Ракетный эсминец ВМС США "Рузвельт" зашел в Черное море
Американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) во вторник вечером вошел в акваторию Черного моря.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили стамбульские информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.
Ранее 6-й оперативный флот сообщил, что эсминец направляется в Черное мире "для проведения регулярных морских операций".
При этом подчеркивалось, что "6-й флот регулярно действует в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе".
В настоящее время в Балтийском море также находится американский ракетный эсминец ВМС США USS Ross (DDG-71). После краткосрочного захода на базу ВМС Германии в Киле он вновь вышел в море. И сейчас находится в юго-западной Балтике к югу от датских берегов.
В Национальном центре управления обороной РФ сообщили о том, что российские военные следят за его действиями.
"Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
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Да, во времена СССР советские корыта часто наваливались на американские корабли, это говорит о тупости а не о профессионализме. Для американского капитана его корабль - это его дом, толкаться с чужим кораблём - это верх идиотизма. Мы видели как российские ФСБ-шные моряки относятся к своим кораблям - они толкались с буксиром, вот такого беспредельного уровня тупости и безответственности и "бояться" американцы.
ВЕЛИКОРУС
И АМЕРИКАНЦЫ СВОЛОЧИ КАКИЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ - ВОДЫ-ТО ТОЖЕ В КРЫМУ ДЕФИЦИТ, ХОТЯ РУССКИМ НЕ ПРИВЫКАТЬ - РУССКИМ ДУХОМ УСТОЙЧИВО ЗАПАХЛО В КРЫМУ.
"Первый из десантов был высажен Дунайской флотилией 24-25 июня 1941 года на румынский берег Дуная, следствием чего стало создание там плацдарма длиной 70 км. Одновременно в рейд на главную базу румынского флота Констанцу были отправлены 2 лидера и эсминец. В результате лидер «Москва» был торпедирован советской подводной лодкой Щ-206, а та, в свою очередь, была потоплена эсминцем.
Якщо "не було німецького флоту", то на чому німці евакуювали свої війська з Криму? На ВТА люфтваффе"? Чи попросили "сухопутний коридор" у Сталіна?...
Можно повторить.
Розмістити на лінії Чернігів-Харків-Полтава.час підльоту до Мацкви 5-8 хв кацапи всратися не встигнуть
ОБНОВЛЕНО 23.35 По имеющейся информации, в Черное море должна войти еще и оперативная группа кораблей ВМС Великобритании, состоящая из эсминца противовоздушной обороны HMS Dragon и десантно-вертолётного корабля-дока HMS Albion.
(С)ДумскаяНет
А вот бИндеровцы ? Другое дело!
(почти по Эдуарду Апломбову)
Сполучені Штати Амнрики були започатковані як альтернотива тому укладу Світу який був на той період часу, тому вони і називалися - " Новим Світом", і на той історичний період були " модернистами" а не консерваторами. Американська нація або Американський народ будувався з усіх традіційних представників европейської спільноти- і англосакси, і ірландці, шотландці, датчане, евреї, славуне,іспаці, фрацузи , індіанці і даже чорні- африканці. В основі " Нового світу" започаткована ідеологія классичного лібералізму,головним носієм якого в Европі був Наполеон Бонапарт. Ідея свободного вибору людини і його прав і обов'язків через інститут громодянства. Ці ідеї були спотворени в Европі через союз Лібералів і соціалістів.
Три стратегических бомбардировщика ВВС https://inforesist.org/tag/ssha/ США В-52Н вместе с истребителями https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ бороздили украинское небо. Ппод прикрытием украинских самолетов американцы взяли курс в акваторию https://inforesist.org/tag/chernoe-more/ Черного моря . Там запланированы совместные действия с государствами партнерами в области коллективной безопасности.
Отныне соответствующее патрулирование станет регулярным, поскольку нахождение В-52 в воздушном пространстве Украины - часть давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд в Великобритании.
Американцы таким образом обеспечивают возможности коллективной обороны для своей страны, союзников по НАТО и партнеров и сдерживают https://inforesist.org/tag/rossiya/ Россию.
https://inforesist.org/na-postoyannoj-osnove-yadernye-bombardirovshhiki-ssha-snova-patrulirovali-nebo-nad-ukrainoj/