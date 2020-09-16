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Одеса (5321) перейменування (582) Труханов (376) декомунізація (553)

Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова

Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова

Міський глава Одеси Геннадій Труханов анонсував громадські слухання про перейменування проспекту Небесної Сотні на вулицю Маршала Жукова.

Про це він заявив на сесії міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За словами Труханова, мерія звернулася до Українського інституту національної пам'яті, щоб отримати пояснення законів про декомунізацію і їх обмежень з перейменування вулиць.

"Зараз я підписав розпорядження про скликання громадських слухань. Щоб обговорити повернення деяким вулицям у місті попередніх назв. Ніхто не відбирав у Одеси та у суспільства право під час слухань визначати назви вулиць", - зазначив Труханов.

Також читайте: Академія наук звернулася в мерію Києва з ініціативою перейменувати бульвар Дружби народів у столиці на бульвар Патона

За його словами, йдеться про проспект Небесної Сотні, який раніше мав ім'я Маршала Жукова. Також мер Одеси планує обговорити повернення вулиці Інглезі назви "вулиця Двадцять п'ятої Чапаєвської Дивізії".

Автор: 
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Топ коментарі
+25
вату к выборам стимулирует, гнида
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16.09.2020 12:36
+20
Фотографу респект.
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16.09.2020 12:34
+16
Труханов хочет ублажить ватный лохторат перед выборами.
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16.09.2020 12:37
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А штаны у него малиновые?
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16.09.2020 12:33 Відповісти
Там на пиНжаке малиновая подкладка
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16.09.2020 17:45 Відповісти
ну ну, попробуй
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16.09.2020 12:33 Відповісти
Фотографу респект.
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16.09.2020 12:34 Відповісти
Якого мера обрали собі одесити, такого і мають.
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16.09.2020 12:37 Відповісти
Одесситы в своей массе довольно ватные (им вбили в голову, что они чуть ли не отдельный народ), да и процент лохов там такой же как и по всей стране т.е. не менее 73%, а поскольку лохи необучаемые, то они еще раз его выберут. Можете не сомневаться!
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16.09.2020 12:43 Відповісти
Ты за Одессу много знаеш?тут патриотов побольше чем в раде.
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16.09.2020 12:56 Відповісти
Решает не количество а процентное отношение.
Знаю достаточно одесситов чтобы сделать собственные выводы. Имхо большинство людей которые живут в каком то городе, делают выводы о настроениях в этом городе, исходя из настроений своего круга общения. А круг общения у человека формирует он сам по своему мировосприятию исключая тех кто ему не по душе. Соответственно делается ошибочные выводы типа "большинство с моем городе патриоты"..
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16.09.2020 13:04 Відповісти
PS А одесситы всегда себя позиционируют как нечто отдельное и от Украины и от Расеи..., а а-ля мы гордый народ одесситы у нас тут типа свои традиции, свои правила....По сути это сепаратизм в чистом виде
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16.09.2020 13:08 Відповісти
Дима вы таки Поц.
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16.09.2020 14:43 Відповісти
Я поц, потому что говорю правду которая вам неприятна?! Ну извииинииитеее!
Она мне тоже неприятна, но лучше болезнь осознать чтобы побороть, чем жить в иллюзии, что ее нет, а потом резко понять, что находишься на последней стадии и все что можешь сделать это "отключиться" чтобы не мучаться!!!
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16.09.2020 15:37 Відповісти
2 мая. Мало ?
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16.09.2020 14:42 Відповісти
И какой процент одесситов там был?!
А какой процент проголосовал за украинофоба Бубочку?!.....
Я больше не буду с вами спорить, просто подождем и посмотрим за кого проголосуют в Одессе, свой прогноз я уже озвучил!
Но вы можете не ждать и посмотреть рейтинги кандидатов, а потом попробовать опознать в первой пятерке хотя бы 1 патриота Украины!!!!
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16.09.2020 15:34 Відповісти
В Одессе проживает много сталинских переселенцев из Нечерноземья и поклонников «Русского мира» ненавидящих Петра Порошенко и вслух проклинающих Майдан. Злобные манкурты, это граждане, имеющие украинский паспорт и являющиеся подданными Украины. При СССР их родителей прислали по распределению после окончания вузов из Московии в Одесскую область и они принадлежат к категории тех граждан, которые «жировали» при коммунистах. «Окающие» леди при совке работали паспортистками в ЖЕКах и секретарями в бывших паспортных столах. Бледнолицых чухонок и сейчас можно встретить в кабинетах украинских военкоматов и в коридорах силовых структур. Они «не напрягаясь» могут за бакшиш изготовить паспорт гражданина Украины и выдать за пять дней идентификационный код любому киллеру, прибывшему в Украину по заданию ФСБ для расстрела очередного личного «врага Путина» или «слить» московскому куратору фамилии и адреса бойцов одесского батальона специального назначения «ШТОРМ».

