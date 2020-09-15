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корабль (2012) США (24813) Черное море (1436)

Ракетный эсминец ВМС США "Рузвельт" зашел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) во вторник вечером вошел в акваторию Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Ранее 6-й оперативный флот сообщил, что эсминец направляется в Черное мире "для проведения регулярных морских операций".

При этом подчеркивалось, что "6-й флот регулярно действует в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе".

В настоящее время в Балтийском море также находится американский ракетный эсминец ВМС США USS Ross (DDG-71). После краткосрочного захода на базу ВМС Германии в Киле он вновь вышел в море. И сейчас находится в юго-западной Балтике к югу от датских берегов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два стратегических бомбардировщика В-52 ВВС США патрулируют в небе над Украиной. КАРТА

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что российские военные следят за его действиями.

"Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Также читайте: Ракетный эсминец, самолет-разведчик, четыре истребителя и беспилотник: США провели учения в Черном море

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Топ комментарии
+21
Браво! С прибытием домой! Путин, сдохни!
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15.09.2020 22:18
+20
кошмарят русских....
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15.09.2020 22:18
+18
А ещё сегодня 3 птички 52-го размера опять долетели аж до Мелитополя. Причём было ли на их борту ядерное оружие для правильной поджарки }{уйла, деликатно умалчивалось.
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15.09.2020 22:21
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А чо не в Мелитополе?
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15.09.2020 22:32 Ответить
карту географическую глянь, а потом линейкой померяй откуда до мацквы ближе? географ блин....
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15.09.2020 22:38 Ответить
а можно и в Чернигове и в Мелитополе и побольше,главное чтоб ***** держать в тонусе
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16.09.2020 00:57 Ответить
Канешно,ближе от Мелитополя
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16.09.2020 15:35 Ответить
эсминец..
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15.09.2020 22:41 Ответить
та хоть корвет, главное что с ракетами..... я на флоте не служил и фрегат от эсминца или от корвета ,извини ,отличить не смогу.
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15.09.2020 22:52 Ответить
В основном размерами отличаются: корвет<фрегат<эсминец<крейсер.
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15.09.2020 23:22 Ответить
Це наше море, ми його викопали. Кого хочемо, того і запрошуємо.
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15.09.2020 22:29 Ответить
Другими словами через 2 недели эсминец Рузвельт уйтет,а вместо него зайдет эсминец Дональд Кук к примеру
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15.09.2020 22:30 Ответить
зашел и вышел, зашел и вышел.. пипец так можно и забеременеть))) Пустая трата денег!
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15.09.2020 22:32 Ответить
приличный флот у стенки стоять не будет.
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15.09.2020 22:42 Ответить
Что детский сад - Шестой флот США?
Да, во времена СССР советские корыта часто наваливались на американские корабли, это говорит о тупости а не о профессионализме. Для американского капитана его корабль - это его дом, толкаться с чужим кораблём - это верх идиотизма. Мы видели как российские ФСБ-шные моряки относятся к своим кораблям - они толкались с буксиром, вот такого беспредельного уровня тупости и безответственности и "бояться" американцы.
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15.09.2020 22:46 Ответить
Не 6-й флот США, а действия 6-го флота США. Заметьте в 80-е Штаты не ставили под сомнения статус Севастополя как военной базы Совка, но не боялись приближаться к нему.
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15.09.2020 22:50 Ответить
Зачем рисковать имуществом? Зашли, выполнили задачу и ушли, а рукожопы сами справятся - сами себя взорвут, сожгут, протаранят, утопят и Мордор развалят.
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15.09.2020 22:58 Ответить
К бешеной собаке тоже боятся приближаться.
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15.09.2020 22:59 Ответить
Об этом я и говорю. Боятся.
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15.09.2020 23:01 Ответить
Ты ж гордишься тем, шо ты - бешеная собака, русский
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15.09.2020 23:03 Ответить
Переживаю, что со времён Рейгана американцы сильно изменились.
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15.09.2020 23:11 Ответить
Они просто стали немножко китайцами - сидят на берегу реки и ждут когда труп бензоколонки проплывет сам по себе
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16.09.2020 19:32 Ответить
Да там не потолкаешься ,он видит ,что взлетает ,что уже летает ,что ходит ,далеко за пределы черного моря И там 63 + 36 тамогавков ,хватит не только на весь росийский флот ,но и на все черноморское побережье.
