всі роки незалежності, особливо за останні 10-15 років. те дежавю можна навіть замінити одним словом - ПШИК.
показати весь коментар
15.09.2020 18:03 Відповісти
 
 