На прибрежных склонах Черного моря в пригороде Одессы от Лузановки до Крыжановки стоят коттеджи, в которых проживают внуки российских военных отставников, деды которых расстреливали венгров в 1956 году и атаковали танками Прагу в августе 1968 года.
Потомкам угро-финнов, мокши, вепсов и удмуртов понравился мягкий климат, обилие овощей и фруктов в супермаркетах и они не собираются возвращаться к себе на родину в Вологодскую область.
Люстрация их не коснулась и после Революции Достоинства дети русскоговорящих переселенцев устроились «на хлебные места» на знаменитом рынке «Привозе». Эта категория избирателей до последнего вздоха будет голосовать за «совок».
Комментарий пани https://www.facebook.com/profile.php?id=100001794633564&comment_id=Y29tbWVudDo2MTU2NzQ5NzU5NTk2MDRfNjE1OTYyNzIyNTk3NDk2 Olga Bondaryeva из Хайфы. https://www.facebook.com/profile.php?id=100016568295591&hc_location=ufi Антипа Пилигримов , вы еще забыли упомянуть большущее предприятие Одесской области - Одесский Припортовый завод. Я проработала на нём около 20ти лет. Изначально туда прибыли переводом тысячи специалистов (и не очень) из Стерлитамака башкирского, Новомосковска Тульской обл. и др. городов россии, где были предприятия химической промышленности.Вы бы видели это озверение во время первого майдана, как они чернили Ющенко, какие трагедии разыгрывались в нашем г.Южном, как они отплевывались от Украины и продолжают это делать....
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16.09.2020 13:33 Відповісти
На историческую родину, в башкортостан и рашку пусть едут, если их не устраивает наша стран. Какого х**на они тут мутят воду в нашей стране. Хватит, Крым уже потеряли. Там тоже в большинстве предатели жили понаехавшие из Донецка, Луганска и рашки. А теперь воют, воды им не хватает... Зато камней с неба сколько хошь...
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16.09.2020 13:48 Відповісти
Что вы тут панику сеете и наводите тень на плетень. Одесситы -нормальные вменяемые и очень неглупые люди
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16.09.2020 13:49 Відповісти
Як же вони такого мера обрали?
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16.09.2020 18:47 Відповісти
вату к выборам стимулирует, гнида
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16.09.2020 12:36 Відповісти
вата просто забыла как пахнет подгоревшая вата
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16.09.2020 12:38 Відповісти
Одессу нужно либо в "красную" зону.
Блин...
Она ж и так красная.
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16.09.2020 12:39 Відповісти
Так уже и по ковиду красная, посмотрите инфо в СМИ что так делается...
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16.09.2020 13:42 Відповісти
Одесса присекла сепаров 2 мая...этого мало?
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16.09.2020 14:46 Відповісти
Ты парубия с Одессой не путай.
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16.09.2020 16:56 Відповісти
Тайный поклонник таварисчя жукага и таварисчя чапаего? Совкодрочер.
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16.09.2020 12:37 Відповісти
Декоммунизация столкнулась с децентрализацией.
Единство и борьба противоположностей.
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16.09.2020 12:37 Відповісти
Труханов хочет ублажить ватный лохторат перед выборами.
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16.09.2020 12:37 Відповісти
Вот говнюк😡
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16.09.2020 12:38 Відповісти
Труханов ещё не в тюрьме?
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16.09.2020 12:38 Відповісти
Называют на самом деле все по старому
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16.09.2020 12:40 Відповісти
Не все, не обманывайте. Большинство, 8-9 из 10 человек, но не все. Карла Маркса и Ленина тоже 10 лет после переименования называли.
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16.09.2020 12:42 Відповісти
Занимайся гор. хозяйством, а не политикой, мудозвон.
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16.09.2020 12:41 Відповісти
Ему не до этого.
"Ребенок напоролся на штырь на детской площадке в Одессе"

«Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»
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16.09.2020 13:11 Відповісти
Идите, Сергей Пупкин, бот московский, в сраку (лит выражение)
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16.09.2020 13:40 Відповісти
Всьо нє угомоняца комунцкиє падльі(((
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16.09.2020 12:43 Відповісти
Вероятно переименуют. Они уже спят и видят когда триколоры будуд...
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16.09.2020 12:44 Відповісти
І ніхто ще цю паскуду кацапську не прбив , і ця холера його не бере (
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16.09.2020 12:44 Відповісти
Такие вещи как переименования улиц, поселков, городов должны решать в первую очередь жители этих самых улиц, поселков, городов.
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16.09.2020 12:45 Відповісти
Рєспублікі создавать по своєму усмотрєнію...
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16.09.2020 12:48 Відповісти
Это должна делать не толпа, а специалисты в области топонимики! У нас не демократия, а игра в демократию с огромными перегибами типа "как бы чего не вышло"...
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16.09.2020 12:52 Відповісти
Тут речь идет о нарушении закона про декоммунизацию. Демократия - но в рамках закона.
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16.09.2020 13:13 Відповісти
Я хочу запитати наших псевдопатріотів. Ви задоволені результатами виборів президента? Ви зробили все щоб до влади прийшов той кого ви вели! Ви задоволені? Свобода, Нацкорпус, Правий сектор, лівий.
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16.09.2020 12:48 Відповісти
Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова - Цензор.НЕТ 4861
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16.09.2020 13:29 Відповісти
Не переводите стрелки. Это типа "хто вравсь? невістка". Почему вы их называете псевдо... это самые настоящие ПАТРИОТЫ Украины. И вы сейчас живете не в разрушенной стране, без взрывов, градов и минометов. Благодаря им именно вы просто живете. Если вы бот рашковский, то идете вон.
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16.09.2020 13:37 Відповісти
ПС, С14, УНА-УНСО, Братство Корча, були розумнішими і офіційно підтримали Петра.
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16.09.2020 15:29 Відповісти
Заграє з ватними одесітами
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16.09.2020 12:48 Відповісти
Останнім часом вата наче подуріла. Може це вони перед смертю?
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16.09.2020 13:33 Відповісти
Идиота, который хочет повернуть историю вспять, ждет бесславное будущее. А зомбированного совковой пропагандой идиота - тем более! Позор и ганьба конченому упырю, та ничему и не научившемуся! Слава Украине! Позор врагам Украины!
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16.09.2020 12:56 Відповісти
Не пройшло і двох днів як Зелене Гавно з ним лобизався - то виходить, що у кацапа труханова криша тепер Клоун?
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16.09.2020 13:02 Відповісти
Скільки всі ці прокацаплені гниди будуть трроризувати Україну?! Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7999
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16.09.2020 13:10 Відповісти
-(АРХІВ) Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. Спогади про нього збереглися завдяки офіцерові з особливих доручень командувача Першим Українським фронтом Миколи Ватутіна, Юрія Коваленка. Коли на цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих новобранців українців з звільненій від німців? Тобто Української Південо - Східні території але вже тепер стали окупованими кремлівськими комуно-фашистами загарбниками. Питання як їх хоч трохи озброїти, одягати, підготувати і навчити заряджати гвинтівку. Кривавий «маршал перемоги» кат кремлівських комуно - фашистів Г.Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли пришли, в том и воевать будут!» Автоматичным оружием этих людей не вооружать! У них же за спиною заградительные отряды моих орлов! Дать им 300 тысяч автоматов - и от заградительных отрядов ничего не останется. Они их всех перекосят и чкурнут до УПА к Бандеровцам строить свою незалежную.» «Та и зачем мы с вами, здесь головы морочим. Наху ... одевать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать, и в Сибирь после войны ссылать ». Навіть Рокоссовський у відповідь заперечив, сказавши що «це - геноцид» Українського народу. З 300 тисяч насильно відмобілізованих і майже беззбройних українців 280 тисяч за наказом кремлівського комуно -фашиста кривавого ката Жукова втопили в р. Дніпрі.
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16.09.2020 13:23 Відповісти
Одесситы, вам оно надо от шоб имянем сидящего в Пекле бездарного маршала-мясника с коммуняцким билетом, называли проспекты Одессы?
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16.09.2020 13:23 Відповісти
Уже один мер хотел и сильно-сильно старался. Только карма догнала в виде ковид...
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16.09.2020 13:26 Відповісти