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16.09.2020 07:51 Ответить
Флот СССР, царской империи, России, никогда нигде себя не зарекомендовал окроме как утоплением, нет причин надеятся что что-то поменяется
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15.09.2020 23:38 Ответить
Зарекомендовал, правда очень давно, но славно погонял шведов и турок.
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15.09.2020 23:41 Ответить
Про шведів смішно, можна ще японців згадати.
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15.09.2020 23:53 Ответить
«Россияне гордятся своим прошлым, так как у них нет настоящего… И эта показная гордость заменяет им будущее…». (В. Портников).
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16.09.2020 05:26 Ответить
До 1932 года (до введения паспортов) россияне (мокши, веспы, эрзя, вятичи, чуваши и т.д.) имели национальность ВЕЛИКОРОС. Русских придумал Сталин. Смотри какой национальности был Ульянов в 1921 году
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 262
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16.09.2020 06:44 Ответить
Чим ти мене хочеш "здивувать"? В Російській імперіїї, фактично, не існувало такого поняття - "національність", в тому розумінні, яке вкладаємо у це слово ми... Були "народи імперії". Більше уваги приділялося "віросповіданню". Навіть нагороди державні були спеціально "модифіковані" для мусульман... (для євреїв такого не було, бо на держслужбу мав право буть прийнятий лише "вихрест"). А поняття "громадянин" взагалі було під забороною... Всі були "підданими", "обиватєлями", і аж ніяк не "громадянами"...
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16.09.2020 07:03 Ответить
Вы наверное не мне отвечаете? Я вообще ничего не писал про национальности.
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16.09.2020 08:24 Ответить
НЕ знаю, як воно до тебе потрапило... Я писав "Русскому Алкашу"... Вибачаюся...
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16.09.2020 08:56 Ответить
Наскільки нерозбірливий почерк, настільки заплутані думки.
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16.09.2020 10:23 Ответить
І шо там за національність курка лапою нашкрябала?
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24.01.2021 07:08 Ответить
Ти що, не вмієш збільшувати малюнки?
ВЕЛИКОРУС
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 5114
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24.01.2021 08:09 Ответить
Турок да ,но с чайками козацкими.А Шведов? Пример?
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16.09.2020 07:53 Ответить
Где здесь чайки?
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 895
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16.09.2020 08:23 Ответить
Выграли бой ,но не войну
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17.09.2020 00:22 Ответить
як завжди брехня
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16.09.2020 21:27 Ответить
у амеров есть эсминцы типа "Рузвельт", у бритов подлодки типа "Черчилль", а у путлы нифига типа "Сралин" и я даже догадываюсь почему ...
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15.09.2020 22:33 Ответить
РАБссиянцы не партесь..для Крыма хватит одного ТОМАГАВКА....остальное само взорвется от детонации на многочисленных складах РАБссии в Крыму...
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15.09.2020 22:34 Ответить
У РУСНЯВЫХ НАЧАЛСЯ ДЕФИЦИТ ПАМПЕРСОВ В КРЫМУ.
И АМЕРИКАНЦЫ СВОЛОЧИ КАКИЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ - ВОДЫ-ТО ТОЖЕ В КРЫМУ ДЕФИЦИТ, ХОТЯ РУССКИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ - РУССКИМ ДУХОМ УСТОЙЧИВО ЗАПАХЛО В КРЫМУ.
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15.09.2020 22:39 Ответить
- Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту? Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «хахлів», що так Крим запаскудили…
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16.09.2020 05:28 Ответить
Зеленский американскому послу сказал, чтобы американцы не дразнили Мацкву и чтобы не подходил эсминец до Керченского моста,а то сорвётся договорённость об обмене военнопленными.
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15.09.2020 22:41 Ответить
был в последний раз в лаптеландии в 2008 г ! обрыгал мавзолей вождя ********** и ананистов ,насрал жидкую кучу под сцарь пушкой !,недавно настучал по репе кацапу !а забыл порезал скаты на паркинге свинособаке не культурной ! содеянным горжусь !
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15.09.2020 22:41 Ответить
Тебя там наверное за "своего" приняли. 🙂
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15.09.2020 22:45 Ответить
ну да бро , я ж как местный абориген -быдлюк проканал )))
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15.09.2020 22:46 Ответить
Это вы обсираетесь Васьки !))) лови https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc
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28.09.2020 21:10 Ответить
Историк Марк Солонин.Гитлер взял Крым без единого танка в сентябре-октябре 1941 года...защитнички дедываевалы блин....Ютьюб
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15.09.2020 22:43 Ответить
это правда. а кацапля бросила при бегстве более тысячи танков на крыме.
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15.09.2020 22:52 Ответить
Они Севастополь защищали, не до танков бьіло. Правда и морских боев не бьіло, но то такое...

Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 3034
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15.09.2020 23:42 Ответить
Морских боёв не было, потому как в Чёрном море не было немецкого флота. Не с кем было воевать на море
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15.09.2020 23:50 Ответить
6 октября 1943 года, «черный день» нашего Черноморского флота, когда немцы в результате нескольких последовательных атак потопили три наших корабля, вышедших в набеговую операцию, то есть лидер «Харьков» и два эсминца, причем эсминцы хорошо вооруженные - вообще, это были корабли, которые наиболее мощные среди кораблей Черноморского флота, имели зенитное вооружение, даже было воздушное прикрытие, тем не менее один за другим они были потоплены, погибли там более 700 человек, и это получило такой резонанс , ЧТО БОЛЬШЕ ДИДЬІ НЕ ВАИВАЛИ ваапше,флот перестал существовать, а только снимали художественньіе фильмьі, посмотри например"Где 042?" 1969 г собьітия в Дунае и Черном море, какие Херои и как фашистьі их атаковали, а они многоходовочники и всех победили
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16.09.2020 00:17 Ответить
Со стороны немцев какие корабли участвовали в этом "морском" бою?
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16.09.2020 00:21 Ответить
Никакие. Не бьіло необходимости, советьі сами себя потопили
"Первый из десантов был высажен Дунайской флотилией 24-25 июня 1941 года на румынский берег Дуная, следствием чего стало создание там плацдарма длиной 70 км. Одновременно в рейд на главную базу румынского флота Констанцу были отправлены 2 лидера и эсминец. В результате лидер «Москва» был торпедирован советской подводной лодкой Щ-206, а та, в свою очередь, была потоплена эсминцем.
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16.09.2020 00:48 Ответить
А тот есминец что остался, потонул 1943 году 6 октября 1943 года, отака х*йня , малята
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16.09.2020 00:50 Ответить
Я так понял, Вы симпатизируете гитлеровцам, а не собственному эсминцу "Харьков" с капитаном П.И.Шевченко?
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16.09.2020 00:56 Ответить
Я правде симпатизирую.Как можна на Ч море гитлеревцам симпатизировать, если их там, сами же писали, не бьіло ?? А вьі кому симпатизируете, с тех кто ВМВ развязал, росиянским нацистам,фашистам, или немецким фашистам, нацистам ?
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16.09.2020 01:33 Ответить
Мне ближе украинцы, которые воевали против Гитлера.
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16.09.2020 01:48 Ответить
А мне ближе украинцы которые воевали против обеих диктаторов. Но то как советы сами против себя эпически ваивали в Черном море, а потом перепугались собственной мощи и всю вайну просидели на берегу достойно Голливуда
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16.09.2020 11:35 Ответить
Ти "з дуба впав..."? Там було ТРИ флотилії!!! Німецька, румунська, італійська... Крім Криму і Одеси, базувалися в Констанці (Румунія). Мали бази матеріального забезпечення в Бургасі і Варні. Чорноморський флот, після втрати Севастополя і носа не висовував далі східного узбережжя Криму... Базувалися у грузинських портах, в основному...
Якщо "не було німецького флоту", то на чому німці евакуювали свої війська з Криму? На ВТА люфтваффе"? Чи попросили "сухопутний коридор" у Сталіна?...
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16.09.2020 05:36 Ответить
Приведите пожалуйста пример боя между флотом СССР и Кригсмарине на Чёрном море.
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16.09.2020 08:27 Ответить
Боїв не було... Було "избиение младенцев", в основному, за допомогою авіації... Навіщо ризикувать кораблями, якщо й літаки загнали Чорноморський флот "у нори", з яких вони ризикували виходить лише у нічний час?
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16.09.2020 08:54 Ответить
Какие бои. по данным разведки ссср в Черном море было 14 немецких подлодок , это значит могли потопить в любой момент любую посудину, то моряки сидели на берегу и тряслись, после войны, по факту узнали что была только одна подлодка, румынская....
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16.09.2020 11:25 Ответить
Между ног у мариманчика брошеньій танк как раз
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15.09.2020 23:44 Ответить
Что не нарисуешь ради великого сралина
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16.09.2020 00:08 Ответить
Точно также и сдал.
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15.09.2020 22:53 Ответить
В 2008 году когда в августе РАБссия напала на Грузию,30 % украинцев считали что это Грузия напала на РАБссию...центр Розумкова тогда проводил опрос...это не позор?
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15.09.2020 22:52 Ответить
И Б 52 снова вернулись... Пуйло наверно ерзает на бутылке
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15.09.2020 22:55 Ответить
Опять ЗЕрмаки сдают Украину....
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15.09.2020 22:57 Ответить
Лавров отменил визит в Берлин к Ангеле Меркель...А шош такое случилось чуваки? Навальный виноват или Зеля?
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15.09.2020 23:02 Ответить
Меркель с конём не хочет, потому отказала
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16.09.2020 00:13 Ответить
Welcome, завтра он по путину будет бить
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15.09.2020 23:10 Ответить
Московиты уже знают как разлетается личный состав Вагнера от Томагавков.
Можно повторить.
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15.09.2020 23:40 Ответить
Потрібно звернутися до США з приводу розміщення ракетно-ядерних комплексів тактичних та середньої дальності 500-3000км.Розмі
Розмістити на лінії Чернігів-Харків-Полтава.час підльоту до Мацкви 5-8 хв кацапи всратися не встигнуть
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15.09.2020 23:40 Ответить
Представляю лица археологов,которые будут откапывать скелеты кацапов с кусками окаменевшего овна.
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16.09.2020 00:11 Ответить
Ну зашел, и что? Что-то поменялось? Они и раньше заходили, до 2014.
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16.09.2020 00:17 Ответить
Шо мордва, подгорает?
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16.09.2020 05:35 Ответить
Кроме американского эсминца в черноморский регион направляется британский разведывательный корабль HMS Enterprise (бортовой H88). Оба корабля будут наблюдать за активной фазой российских учений «Кавказ-2020». Кроме того, сейчас над Украиной и Черным морем летают британские и американские самолеты. В частности разведывательные Bombardier Global Express Sentinel R.1 и Boeing Airseeker R.1 RC-135W Rivet Joint, а также многоцелевой заправщик Airbus A330 MRTT. Еще два британских С-130 Геркулес доставили что-то на аэродром Кульбакино под Николаевом.
ОБНОВЛЕНО 23.35 По имеющейся информации, в Черное море должна войти еще и оперативная группа кораблей ВМС Великобритании, состоящая из эсминца противовоздушной обороны HMS Dragon и десантно-вертолётного корабля-дока HMS Albion.

