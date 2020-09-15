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корабель (1593) США (20980) Чорне море (1620)

Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море

Ракетний есмінець ВМС США

Американський ракетний есмінець USS Roosevelt (DDG-80) у вівторок увечері увійшов до акваторії Чорного моря.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили стамбульські інформаційні портали, що публікують фотографії його проходження через протоку Босфор.

Раніше 6-й оперативний флот повідомив, що есмінець прямує в Чорне море "для проведення регулярних морських операцій".

При цьому наголошувалося, що "6-й флот регулярно діє в Чорному морі для підтримки своїх союзників і партнерів в регіоні".

Наразі в Балтійському морі також перебуває американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross (DDG-71). Після короткострокового заходу на базу ВМС Німеччини в Кілі він знову вийшов у море. І зараз знаходиться в південно-західній Балтиці на південь від датських берегів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" на півдні України візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США та Великої Британії, - Генштаб ЗСУ

У Національному центрі управління обороною РФ повідомили про те, що російські військові стежать за його діями.

"Сили і засоби Балтійського флоту здійснюють безперервне спостереження за діями есмінця ОРО (ПРО) "Росс" ВМС США, який зайшов в акваторію Балтійського моря 13 вересня 2020 року", - йшлося в повідомленні, яке надійшло в "Інтерфакс".

USS Roosevelt, оснащений крилатими ракетами Tomahawk і системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"), поряд з есмінцями ВМС США USS Porter, USS Donald Cook і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Після початку кризи на сході України в Чорне море регулярно заходять кораблі ВМС США і інших країн НАТО.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

