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Новини Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1365) облрада (282) Одеська область (3000) Степанов Максим (2195) Слуга народу (2800)

Степанов очолить список партії "Слуга народу" в Одеську облраду

Степанов очолить список партії

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що очолюватиме список партії "Слуга народу" до обласної ради Одеської області на місцевих виборах.

Про це Степанов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не політик, а державний менеджер. І вкрай відповідально ставлюся до своїх обов'язків", - написав він.

Степанов перерахував те, що вважає своїми успіхами на посаді міністра охорони здоров'я України. І зазначив, що йому "не байдужий Одеський регіон".

"Разом з усією країною, Одеська заслуговує на реальні зміни, які розпочав Президент. Але реалізувати їх можна тільки за наявності його команди в місцевої влади. Це унікальний шанс на зміни, який ми не можемо втратити", - написав Степанов.

"Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області і погодився очолити список партії "Слуга народу" в обласній раді", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов очолив список "Голосу" на виборах до Київради

Степанов - ексглава Одеської обласної державної адміністрації, який був звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року. Степанов - медик за освітою, має досвід роботи в низці комерційних структур, а також в НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації України. З 2008 по 2010 рік він займав пост заступника голови Одеської ОДА. З 2011 року керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", яке спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних тощо.

30 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Степанова на посаду міністра охорони здоров'я України.

Степанов очолить список партії Слуга народу в Одеську облраду 01
Степанов очолить список партії Слуга народу в Одеську облраду 02

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Топ коментарі
+8
а жену свою через фирму которой ты организовал закупку противоковидных препаратов и оборудования тоже пристроил уже?
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16.09.2020 12:59
+8
понравилось степашке в одессе...да и жинка там бизнес замутила на медпрепаратах и медоборудовании.
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16.09.2020 13:06
+4
Так политик или государственный менеджер?
Как по мне - никто.
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16.09.2020 13:02
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а жену свою через фирму которой ты организовал закупку противоковидных препаратов и оборудования тоже пристроил уже?
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16.09.2020 12:59 Відповісти
Так политик или государственный менеджер?
Как по мне - никто.
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16.09.2020 13:02 Відповісти
опа, а быть министром охраны здоровья резко разонравилось?
Или Степанов уже украл все, что мог?
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16.09.2020 13:04 Відповісти
Так красть же уже нечего, одни долги в больницах и финансирования на следующий год депутаты только себе выбивают..
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16.09.2020 13:23 Відповісти
Странно в Боделана больше шансов ..Тут и кадры и новые лица в одной особе
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16.09.2020 13:05 Відповісти
понравилось степашке в одессе...да и жинка там бизнес замутила на медпрепаратах и медоборудовании.
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16.09.2020 13:06 Відповісти
если не политик то схераси переться в областной совет? полы мыть?
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16.09.2020 13:08 Відповісти
https://ua.112.ua/golovni-novyni/maryna-poroshenko-ocholyt-spysok-yevrosolidarnosti-na-vyborakh-do-kyivrady-550068.html Дружина Порошенка Марина очолить список "Євросолідарності" на виборах до Київської ради - Новини України - 112 Україна
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16.09.2020 13:09 Відповісти
ковид возглавил список...
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16.09.2020 13:13 Відповісти
Чему удивляться, все такие в сегодняшней власти...Надоело быть министром МОЗ, ничего не сделал, ничего не может, толко обещания... Теперь в доходную Одессу порулить!!!! Как раз одесситам такой "подарок" и нужен, особенно, учитывая что творится в больницах с ковид больными
Ну позорище, как только ему совесть позволяет, ели она есть..
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16.09.2020 13:21 Відповісти
Вирішив сховаться від Нашої Епідемії?
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16.09.2020 13:23 Відповісти
Гнусный типок. Вспоминаю, как перед президентскими выборами он специально заморозил по области социальные выплаты, чтобы Пороха подставить... Единожды предавший?
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16.09.2020 13:24 Відповісти
Давай последовательно. Но сначала откажись от поста министра. И хоть на царя баллотируйся
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16.09.2020 13:44 Відповісти
я смотрю все дерьмо рвануло во власть .
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16.09.2020 13:50 Відповісти
Степанов перерахував те, що вважає своїми успіхами на посаді міністра охорони здоров'я України: Степанов - ексглава Одеської обласної державної адміністрації, який був звільнений з цієї посади 10 квітня 2019 року. Степанов - медик за освітою, має досвід роботи в низці комерційних структур, а також в НАК "Нафтогаз України", Державної податкової адміністрації України. З 2008 по 2010 рік він займав пост заступника голови Одеської ОДА. З 2011 року керував ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", яке спеціалізується на друку паспортів, водійських посвідчень, акцизних тощо. Джерело: https://censor.net/ua/n3219618
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16.09.2020 14:20 Відповісти
А що більше клоунів в Одесі немає?
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16.09.2020 14:22 Відповісти
Може занадто на 2 стільцях під час пандемії.
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16.09.2020 14:33 Відповісти
это самое лучшее ,что смог сделать президент для зажопников Одессы
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16.09.2020 15:10 Відповісти
Краще б його на історичну батьківщину вислати.Кацап є кацап.
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16.09.2020 16:17 Відповісти
 
 