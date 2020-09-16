Мэр Одессы Труханов хочет вернуть пр. Небесной Сотни имя маршала Жукова
Городской глава Одессы Геннадий Труханов анонсировал общественные слушания о переименовании проспекта Небесной Сотни в улицу Маршала Жукова.
Об этом он заявил на сессии горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По словам Труханова, мэрия обратилась в Украинский институт национальной памяти, чтобы получить объяснение законов о декоммунизации и их ограничений по переименованию улиц.
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"Сейчас я подписал распоряжение о созыве общественных слушаний. Чтобы обсудить возвращение некоторым улицам в городе предыдущих названий. Никто не отбирал у Одессы и у общества право во время слушаний определять названия улиц", - отметил Труханов.
По его словам, речь идет о проспекте Небесной Сотни, ранее носившем имя Маршала Жукова. Также мэр Одессы планирует обсудить возвращение улице Инглези названия "улица Двадцать пятой Чапаевской Дивизии".
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Пожалуйста, подождите...
Знаю достаточно одесситов чтобы сделать собственные выводы. Имхо большинство людей которые живут в каком то городе, делают выводы о настроениях в этом городе, исходя из настроений своего круга общения. А круг общения у человека формирует он сам по своему мировосприятию исключая тех кто ему не по душе. Соответственно делается ошибочные выводы типа "большинство с моем городе патриоты"..
Она мне тоже неприятна, но лучше болезнь осознать чтобы побороть, чем жить в иллюзии, что ее нет, а потом резко понять, что находишься на последней стадии и все что можешь сделать это "отключиться" чтобы не мучаться!!!
А какой процент проголосовал за украинофоба Бубочку?!.....
Я больше не буду с вами спорить, просто подождем и посмотрим за кого проголосуют в Одессе, свой прогноз я уже озвучил!
Но вы можете не ждать и посмотреть рейтинги кандидатов, а потом попробовать опознать в первой пятерке хотя бы 1 патриота Украины!!!!
На прибрежных склонах Черного моря в пригороде Одессы от Лузановки до Крыжановки стоят коттеджи, в которых проживают внуки российских военных отставников, деды которых расстреливали венгров в 1956 году и атаковали танками Прагу в августе 1968 года.
Потомкам угро-финнов, мокши, вепсов и удмуртов понравился мягкий климат, обилие овощей и фруктов в супермаркетах и они не собираются возвращаться к себе на родину в Вологодскую область.
Люстрация их не коснулась и после Революции Достоинства дети русскоговорящих переселенцев устроились «на хлебные места» на знаменитом рынке «Привозе». Эта категория избирателей до последнего вздоха будет голосовать за «совок».
Комментарий пани https://www.facebook.com/profile.php?id=100001794633564&comment_id=Y29tbWVudDo2MTU2NzQ5NzU5NTk2MDRfNjE1OTYyNzIyNTk3NDk2 Olga Bondaryeva из Хайфы. https://www.facebook.com/profile.php?id=100016568295591&hc_location=ufi Антипа Пилигримов , вы еще забыли упомянуть большущее предприятие Одесской области - Одесский Припортовый завод. Я проработала на нём около 20ти лет. Изначально туда прибыли переводом тысячи специалистов (и не очень) из Стерлитамака башкирского, Новомосковска Тульской обл. и др. городов россии, где были предприятия химической промышленности.Вы бы видели это озверение во время первого майдана, как они чернили Ющенко, какие трагедии разыгрывались в нашем г.Южном, как они отплевывались от Украины и продолжают это делать....
Блин...
Она ж и так красная.
Единство и борьба противоположностей.
"Ребенок напоролся на штырь на детской площадке в Одессе"
«Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»
«Спасителями» Южной Жемчужины и заказчиками билбордов являются уже знакомые лица. В «слуги народа» рвётся господин «Подсчитай», сфальсифицировавший результаты выборов президента Украины в 2004 году. Еще один «спаситель» пока живет в Киеве, по роду деятельности - «хранитель мочи Бубочки», сфальсифицировал результаты анализов криворожца.
Год назад в рекламных предвыборных роликах всех граждан Украины называли «президентами», а учителям обещали повысить зарплату до 4 000 ЕВРО. Сейчас электорату на билбордах сулят стать «господарем земли». Вспоминается совковый афоризм: «Землю - крестьянам, хлеб - коммунистам!».
Лидирует среди кандидатов в мэры Одессы, офицер ФСБ, гражданин Московии, Греции и Украины нынешний русскоговорящий мэр Геннадий Труханов. Он закопал на поселке Котовского на детской площадке старые покрышки от «Камазов» и покрасил их краской.
Пророссийский господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, а работники «Зелентреста» в дневное время стали спиливать погибшие деревья и продавать их на дрова, то остроумные одесситы переименовали его партию «ДОВЕРЯЙ ДЕЛАМ» в «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ».
Пророссийский русскоязычный мэр Одессы, господин Труханов, в интервью журналисту телеканала называл жителей Жемчужины, которые высаживали саженцы деревьев на Французском бульваре - «ШИЗОФРЕНИКАМИ».
Когда «титушки» и нанятые некоторыми депутатами-олигархами Облсовета «бомжи» стали по ночам подпиливать стволы столетних деревьев в Лузановском парке, то его партию переименовали: «ДОВЕРЯЙ ДРОВАМ»
Ви зробили це разом!
За Зеленского? - Вроде, нет...
Может, за такого-же ватного Бойко? - Не припомню...
Тогда, за Юлю?
https://hromadske.ua/ru/amp/posts/oppoblok-nashi-muraeva-i-partiya-kernesa-obuedinilis-na-vyborah-v-radu
Я президентские имел ввиду, за кого Труханов агитировал...
И Кернес...
То он ляпнул за пол года до выборов, а в конце предвыборной кампании отморозился, но кому это уже интересно...
Вроде, нет. Вполне осознанные высказывания.
https://www.youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
И вишенка на тортик:
https://censor.net/ru/news/3104240/za_poroshenko_kernes_zayavil_chto_podderjit_prezidenta_na_vyborah_video
Его максимум - это дешёвыми бандючками активистов запугивать