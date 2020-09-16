Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін

Наразі ситуація дає змоги дозволити владі пропуск в Україну додаткової кількості паломників-хасидів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"На сьогодні ситуація не дає змоги нам дозволити пропуск в Україну додаткової кількості хасидів, зокрема тих прочан, які нині зібралися на кордоні з Білоруссю. Ми постійно проводимо спільно з колегами з інших відомств роз'яснювальну роботу, і реакція, в принципі, є доволі адекватною. Ми не фіксуємо значних порушень громадського порядку", - зазначив заступник глави МЗС України.

Єнін наголосив, що "на сьогодні ми керуємося насамперед тими нормативними документами, які затверджені урядом, і національними інтересами України".

За словами заступника міністра, на цей момент ситуація перебувє під контролем компетентних органів державної влади, а в Умані вживаються "надзвичайно ретельні заходи з метою максимального гарантування безпеки тих прочан, які все-таки прибули до запровадження заборони на в'їзд в Україну".

"Їх забезпечать відповідним харчуванням, медичним забезпеченням. Будуть зведені до мінімуму контакти з місцевим населенням, планується проведення додаткового тестування, щоб заспокоїти місцеве населення і переконати його в тому, що на сьогоднішній момент всі можливі заходи проти поширення COVID-19 на цьому етапі застосовані", - додав заступник міністра закордонних справ.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, з 15:30 14 вересня з боку Білорусі почали прибувати паломники. Українські прикордонники в координації з Національною гвардією і Національною поліцією встановили заслін на лінії кордону за 700 м від пункту пропуску "Нові Яриловичі". Станом на 7:00 вівторка, 15 вересня, на кордоні з боку Білорусі перебувають 690 громадян.

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