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Топ коментарі
+21
Браво! С прибытием домой! Путин, сдохни!
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15.09.2020 22:18
+20
кошмарят русских....
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15.09.2020 22:18
+18
А ещё сегодня 3 птички 52-го размера опять долетели аж до Мелитополя. Причём было ли на их борту ядерное оружие для правильной поджарки }{уйла, деликатно умалчивалось.
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15.09.2020 22:21
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А чо не в Мелитополе?
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15.09.2020 22:32 Відповісти
карту географическую глянь, а потом линейкой померяй откуда до мацквы ближе? географ блин....
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15.09.2020 22:38 Відповісти
а можно и в Чернигове и в Мелитополе и побольше,главное чтоб ***** держать в тонусе
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16.09.2020 00:57 Відповісти
Канешно,ближе от Мелитополя
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16.09.2020 15:35 Відповісти
эсминец..
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15.09.2020 22:41 Відповісти
та хоть корвет, главное что с ракетами..... я на флоте не служил и фрегат от эсминца или от корвета ,извини ,отличить не смогу.
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15.09.2020 22:52 Відповісти
В основном размерами отличаются: корвет<фрегат<эсминец<крейсер.
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15.09.2020 23:22 Відповісти
Це наше море, ми його викопали. Кого хочемо, того і запрошуємо.
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15.09.2020 22:29 Відповісти
Другими словами через 2 недели эсминец Рузвельт уйтет,а вместо него зайдет эсминец Дональд Кук к примеру
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15.09.2020 22:30 Відповісти
зашел и вышел, зашел и вышел.. пипец так можно и забеременеть))) Пустая трата денег!
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15.09.2020 22:32 Відповісти
приличный флот у стенки стоять не будет.
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15.09.2020 22:42 Відповісти
Что детский сад - Шестой флот США?
Да, во времена СССР советские корыта часто наваливались на американские корабли, это говорит о тупости а не о профессионализме. Для американского капитана его корабль - это его дом, толкаться с чужим кораблём - это верх идиотизма. Мы видели как российские ФСБ-шные моряки относятся к своим кораблям - они толкались с буксиром, вот такого беспредельного уровня тупости и безответственности и "бояться" американцы.
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15.09.2020 22:46 Відповісти
Не 6-й флот США, а действия 6-го флота США. Заметьте в 80-е Штаты не ставили под сомнения статус Севастополя как военной базы Совка, но не боялись приближаться к нему.
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15.09.2020 22:50 Відповісти
Зачем рисковать имуществом? Зашли, выполнили задачу и ушли, а рукожопы сами справятся - сами себя взорвут, сожгут, протаранят, утопят и Мордор развалят.
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15.09.2020 22:58 Відповісти
К бешеной собаке тоже боятся приближаться.
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15.09.2020 22:59 Відповісти
Об этом я и говорю. Боятся.
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15.09.2020 23:01 Відповісти
Ты ж гордишься тем, шо ты - бешеная собака, русский
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15.09.2020 23:03 Відповісти
Переживаю, что со времён Рейгана американцы сильно изменились.
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15.09.2020 23:11 Відповісти
Они просто стали немножко китайцами - сидят на берегу реки и ждут когда труп бензоколонки проплывет сам по себе
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16.09.2020 19:32 Відповісти
Да там не потолкаешься ,он видит ,что взлетает ,что уже летает ,что ходит ,далеко за пределы черного моря И там 63 + 36 тамогавков ,хватит не только на весь росийский флот ,но и на все черноморское побережье.
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16.09.2020 07:51 Відповісти
Флот СССР, царской империи, России, никогда нигде себя не зарекомендовал окроме как утоплением, нет причин надеятся что что-то поменяется
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15.09.2020 23:38 Відповісти
Зарекомендовал, правда очень давно, но славно погонял шведов и турок.
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15.09.2020 23:41 Відповісти
Про шведів смішно, можна ще японців згадати.
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15.09.2020 23:53 Відповісти
«Россияне гордятся своим прошлым, так как у них нет настоящего… И эта показная гордость заменяет им будущее…». (В. Портников).
