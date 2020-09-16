Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова

Міський глава Одеси Геннадій Труханов анонсував громадські слухання про перейменування проспекту Небесної Сотні на вулицю Маршала Жукова.

Про це він заявив на сесії міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За словами Труханова, мерія звернулася до Українського інституту національної пам'яті, щоб отримати пояснення законів про декомунізацію і їх обмежень з перейменування вулиць.

"Зараз я підписав розпорядження про скликання громадських слухань. Щоб обговорити повернення деяким вулицям у місті попередніх назв. Ніхто не відбирав у Одеси та у суспільства право під час слухань визначати назви вулиць", - зазначив Труханов.

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За його словами, йдеться про проспект Небесної Сотні, який раніше мав ім'я Маршала Жукова. Також мер Одеси планує обговорити повернення вулиці Інглезі назви "вулиця Двадцять п'ятої Чапаєвської Дивізії".