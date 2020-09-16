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граница (5144) хасиды (255) Енин (328)

Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов, - Енин

Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов, - Енин

На данный момент ситуация не позволяет разрешить власти пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"На сегодняшний момент ситуация не позволяет нам разрешить пропуск в Украину дополнительного количества хасидов, в частности тех паломников, которые на сегодняшний день собрались на границе с Беларусью. Мы постоянно проводим совместно с коллегами из других ведомств разъяснительную работу, и реакция, в принципе, является достаточно адекватной. Мы не фиксируем значительных нарушений общественного порядка", - отметил замглавы МИД Украины.

Енин подчеркнул, что "на сегодняшний день мы руководствуемся, прежде всего, теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины".

По словам замминистра, на данный момент ситуация находится под контролем компетентных органов государственной власти, а в Умани принимаются "чрезвычайно тщательные меры с целью максимального обеспечения безопасности тех паломников, которые все-таки прибыли до введения запрета на въезд в Украину".

"Их обеспечат соответствующим питанием, медицинским обеспечением. Будут сведены к минимуму контакты с местным населением, планируется проведение дополнительного тестирования с тем, чтобы успокоить местное население и убедить его в том, что на сегодняшний момент все возможные меры распространению Covid-19 на данном этапе применены", - добавил замглавы МИД.

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Также читайте: Танцы, некошерная еда от военных и конфликты с дальнобойщиками: около тысячи хасидов застряли на границе Украины с Беларусью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+7
Это вообще не должно обсуждаться - законы и правила одни для всех. В нормальных государствах такие вещи даже не обсуждаются. Знал, что карантин, но припёрся? - сиди себе на границе сколь душе угодно. Питание, проживание - твои проблемы, и государство не обязано оплачивать из своего кармана твою глупость. А наше правительство этому смердючему стаду готово задницы вылизывать, ещё и деньги из бюджета, который наполняется уплатой налогов гражданами Украины, выделять на этих чмошников. Позорище!
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16.09.2020 10:10
+5
Та пусть приезжают все хасята кто хочет. Хуже ж не будет, да зебилы?
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16.09.2020 10:00
+4
Паприколу ж.
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16.09.2020 10:03
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Ситуация не позволяет разрешить пропуск в Украину дополнительного количества паломников-хасидов, - Енин - Цензор.НЕТ 6215
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16.09.2020 09:59 Ответить
тут (в Умани) это уже пробовали. не работает...
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16.09.2020 10:07 Ответить
Що, любітєлі кашерного повижирали все не кашерне сало?
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16.09.2020 10:10 Ответить
років 5 тому, підкидали голову і кров,ю бризкали підлогу...рабе там трошки помолився і все...
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16.09.2020 11:13 Ответить
Шо, таки ЕДЯТ?!
Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін - Цензор.НЕТ 745
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16.09.2020 10:12 Ответить
Та пусть приезжают все хасята кто хочет. Хуже ж не будет, да зебилы?
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16.09.2020 10:00 Ответить
Паприколу ж.
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16.09.2020 10:03 Ответить
Конечно! Вообще, собрать хасидов в такую плотную толпу во время эпидемии в условиях, не подготовленных для карантина - это тонко. Очень тонко...
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16.09.2020 10:07 Ответить
Они сами собираются, как зебилы
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16.09.2020 10:25 Ответить
В этом и прикол. Вроде как сами...
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16.09.2020 10:26 Ответить
лучше когда во так вот. хоть весело чутка
Ситуація не дозволяє пропустити в Україну додаткову кількість паломників-хасидів, - Єнін - Цензор.НЕТ 7454
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16.09.2020 10:12 Ответить
Зебилам по рен-ТВ и по Звезде сказали что ковид это выдумки жидо-масонов и рептилоидов!
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16.09.2020 10:11 Ответить
Значит, пока ещё не сторговались с Израилем...
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16.09.2020 10:01 Ответить
А может и сговорились. Хасиды и там всем надоели.
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16.09.2020 10:08 Ответить
пропустил бы.
в потом бы сделал вот такое лицо:
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16.09.2020 10:06 Ответить
Точно Вальцмана Израильского гражданства лишат прийдется членограю домик рядом с Хведоровичем покупать!
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16.09.2020 10:08 Ответить
Это вообще не должно обсуждаться - законы и правила одни для всех. В нормальных государствах такие вещи даже не обсуждаются. Знал, что карантин, но припёрся? - сиди себе на границе сколь душе угодно. Питание, проживание - твои проблемы, и государство не обязано оплачивать из своего кармана твою глупость. А наше правительство этому смердючему стаду готово задницы вылизывать, ещё и деньги из бюджета, который наполняется уплатой налогов гражданами Украины, выделять на этих чмошников. Позорище!
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16.09.2020 10:10 Ответить
Согласен. При Порохе такой херни и быть не могло!
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16.09.2020 10:15 Ответить
Ой, "налякали"!... Пускайте... І зустріньте їх "хлібом-сіллю"... (Тільки запустіть слушок, що хліб пекли, навмисно змазавши форми, замість олії, свинячим смальцем... ). Подивимося, наскільки вони "правовірні"... Відмовляться "вкусить хлеба-соли" - зневага до України... Підстава до відмови в пропуску...
(мене колись питали, чи я не "єврей"... Казав - "ага... Духовно"...).
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16.09.2020 10:15 Ответить
Офигеть, вместо прибыли эту толпу еще надо кормить и лечить.
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16.09.2020 10:26 Ответить
Цену набивает🙄🤔😅
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16.09.2020 10:27 Ответить
"Евреи, евреи...Кругом одни евреи." В.Высоцкий
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16.09.2020 10:28 Ответить
А навіщо Ізраїль їх випустив? А інші країни з яких приїхали ці хасиди? Всім же відомо, куди поїдуть у вересні ці релігійні фанатики. Треба було підготуватися.
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16.09.2020 10:29 Ответить
Меня другой вопрос прикалывает при Совке 70-т лет в Умань никто не рвался , а тут началося 🙄🤔🤦🤫
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16.09.2020 10:30 Ответить
Наверное из-за того что странно транспорт тогда работал - можно было ехать в Умань, а приехать в Магадан.
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16.09.2020 10:34 Ответить
а ви впевнені, що саме так? Ось стаття де вказано цікаві подробиці, поширюю другий день та акцентую на тонкому нюансі: "Во-первых, если человек действительно является хасидом цадика Нахмана - он открыт, добродушен и щедр, готов всегда прийти на помощь, улыбчив и приветлив. Главное качество хасида - скромность и трепет перед Творцом, любовь к каждому еврею, готовность всегда освятить имя Всевышнего: мыслью, словом, поступком."
https://lb.ua/world/2020/09/15/465958_nastoyashchiy_hasid_nikogda_stanet.html «Настоящий хасид никогда не станет причиной проблем»
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16.09.2020 11:28 Ответить
Хасидов в Израиле разгоняли с помощью женщин. Так как хасидам запрещено смотреть на голое женское тело незнакомых женщин, нескольких сотрудниц полиции попросили раздеться до бюстгальтеров. Хасиды были вынуждены развернуться и уйти.
"Сосен корабельных" у нас хватает, а для термоядерного удара можно голого Юзика привезти.
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16.09.2020 10:30 Ответить
Нет сейчас ,круче ,машку миротворца по кличке фок-ина!
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16.09.2020 11:18 Ответить
irenka ko Эти возможно не наши , а из США ,Лондона ,и т.д.. И потом попробуй удержи фанатиков под кайфом 🤔🤦
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16.09.2020 10:33 Ответить
 
 