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16.09.2020 05:26 Відповісти
До 1932 года (до введения паспортов) россияне (мокши, веспы, эрзя, вятичи, чуваши и т.д.) имели национальность ВЕЛИКОРОС. Русских придумал Сталин. Смотри какой национальности был Ульянов в 1921 году
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 262
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16.09.2020 06:44 Відповісти
Чим ти мене хочеш "здивувать"? В Російській імперіїї, фактично, не існувало такого поняття - "національність", в тому розумінні, яке вкладаємо у це слово ми... Були "народи імперії". Більше уваги приділялося "віросповіданню". Навіть нагороди державні були спеціально "модифіковані" для мусульман... (для євреїв такого не було, бо на держслужбу мав право буть прийнятий лише "вихрест"). А поняття "громадянин" взагалі було під забороною... Всі були "підданими", "обиватєлями", і аж ніяк не "громадянами"...
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16.09.2020 07:03 Відповісти
Вы наверное не мне отвечаете? Я вообще ничего не писал про национальности.
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16.09.2020 08:24 Відповісти
НЕ знаю, як воно до тебе потрапило... Я писав "Русскому Алкашу"... Вибачаюся...
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16.09.2020 08:56 Відповісти
Наскільки нерозбірливий почерк, настільки заплутані думки.
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16.09.2020 10:23 Відповісти
І шо там за національність курка лапою нашкрябала?
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24.01.2021 07:08 Відповісти
Ти що, не вмієш збільшувати малюнки?
ВЕЛИКОРУС
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 5114
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24.01.2021 08:09 Відповісти
Турок да ,но с чайками козацкими.А Шведов? Пример?
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16.09.2020 07:53 Відповісти
Где здесь чайки?
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 895
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16.09.2020 08:23 Відповісти
Выграли бой ,но не войну
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17.09.2020 00:22 Відповісти
як завжди брехня
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16.09.2020 21:27 Відповісти
у амеров есть эсминцы типа "Рузвельт", у бритов подлодки типа "Черчилль", а у путлы нифига типа "Сралин" и я даже догадываюсь почему ...
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15.09.2020 22:33 Відповісти
РАБссиянцы не партесь..для Крыма хватит одного ТОМАГАВКА....остальное само взорвется от детонации на многочисленных складах РАБссии в Крыму...
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15.09.2020 22:34 Відповісти
У РУСНЯВЫХ НАЧАЛСЯ ДЕФИЦИТ ПАМПЕРСОВ В КРЫМУ.
И АМЕРИКАНЦЫ СВОЛОЧИ КАКИЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ - ВОДЫ-ТО ТОЖЕ В КРЫМУ ДЕФИЦИТ, ХОТЯ РУССКИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ - РУССКИМ ДУХОМ УСТОЙЧИВО ЗАПАХЛО В КРЫМУ.
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15.09.2020 22:39 Відповісти
- Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту? Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «хахлів», що так Крим запаскудили…
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16.09.2020 05:28 Відповісти
Зеленский американскому послу сказал, чтобы американцы не дразнили Мацкву и чтобы не подходил эсминец до Керченского моста,а то сорвётся договорённость об обмене военнопленными.
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15.09.2020 22:41 Відповісти
был в последний раз в лаптеландии в 2008 г ! обрыгал мавзолей вождя ********** и ананистов ,насрал жидкую кучу под сцарь пушкой !,недавно настучал по репе кацапу !а забыл порезал скаты на паркинге свинособаке не культурной ! содеянным горжусь !
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15.09.2020 22:41 Відповісти
Тебя там наверное за "своего" приняли. 🙂
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15.09.2020 22:45 Відповісти
ну да бро , я ж как местный абориген -быдлюк проканал )))
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15.09.2020 22:46 Відповісти
Это вы обсираетесь Васьки !))) лови https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc
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28.09.2020 21:10 Відповісти
Историк Марк Солонин.Гитлер взял Крым без единого танка в сентябре-октябре 1941 года...защитнички дедываевалы блин....Ютьюб
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15.09.2020 22:43 Відповісти
это правда. а кацапля бросила при бегстве более тысячи танков на крыме.
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15.09.2020 22:52 Відповісти
Они Севастополь защищали, не до танков бьіло. Правда и морских боев не бьіло, но то такое...

Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 3034
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15.09.2020 23:42 Відповісти
Морских боёв не было, потому как в Чёрном море не было немецкого флота. Не с кем было воевать на море
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15.09.2020 23:50 Відповісти
6 октября 1943 года, «черный день» нашего Черноморского флота, когда немцы в результате нескольких последовательных атак потопили три наших корабля, вышедших в набеговую операцию, то есть лидер «Харьков» и два эсминца, причем эсминцы хорошо вооруженные - вообще, это были корабли, которые наиболее мощные среди кораблей Черноморского флота, имели зенитное вооружение, даже было воздушное прикрытие, тем не менее один за другим они были потоплены, погибли там более 700 человек, и это получило такой резонанс , ЧТО БОЛЬШЕ ДИДЬІ НЕ ВАИВАЛИ ваапше,флот перестал существовать, а только снимали художественньіе фильмьі, посмотри например"Где 042?" 1969 г собьітия в Дунае и Черном море, какие Херои и как фашистьі их атаковали, а они многоходовочники и всех победили
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16.09.2020 00:17 Відповісти
Со стороны немцев какие корабли участвовали в этом "морском" бою?
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16.09.2020 00:21 Відповісти
Никакие. Не бьіло необходимости, советьі сами себя потопили
"Первый из десантов был высажен Дунайской флотилией 24-25 июня 1941 года на румынский берег Дуная, следствием чего стало создание там плацдарма длиной 70 км. Одновременно в рейд на главную базу румынского флота Констанцу были отправлены 2 лидера и эсминец. В результате лидер «Москва» был торпедирован советской подводной лодкой Щ-206, а та, в свою очередь, была потоплена эсминцем.
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16.09.2020 00:48 Відповісти
А тот есминец что остался, потонул 1943 году 6 октября 1943 года, отака х*йня , малята
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16.09.2020 00:50 Відповісти
Я так понял, Вы симпатизируете гитлеровцам, а не собственному эсминцу "Харьков" с капитаном П.И.Шевченко?
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16.09.2020 00:56 Відповісти
Я правде симпатизирую.Как можна на Ч море гитлеревцам симпатизировать, если их там, сами же писали, не бьіло ?? А вьі кому симпатизируете, с тех кто ВМВ развязал, росиянским нацистам,фашистам, или немецким фашистам, нацистам ?
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16.09.2020 01:33 Відповісти
Мне ближе украинцы, которые воевали против Гитлера.
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16.09.2020 01:48 Відповісти
А мне ближе украинцы которые воевали против обеих диктаторов. Но то как советы сами против себя эпически ваивали в Черном море, а потом перепугались собственной мощи и всю вайну просидели на берегу достойно Голливуда
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16.09.2020 11:35 Відповісти
Ти "з дуба впав..."? Там було ТРИ флотилії!!! Німецька, румунська, італійська... Крім Криму і Одеси, базувалися в Констанці (Румунія). Мали бази матеріального забезпечення в Бургасі і Варні. Чорноморський флот, після втрати Севастополя і носа не висовував далі східного узбережжя Криму... Базувалися у грузинських портах, в основному...
Якщо "не було німецького флоту", то на чому німці евакуювали свої війська з Криму? На ВТА люфтваффе"? Чи попросили "сухопутний коридор" у Сталіна?...
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16.09.2020 05:36 Відповісти
Приведите пожалуйста пример боя между флотом СССР и Кригсмарине на Чёрном море.
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16.09.2020 08:27 Відповісти
Боїв не було... Було "избиение младенцев", в основному, за допомогою авіації... Навіщо ризикувать кораблями, якщо й літаки загнали Чорноморський флот "у нори", з яких вони ризикували виходить лише у нічний час?
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16.09.2020 08:54 Відповісти
Какие бои. по данным разведки ссср в Черном море было 14 немецких подлодок , это значит могли потопить в любой момент любую посудину, то моряки сидели на берегу и тряслись, после войны, по факту узнали что была только одна подлодка, румынская....
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16.09.2020 11:25 Відповісти
Между ног у мариманчика брошеньій танк как раз
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15.09.2020 23:44 Відповісти
Что не нарисуешь ради великого сралина
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16.09.2020 00:08 Відповісти
Точно также и сдал.
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15.09.2020 22:53 Відповісти
В 2008 году когда в августе РАБссия напала на Грузию,30 % украинцев считали что это Грузия напала на РАБссию...центр Розумкова тогда проводил опрос...это не позор?
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15.09.2020 22:52 Відповісти
И Б 52 снова вернулись... Пуйло наверно ерзает на бутылке
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15.09.2020 22:55 Відповісти
Опять ЗЕрмаки сдают Украину....
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15.09.2020 22:57 Відповісти
Лавров отменил визит в Берлин к Ангеле Меркель...А шош такое случилось чуваки? Навальный виноват или Зеля?
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15.09.2020 23:02 Відповісти
Меркель с конём не хочет, потому отказала
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16.09.2020 00:13 Відповісти
Welcome, завтра он по путину будет бить
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15.09.2020 23:10 Відповісти
Московиты уже знают как разлетается личный состав Вагнера от Томагавков.
Можно повторить.
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15.09.2020 23:40 Відповісти
Потрібно звернутися до США з приводу розміщення ракетно-ядерних комплексів тактичних та середньої дальності 500-3000км.Розмі
Розмістити на лінії Чернігів-Харків-Полтава.час підльоту до Мацкви 5-8 хв кацапи всратися не встигнуть
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15.09.2020 23:40 Відповісти
Представляю лица археологов,которые будут откапывать скелеты кацапов с кусками окаменевшего овна.
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16.09.2020 00:11 Відповісти
Ну зашел, и что? Что-то поменялось? Они и раньше заходили, до 2014.
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16.09.2020 00:17 Відповісти
Шо мордва, подгорает?
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16.09.2020 05:35 Відповісти
Кроме американского эсминца в черноморский регион направляется британский разведывательный корабль HMS Enterprise (бортовой H88). Оба корабля будут наблюдать за активной фазой российских учений «Кавказ-2020». Кроме того, сейчас над Украиной и Черным морем летают британские и американские самолеты. В частности разведывательные Bombardier Global Express Sentinel R.1 и Boeing Airseeker R.1 RC-135W Rivet Joint, а также многоцелевой заправщик Airbus A330 MRTT. Еще два британских С-130 Геркулес доставили что-то на аэродром Кульбакино под Николаевом.
ОБНОВЛЕНО 23.35 По имеющейся информации, в Черное море должна войти еще и оперативная группа кораблей ВМС Великобритании, состоящая из эсминца противовоздушной обороны HMS Dragon и десантно-вертолётного корабля-дока HMS Albion.

