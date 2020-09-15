Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море
Американський ракетний есмінець USS Roosevelt (DDG-80) у вівторок увечері увійшов до акваторії Чорного моря.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили стамбульські інформаційні портали, що публікують фотографії його проходження через протоку Босфор.
Раніше 6-й оперативний флот повідомив, що есмінець прямує в Чорне море "для проведення регулярних морських операцій".
При цьому наголошувалося, що "6-й флот регулярно діє в Чорному морі для підтримки своїх союзників і партнерів в регіоні".
Наразі в Балтійському морі також перебуває американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross (DDG-71). Після короткострокового заходу на базу ВМС Німеччини в Кілі він знову вийшов у море. І зараз знаходиться в південно-західній Балтиці на південь від датських берегів.
У Національному центрі управління обороною РФ повідомили про те, що російські військові стежать за його діями.
"Сили і засоби Балтійського флоту здійснюють безперервне спостереження за діями есмінця ОРО (ПРО) "Росс" ВМС США, який зайшов в акваторію Балтійського моря 13 вересня 2020 року", - йшлося в повідомленні, яке надійшло в "Інтерфакс".
USS Roosevelt, оснащений крилатими ракетами Tomahawk і системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс"), поряд з есмінцями ВМС США USS Porter, USS Donald Cook і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.
Після початку кризи на сході України в Чорне море регулярно заходять кораблі ВМС США і інших країн НАТО.
Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.
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Да, во времена СССР советские корыта часто наваливались на американские корабли, это говорит о тупости а не о профессионализме. Для американского капитана его корабль - это его дом, толкаться с чужим кораблём - это верх идиотизма. Мы видели как российские ФСБ-шные моряки относятся к своим кораблям - они толкались с буксиром, вот такого беспредельного уровня тупости и безответственности и "бояться" американцы.
ВЕЛИКОРУС
И АМЕРИКАНЦЫ СВОЛОЧИ КАКИЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ - ВОДЫ-ТО ТОЖЕ В КРЫМУ ДЕФИЦИТ, ХОТЯ РУССКИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ - РУССКИМ ДУХОМ УСТОЙЧИВО ЗАПАХЛО В КРЫМУ.
"Первый из десантов был высажен Дунайской флотилией 24-25 июня 1941 года на румынский берег Дуная, следствием чего стало создание там плацдарма длиной 70 км. Одновременно в рейд на главную базу румынского флота Констанцу были отправлены 2 лидера и эсминец. В результате лидер «Москва» был торпедирован советской подводной лодкой Щ-206, а та, в свою очередь, была потоплена эсминцем.
Якщо "не було німецького флоту", то на чому німці евакуювали свої війська з Криму? На ВТА люфтваффе"? Чи попросили "сухопутний коридор" у Сталіна?...
Можно повторить.
Розмістити на лінії Чернігів-Харків-Полтава.час підльоту до Мацкви 5-8 хв кацапи всратися не встигнуть
ОБНОВЛЕНО 23.35 По имеющейся информации, в Черное море должна войти еще и оперативная группа кораблей ВМС Великобритании, состоящая из эсминца противовоздушной обороны HMS Dragon и десантно-вертолётного корабля-дока HMS Albion.
(С)ДумскаяНет
А вот бИндеровцы ? Другое дело!
(почти по Эдуарду Апломбову)
Сполучені Штати Амнрики були започатковані як альтернотива тому укладу Світу який був на той період часу, тому вони і називалися - " Новим Світом", і на той історичний період були " модернистами" а не консерваторами. Американська нація або Американський народ будувався з усіх традіційних представників европейської спільноти- і англосакси, і ірландці, шотландці, датчане, евреї, славуне,іспаці, фрацузи , індіанці і даже чорні- африканці. В основі " Нового світу" започаткована ідеологія классичного лібералізму,головним носієм якого в Европі був Наполеон Бонапарт. Ідея свободного вибору людини і його прав і обов'язків через інститут громодянства. Ці ідеї були спотворени в Европі через союз Лібералів і соціалістів.
Три стратегических бомбардировщика ВВС https://inforesist.org/tag/ssha/ США В-52Н вместе с истребителями https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ бороздили украинское небо. Ппод прикрытием украинских самолетов американцы взяли курс в акваторию https://inforesist.org/tag/chernoe-more/ Черного моря . Там запланированы совместные действия с государствами партнерами в области коллективной безопасности.
Отныне соответствующее патрулирование станет регулярным, поскольку нахождение В-52 в воздушном пространстве Украины - часть давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд в Великобритании.
Американцы таким образом обеспечивают возможности коллективной обороны для своей страны, союзников по НАТО и партнеров и сдерживают https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россию.
https://inforesist.org/na-postoyannoj-osnove-yadernye-bombardirovshhiki-ssha-snova-patrulirovali-nebo-nad-ukrainoj/