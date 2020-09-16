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кордон (4639) хасиди (176) Єнін (348)

Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін

Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін

Наразі ситуація дає змоги дозволити владі пропуск в Україну додаткової кількості паломників-хасидів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"На сьогодні ситуація не дає змоги нам дозволити пропуск в Україну додаткової кількості хасидів, зокрема тих прочан, які нині зібралися на кордоні з Білоруссю. Ми постійно проводимо спільно з колегами з інших відомств роз'яснювальну роботу, і реакція, в принципі, є доволі адекватною. Ми не фіксуємо значних порушень громадського порядку", - зазначив заступник глави МЗС України.

Єнін наголосив, що "на сьогодні ми керуємося насамперед тими нормативними документами, які затверджені урядом, і національними інтересами України".

За словами заступника міністра, на цей момент ситуація перебувє під контролем компетентних органів державної влади, а в Умані вживаються "надзвичайно ретельні заходи з метою максимального гарантування безпеки тих прочан, які все-таки прибули до запровадження заборони на в'їзд в Україну".

"Їх забезпечать відповідним харчуванням, медичним забезпеченням. Будуть зведені до мінімуму контакти з місцевим населенням, планується проведення додаткового тестування, щоб заспокоїти місцеве населення і переконати його в тому, що на сьогоднішній момент всі можливі заходи проти поширення COVID-19 на цьому етапі застосовані", - додав заступник міністра закордонних справ.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону за 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебувають 690 громадян.

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Топ коментарі
+7
Это вообще не должно обсуждаться - законы и правила одни для всех. В нормальных государствах такие вещи даже не обсуждаются. Знал, что карантин, но припёрся? - сиди себе на границе сколь душе угодно. Питание, проживание - твои проблемы, и государство не обязано оплачивать из своего кармана твою глупость. А наше правительство этому смердючему стаду готово задницы вылизывать, ещё и деньги из бюджета, который наполняется уплатой налогов гражданами Украины, выделять на этих чмошников. Позорище!
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16.09.2020 10:10
+5
Та пусть приезжают все хасята кто хочет. Хуже ж не будет, да зебилы?
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16.09.2020 10:00
+4
Паприколу ж.
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16.09.2020 10:03
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ПЕРЕКРОЙТЕ ПРОХОД К КВВП
Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов, - Енин - Цензор.НЕТ 6215
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16.09.2020 09:59 Відповісти
тут (в Умани) это уже пробовали. не работает...
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16.09.2020 10:07 Відповісти
Що, любітєлі кашерного повижирали все не кашерне сало?
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16.09.2020 10:10 Відповісти
років 5 тому, підкидали голову і кров,ю бризкали підлогу...рабе там трошки помолився і все...
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16.09.2020 11:13 Відповісти
Шо, таки ЕДЯТ?!
Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін - Цензор.НЕТ 745
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16.09.2020 10:12 Відповісти
Та пусть приезжают все хасята кто хочет. Хуже ж не будет, да зебилы?
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16.09.2020 10:00 Відповісти
Паприколу ж.
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16.09.2020 10:03 Відповісти
Конечно! Вообще, собрать хасидов в такую плотную толпу во время эпидемии в условиях, не подготовленных для карантина - это тонко. Очень тонко...
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16.09.2020 10:07 Відповісти
Они сами собираются, как зебилы
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16.09.2020 10:25 Відповісти
В этом и прикол. Вроде как сами...
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16.09.2020 10:26 Відповісти
лучше когда во так вот. хоть весело чутка
Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін - Цензор.НЕТ 7454
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16.09.2020 10:12 Відповісти
Зебилам по рен-ТВ и по Звезде сказали что ковид это выдумки жидо-масонов и рептилоидов!
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16.09.2020 10:11 Відповісти
Значит, пока ещё не сторговались с Израилем...
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16.09.2020 10:01 Відповісти
А может и сговорились. Хасиды и там всем надоели.
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16.09.2020 10:08 Відповісти
пропустил бы.
в потом бы сделал вот такое лицо:
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16.09.2020 10:06 Відповісти
Точно Вальцмана Израильского гражданства лишат прийдется членограю домик рядом с Хведоровичем покупать!
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16.09.2020 10:08 Відповісти
Это вообще не должно обсуждаться - законы и правила одни для всех. В нормальных государствах такие вещи даже не обсуждаются. Знал, что карантин, но припёрся? - сиди себе на границе сколь душе угодно. Питание, проживание - твои проблемы, и государство не обязано оплачивать из своего кармана твою глупость. А наше правительство этому смердючему стаду готово задницы вылизывать, ещё и деньги из бюджета, который наполняется уплатой налогов гражданами Украины, выделять на этих чмошников. Позорище!
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16.09.2020 10:10 Відповісти
Согласен. При Порохе такой херни и быть не могло!
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16.09.2020 10:15 Відповісти
Ой, "налякали"!... Пускайте... І зустріньте їх "хлібом-сіллю"... (Тільки запустіть слушок, що хліб пекли, навмисно змазавши форми, замість олії, свинячим смальцем... ). Подивимося, наскільки вони "правовірні"... Відмовляться "вкусить хлеба-соли" - зневага до України... Підстава до відмови в пропуску...
(мене колись питали, чи я не "єврей"... Казав - "ага... Духовно"...).
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16.09.2020 10:15 Відповісти
Офигеть, вместо прибыли эту толпу еще надо кормить и лечить.
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16.09.2020 10:26 Відповісти
Цену набивает🙄🤔😅
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16.09.2020 10:27 Відповісти
"Евреи, евреи...Кругом одни евреи." В.Высоцкий
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16.09.2020 10:28 Відповісти
А навіщо Ізраїль їх випустив? А інші країни з яких приїхали ці хасиди? Всім же відомо, куди поїдуть у вересні ці релігійні фанатики. Треба було підготуватися.
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16.09.2020 10:29 Відповісти
Меня другой вопрос прикалывает при Совке 70-т лет в Умань никто не рвался , а тут началося 🙄🤔🤦🤫
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16.09.2020 10:30 Відповісти
Наверное из-за того что странно транспорт тогда работал - можно было ехать в Умань, а приехать в Магадан.
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16.09.2020 10:34 Відповісти
а ви впевнені, що саме так? Ось стаття де вказано цікаві подробиці, поширюю другий день та акцентую на тонкому нюансі: "Во-первых, если человек действительно является хасидом цадика Нахмана - он открыт, добродушен и щедр, готов всегда прийти на помощь, улыбчив и приветлив. Главное качество хасида - скромность и трепет перед Творцом, любовь к каждому еврею, готовность всегда освятить имя Всевышнего: мыслью, словом, поступком."
https://lb.ua/world/2020/09/15/465958_nastoyashchiy_hasid_nikogda_stanet.html «Настоящий хасид никогда не станет причиной проблем»
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16.09.2020 11:28 Відповісти
Хасидов в Израиле разгоняли с помощью женщин. Так как хасидам запрещено смотреть на голое женское тело незнакомых женщин, нескольких сотрудниц полиции попросили раздеться до бюстгальтеров. Хасиды были вынуждены развернуться и уйти.
"Сосен корабельных" у нас хватает, а для термоядерного удара можно голого Юзика привезти.
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16.09.2020 10:30 Відповісти
Нет сейчас ,круче ,машку миротворца по кличке фок-ина!
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16.09.2020 11:18 Відповісти
irenka ko Эти возможно не наши , а из США ,Лондона ,и т.д.. И потом попробуй удержи фанатиков под кайфом 🤔🤦
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16.09.2020 10:33 Відповісти
 
 