(С)ДумскаяНет
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16.09.2020 00:35 Відповісти
скорее всего, превентивные меры, чтобы кремлевскому мерзавчику не вздумалось под прикрытием учений "Кавказ 2020" начать военную операцию против нас...
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16.09.2020 06:53 Відповісти
А в цей час десь на московських болотах обдєлался кремлівський карлик та сидить штани сушить.
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16.09.2020 00:36 Відповісти
Эй Зрадофилы, это по поводу Трампа- кремлевский шпион! Один этот крейсер при поддержке турецких наземных сил и 6- ого военного флота в Средиземном море может вести боевые действия со всем Черноморским флотом и превратить Крым в ядерноактивный пепел со всей наземной группировкой Кассапстана. Пару десятков крылатых ракет типа Томогавк с ядерными боеголовками на борту, это ответ ***** на его учения Кавказ 2020.
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16.09.2020 00:57 Відповісти
что то не уверен я, что Трамп вообще об этом знает...
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16.09.2020 06:41 Відповісти
Типично для обоманоидов!
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16.09.2020 09:30 Відповісти
Мало того, я еще и бИндеровец злостный!
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16.09.2020 09:56 Відповісти
Глупость и бандеровцы? Несовместимо!
А вот бИндеровцы ? Другое дело!
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16.09.2020 10:07 Відповісти
Я не слишком остроумен для Вас?
(почти по Эдуарду Апломбову)
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16.09.2020 10:21 Відповісти
Типично для обаманоидов. И 73%. Игра членом на рояле для них вершина юмора!
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16.09.2020 10:31 Відповісти
Скучно с Вами.... Пламенный привет!))
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16.09.2020 10:44 Відповісти
Сходи на Квартал. Там все твои. Навеселишься!
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16.09.2020 11:34 Відповісти
Якщо 33-и найменьші держави світу обєднати разом-якраз і вийде за площею окупована територія України,а ви тішитеся крейсером,мов порохоботи-рошенкою.Злодіїв від влади потрібно гнати,а не на американців розраховувати.
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16.09.2020 08:03 Відповісти
По большому счету друг мой , если бы не американцы и их санкции, закрытие воздушного пространства Украины НАТО- уже бомбили бы Киев еще в 14 году. У националистов всегда так, потому что их социалистическая , левацкая сущность прет из всех щелей! Послухай друже, для меге немає значення які соціалісти чи комуністи при владі, ви для мене з одного городу ягоди, я геть не розумію , який дурень класіфікував націонал- соціалістів до правих ідеологій! Націонал - соціалізм - це найбільш права ідеологія лівого фронту! Між вами і комуністами, за великим рахунком, немає ніякої різниці. Ви , як ті два близнюки - брати, які сперечаються друг з другом- кто перший на світ Божій із Аду виліз!
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16.09.2020 09:47 Відповісти
Дякую за відповідь,але я консерватор за переконанням і любу допомогу сприймаю тоді допомогою,коли вона- у вигляді зброї,спільних бойових дій,а не у вигляді подушок,прайдів та мовчазної здачі територій.Якщо Вам все одно,чи комуніст,чи нацист,то Ви не знаєте,що в Америці-11-ть націй і US існує тільки завдяки традиційним консервативно національним цінностям і аж ніяк не завдяки плодіям ккк,вбивцям Лінкольна- ліворастам.Як дитина ,тільки народжується, і вже залежить від молока матері,так і сама незалежність залежить від національної залежності від нації,яка,в свою чергу, може ідеологічно сповідувати любу обєднавчу платформу,але тільки не злочинні -нацистську,комуністичну чи ще якусь терористичну.Навіть монархічна UK має чотири нації,а UKR навіть національного ТВ не має і я не чув,щоб злодії привладні навіть натякали на таке скинутися.Тому не 33-и найменші держави світу разом взяті- винні у територіальних втратах,а вибирачі полови з гречки в самій Україні,бо ще не стали виборцями,не стали обєднаними в УніюКозацькихРодів,аби хочя б якось відповідати своїй назві(а то від слова ж "украв"усе тут вже 30-ть років).
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16.09.2020 11:06 Відповісти
Дякую і вам! Консерватізм не є ідеологією. Немає такого понняття консерватизм як ідеологія. Це форма відповідного мислиння, а не ідеологія. Коммуністи або соціалісти можуть бути консерваторами за своїм способом мислення, або модерністами ( реформаторами). В релігіях є таке понняття- ортодокс, слідування започаткованним Канонам віри. Ортодоксія і консерватизм є словами сінонімами. Є ортодокси евреї, христиане або мусульмани, є ортодокси і в Ведізмі або в Буддізмі. Так і в політиці- консервативні позиції є в усіх ******** ідеологіях; консерватизм- це слідування першим традіціям того чи іншого.
Сполучені Штати Амнрики були започатковані як альтернотива тому укладу Світу який був на той період часу, тому вони і називалися - " Новим Світом", і на той історичний період були " модернистами" а не консерваторами. Американська нація або Американський народ будувався з усіх традіційних представників европейської спільноти- і англосакси, і ірландці, шотландці, датчане, евреї, славуне,іспаці, фрацузи , індіанці і даже чорні- африканці. В основі " Нового світу" започаткована ідеологія классичного лібералізму,головним носієм якого в Европі був Наполеон Бонапарт. Ідея свободного вибору людини і його прав і обов'язків через інститут громодянства. Ці ідеї були спотворени в Европі через союз Лібералів і соціалістів.
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16.09.2020 22:30 Відповісти

Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 8563
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16.09.2020 01:05 Відповісти
На постоянной основе: Ядерные бомбардировщики США снова патрулировали небо над Украиной.

Три стратегических бомбардировщика ВВС https://inforesist.org/tag/ssha/ США В-52Н вместе с истребителями https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ бороздили украинское небо. Ппод прикрытием украинских самолетов американцы взяли курс в акваторию https://inforesist.org/tag/chernoe-more/ Черного моря . Там запланированы совместные действия с государствами партнерами в области коллективной безопасности.
Отныне соответствующее патрулирование станет регулярным, поскольку нахождение В-52 в воздушном пространстве Украины - часть давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд в Великобритании.
Американцы таким образом обеспечивают возможности коллективной обороны для своей страны, союзников по НАТО и партнеров и сдерживают https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россию.
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 6362
https://inforesist.org/na-postoyannoj-osnove-yadernye-bombardirovshhiki-ssha-snova-patrulirovali-nebo-nad-ukrainoj/
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16.09.2020 02:15 Відповісти
Один удар В-52Н и ихтамнет...
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16.09.2020 08:11 Відповісти
ДА КОГДА УЖЕ ЭТОГО ПУТИНА УНИЧТОЖАТ !!!???
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16.09.2020 08:14 Відповісти
Да они просто издеваются что ли? - Американский ракетный эсминец USS R(oosevelt), американский ракетный эсминец ВМС США USS R(oss) ...
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16.09.2020 19:54 Відповісти
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