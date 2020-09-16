Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова
Міський глава Одеси Геннадій Труханов анонсував громадські слухання про перейменування проспекту Небесної Сотні на вулицю Маршала Жукова.
Про це він заявив на сесії міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За словами Труханова, мерія звернулася до Українського інституту національної пам'яті, щоб отримати пояснення законів про декомунізацію і їх обмежень з перейменування вулиць.
"Зараз я підписав розпорядження про скликання громадських слухань. Щоб обговорити повернення деяким вулицям у місті попередніх назв. Ніхто не відбирав у Одеси та у суспільства право під час слухань визначати назви вулиць", - зазначив Труханов.
За його словами, йдеться про проспект Небесної Сотні, який раніше мав ім'я Маршала Жукова. Також мер Одеси планує обговорити повернення вулиці Інглезі назви "вулиця Двадцять п'ятої Чапаєвської Дивізії".
Будь ласка, зачекайте...
Знаю достаточно одесситов чтобы сделать собственные выводы. Имхо большинство людей которые живут в каком то городе, делают выводы о настроениях в этом городе, исходя из настроений своего круга общения. А круг общения у человека формирует он сам по своему мировосприятию исключая тех кто ему не по душе. Соответственно делается ошибочные выводы типа "большинство с моем городе патриоты"..
Она мне тоже неприятна, но лучше болезнь осознать чтобы побороть, чем жить в иллюзии, что ее нет, а потом резко понять, что находишься на последней стадии и все что можешь сделать это "отключиться" чтобы не мучаться!!!
А какой процент проголосовал за украинофоба Бубочку?!.....
Я больше не буду с вами спорить, просто подождем и посмотрим за кого проголосуют в Одессе, свой прогноз я уже озвучил!
Но вы можете не ждать и посмотреть рейтинги кандидатов, а потом попробовать опознать в первой пятерке хотя бы 1 патриота Украины!!!!
На прибрежных склонах Черного моря в пригороде Одессы от Лузановки до Крыжановки стоят коттеджи, в которых проживают внуки российских военных отставников, деды которых расстреливали венгров в 1956 году и атаковали танками Прагу в августе 1968 года.
Потомкам угро-финнов, мокши, вепсов и удмуртов понравился мягкий климат, обилие овощей и фруктов в супермаркетах и они не собираются возвращаться к себе на родину в Вологодскую область.
Люстрация их не коснулась и после Революции Достоинства дети русскоговорящих переселенцев устроились «на хлебные места» на знаменитом рынке «Привозе». Эта категория избирателей до последнего вздоха будет голосовать за «совок».
Комментарий пани https://www.facebook.com/profile.php?id=100001794633564&comment_id=Y29tbWVudDo2MTU2NzQ5NzU5NTk2MDRfNjE1OTYyNzIyNTk3NDk2 Olga Bondaryeva из Хайфы. https://www.facebook.com/profile.php?id=100016568295591&hc_location=ufi Антипа Пилигримов , вы еще забыли упомянуть большущее предприятие Одесской области - Одесский Припортовый завод. Я проработала на нём около 20ти лет. Изначально туда прибыли переводом тысячи специалистов (и не очень) из Стерлитамака башкирского, Новомосковска Тульской обл. и др. городов россии, где были предприятия химической промышленности.Вы бы видели это озверение во время первого майдана, как они чернили Ющенко, какие трагедии разыгрывались в нашем г.Южном, как они отплевывались от Украины и продолжают это делать....
Блин...
Она ж и так красная.
Единство и борьба противоположностей.
"Ребенок напоролся на штырь на детской площадке в Одессе"
«Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»
«Спасителями» Южной Жемчужины и заказчиками билбордов являются уже знакомые лица. В «слуги народа» рвётся господин «Подсчитай», сфальсифицировавший результаты выборов президента Украины в 2004 году. Еще один «спаситель» пока живет в Киеве, по роду деятельности - «хранитель мочи Бубочки», сфальсифицировал результаты анализов криворожца.
Год назад в рекламных предвыборных роликах всех граждан Украины называли «президентами», а учителям обещали повысить зарплату до 4 000 ЕВРО. Сейчас электорату на билбордах сулят стать «господарем земли». Вспоминается совковый афоризм: «Землю - крестьянам, хлеб - коммунистам!».
Лидирует среди кандидатов в мэры Одессы, офицер ФСБ, гражданин Московии, Греции и Украины нынешний русскоговорящий мэр Геннадий Труханов. Он закопал на поселке Котовского на детской площадке старые покрышки от «Камазов» и покрасил их краской.
Пророссийский господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, а работники «Зелентреста» в дневное время стали спиливать погибшие деревья и продавать их на дрова, то остроумные одесситы переименовали его партию «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» в «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ».
Пророссийский русскоязычный мэр Одессы, господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, то его партию переименовали: «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ»
Ви зробили це разом!
За Зеленского? - Вроде, нет...
Может, за такого-же ватного Бойко? - Не припомню...
Тогда, за Юлю?
https://hromadske.ua/ru/amp/posts/oppoblok-nashi-muraeva-i-partiya-kernesa-obuedinilis-na-vyborah-v-radu
Я президентские имел ввиду, за кого Труханов агитировал...
И Кернес...
То он ляпнул за пол года до выборов, а в конце предвыборной кампании отморозился, но кому это уже интересно...
Вроде, нет. Вполне осознанные высказывания.
https://www.youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
И вишенка на тортик:
https://censor.net/ru/news/3104240/za_poroshenko_kernes_zayavil_chto_podderjit_prezidenta_na_vyborah_video
Его максимум - это дешёвыми бандючками активистов запугивать