Мафіозо заскучав за софком. Дайте йому сєльоткі!
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16.09.2020 13:31 Відповісти
Трухнявый! Хренушки! Не будет так!
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16.09.2020 13:36 Відповісти
Огромные билборды зелено-желтого цвета, на каждом углу славного города вопиют к будущим избирателям и сообщают, что: «Одессу обижают». «Одессу - раскрадывают». «Спасем Одессу!».
«Спасителями» Южной Жемчужины и заказчиками билбордов являются уже знакомые лица. В «слуги народа» рвётся господин «Подсчитай», сфальсифицировавший результаты выборов президента Украины в 2004 году. Еще один «спаситель» пока живет в Киеве, по роду деятельности - «хранитель мочи Бубочки», сфальсифицировал результаты анализов криворожца.
Год назад в рекламных предвыборных роликах всех граждан Украины называли «президентами», а учителям обещали повысить зарплату до 4 000 ЕВРО. Сейчас электорату на билбордах сулят стать «господарем земли». Вспоминается совковый афоризм: «Землю - крестьянам, хлеб - коммунистам!».
Лидирует среди кандидатов в мэры Одессы, офицер ФСБ, гражданин Московии, Греции и Украины нынешний русскоговорящий мэр Геннадий Труханов. Он закопал на поселке Котовского на детской площадке старые покрышки от «Камазов» и покрасил их краской.
Пророссийский господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, а работники «Зелентреста» в дневное время стали спиливать погибшие деревья и продавать их на дрова, то остроумные одесситы переименовали его партию «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» в «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ».
Пророссийский русскоязычный мэр Одессы, господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, то его партию переименовали: «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ»
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16.09.2020 13:36 Відповісти
Ось що Жуков казав про українців: https://ichkeriainfo.wordpress.com/2014/03/31/%d0%b6%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%85-%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d1%82%d0%b8%d1%85-%d1%85%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bc/?fbclid=IwAR1g9yivZSjclQjx7JrrykFvX-7z3iY405R7R3XGi7sDY0Fq2hZKHDLEKW8
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16.09.2020 13:45 Відповісти
Лучше уж городской морг назать именем Труханова.
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16.09.2020 14:17 Відповісти
убить его пора с автомата
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16.09.2020 14:58 Відповісти
Долго же терпел этот Фантомас...
Ви зробили це разом!
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16.09.2020 15:26 Відповісти
Я запамятовал, за кого Труханов агитировал на выборах?
За Зеленского? - Вроде, нет...
Может, за такого-же ватного Бойко? - Не припомню...
Тогда, за Юлю?
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16.09.2020 15:26 Відповісти
«Оппозиционный блок», партия «Наши» депутата Евгения Мураева, «Возрождение», так называемая «партия мэров» «Доверяй делам» Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова и партия «Мира и развития» объединились для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.
https://hromadske.ua/ru/amp/posts/oppoblok-nashi-muraeva-i-partiya-kernesa-obuedinilis-na-vyborah-v-radu
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16.09.2020 15:37 Відповісти
Это - парламентские...
Я президентские имел ввиду, за кого Труханов агитировал...
И Кернес...
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16.09.2020 16:28 Відповісти
А парламентские уже не показатель?
То он ляпнул за пол года до выборов, а в конце предвыборной кампании отморозился, но кому это уже интересно...

Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова - Цензор.НЕТ 2093
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16.09.2020 17:38 Відповісти
Это называется "ляпнул"?
Вроде, нет. Вполне осознанные высказывания.
https://www.youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo

И вишенка на тортик:
https://censor.net/ru/news/3104240/za_poroshenko_kernes_zayavil_chto_podderjit_prezidenta_na_vyborah_video
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16.09.2020 18:12 Відповісти
Когда собаке нечего делать она яйца лижет...
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16.09.2020 19:51 Відповісти
Нужно лечить

Мер Одеси Труханов хоче повернути проспекту Небесної Сотні ім'я маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7796
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16.09.2020 15:45 Відповісти
Хотелка у Гены не выросла на реваншизм.
Его максимум - это дешёвыми бандючками активистов запугивать
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16.09.2020 16:58 Відповісти
Это того Жукова,который когда-то в Одессе массу людей пострелял без суда и следствия?
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16.09.2020 18:12 Відповісти
За Порошенка таких пропозицій від Труханова не поступало. А зараз русько-зеленський мир підняв голову.
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16.09.2020 18:53 Відповісти
 
 