(С)ДумскаяНет
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16.09.2020 00:35 Ответить
скорее всего, превентивные меры, чтобы кремлевскому мерзавчику не вздумалось под прикрытием учений "Кавказ 2020" начать военную операцию против нас...
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16.09.2020 06:53 Ответить
А в цей час десь на московських болотах обдєлался кремлівський карлик та сидить штани сушить.
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16.09.2020 00:36 Ответить
Эй Зрадофилы, это по поводу Трампа- кремлевский шпион! Один этот крейсер при поддержке турецких наземных сил и 6- ого военного флота в Средиземном море может вести боевые действия со всем Черноморским флотом и превратить Крым в ядерноактивный пепел со всей наземной группировкой Кассапстана. Пару десятков крылатых ракет типа Томогавк с ядерными боеголовками на борту, это ответ ***** на его учения Кавказ 2020.
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16.09.2020 00:57 Ответить
что то не уверен я, что Трамп вообще об этом знает...
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16.09.2020 06:41 Ответить
Типично для обоманоидов!
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16.09.2020 09:30 Ответить
Мало того, я еще и бИндеровец злостный!
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16.09.2020 09:56 Ответить
Глупость и бандеровцы? Несовместимо!
А вот бИндеровцы ? Другое дело!
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16.09.2020 10:07 Ответить
Я не слишком остроумен для Вас?
(почти по Эдуарду Апломбову)
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16.09.2020 10:21 Ответить
Типично для обаманоидов. И 73%. Игра членом на рояле для них вершина юмора!
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16.09.2020 10:31 Ответить
Скучно с Вами.... Пламенный привет!))
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16.09.2020 10:44 Ответить
Сходи на Квартал. Там все твои. Навеселишься!
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16.09.2020 11:34 Ответить
Якщо 33-и найменьші держави світу обєднати разом-якраз і вийде за площею окупована територія України,а ви тішитеся крейсером,мов порохоботи-рошенкою.Злодіїв від влади потрібно гнати,а не на американців розраховувати.
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16.09.2020 08:03 Ответить
По большому счету друг мой , если бы не американцы и их санкции, закрытие воздушного пространства Украины НАТО- уже бомбили бы Киев еще в 14 году. У националистов всегда так, потому что их социалистическая , левацкая сущность прет из всех щелей! Послухай друже, для меге немає значення які соціалісти чи комуністи при владі, ви для мене з одного городу ягоди, я геть не розумію , який дурень класіфікував націонал- соціалістів до правих ідеологій! Націонал - соціалізм - це найбільш права ідеологія лівого фронту! Між вами і комуністами, за великим рахунком, немає ніякої різниці. Ви , як ті два близнюки - брати, які сперечаються друг з другом- кто перший на світ Божій із Аду виліз!
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16.09.2020 09:47 Ответить
Дякую за відповідь,але я консерватор за переконанням і любу допомогу сприймаю тоді допомогою,коли вона- у вигляді зброї,спільних бойових дій,а не у вигляді подушок,прайдів та мовчазної здачі територій.Якщо Вам все одно,чи комуніст,чи нацист,то Ви не знаєте,що в Америці-11-ть націй і US існує тільки завдяки традиційним консервативно національним цінностям і аж ніяк не завдяки плодіям ккк,вбивцям Лінкольна- ліворастам.Як дитина ,тільки народжується, і вже залежить від молока матері,так і сама незалежність залежить від національної залежності від нації,яка,в свою чергу, може ідеологічно сповідувати любу обєднавчу платформу,але тільки не злочинні -нацистську,комуністичну чи ще якусь терористичну.Навіть монархічна UK має чотири нації,а UKR навіть національного ТВ не має і я не чув,щоб злодії привладні навіть натякали на таке скинутися.Тому не 33-и найменші держави світу разом взяті- винні у територіальних втратах,а вибирачі полови з гречки в самій Україні,бо ще не стали виборцями,не стали обєднаними в УніюКозацькихРодів,аби хочя б якось відповідати своїй назві(а то від слова ж "украв"усе тут вже 30-ть років).
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16.09.2020 11:06 Ответить
Дякую і вам! Консерватізм не є ідеологією. Немає такого понняття консерватизм як ідеологія. Це форма відповідного мислиння, а не ідеологія. Коммуністи або соціалісти можуть бути консерваторами за своїм способом мислення, або модерністами ( реформаторами). В релігіях є таке понняття- ортодокс, слідування започаткованним Канонам віри. Ортодоксія і консерватизм є словами сінонімами. Є ортодокси евреї, христиане або мусульмани, є ортодокси і в Ведізмі або в Буддізмі. Так і в політиці- консервативні позиції є в усіх ******** ідеологіях; консерватизм- це слідування першим традіціям того чи іншого.
Сполучені Штати Амнрики були започатковані як альтернотива тому укладу Світу який був на той період часу, тому вони і називалися - " Новим Світом", і на той історичний період були " модернистами" а не консерваторами. Американська нація або Американський народ будувався з усіх традіційних представників европейської спільноти- і англосакси, і ірландці, шотландці, датчане, евреї, славуне,іспаці, фрацузи , індіанці і даже чорні- африканці. В основі " Нового світу" започаткована ідеологія классичного лібералізму,головним носієм якого в Европі був Наполеон Бонапарт. Ідея свободного вибору людини і його прав і обов'язків через інститут громодянства. Ці ідеї були спотворени в Европі через союз Лібералів і соціалістів.
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16.09.2020 22:30 Ответить

Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 8563
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16.09.2020 01:05 Ответить
На постоянной основе: Ядерные бомбардировщики США снова патрулировали небо над Украиной.

Три стратегических бомбардировщика ВВС https://inforesist.org/tag/ssha/ США В-52Н вместе с истребителями https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ бороздили украинское небо. Ппод прикрытием украинских самолетов американцы взяли курс в акваторию https://inforesist.org/tag/chernoe-more/ Черного моря . Там запланированы совместные действия с государствами партнерами в области коллективной безопасности.
Отныне соответствующее патрулирование станет регулярным, поскольку нахождение В-52 в воздушном пространстве Украины - часть давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд в Великобритании.
Американцы таким образом обеспечивают возможности коллективной обороны для своей страны, союзников по НАТО и партнеров и сдерживают https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россию.
Ракетний есмінець ВМС США "Рузвельт" зайшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 6362
https://inforesist.org/na-postoyannoj-osnove-yadernye-bombardirovshhiki-ssha-snova-patrulirovali-nebo-nad-ukrainoj/
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16.09.2020 02:15 Ответить
Один удар В-52Н и ихтамнет...
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16.09.2020 08:11 Ответить
ДА КОГДА УЖЕ ЭТОГО ПУТИНА УНИЧТОЖАТ !!!???
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16.09.2020 08:14 Ответить
Да они просто издеваются что ли? - Американский ракетный эсминец USS R(oosevelt), американский ракетный эсминец ВМС США USS R(oss) ...
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16.09.2020 19:54 Ответить
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